Tým perinatální ztráty při Unii porodních asistentek se stará o rodiny, které přijdou o miminko, ale také o zdravotníky, kteří u ztráty byli.

Kateřina Hájková Klíčová | Foto: Archiv Nadace rodiny Vlčkových

Psychoterapeutka Kateřina Hájková Klíčová, bývalá ředitelka Unie porodních asistentek (UNIPA) a také zakladatelka projektu Perinatální ztráta, dlouhodobě pečuje o rodiny, které nečekaně přijdou o své čerstvě narozené miminko. Stará se i o ty, kteří se rodiči nestanou a přijdou o dítě před nebo v průběhu porodu. Zásadní pro poskytování kvalitní perinatální a další péče je podle Kateřiny Hájkové péče o pečující profesionály.

Kateřino, v čem spočívá vaše práce?

Do soukromé terapeutovny za mnou chodí rodiny, které prochází perinatální ztrátou – tzn. rodiny, které přišly o miminko před porodem, v průběhu porodu nebo těsně po porodu, a chodí sem i ženy, které prochází ranou ztrátou – buď přirozeně potratily, nebo podstoupily umělé přerušení těhotenství kvůli nějaké závažné indikaci vrozené vady.

Kolik žen ročně takovou situací prochází?

Statistiky je těžké dohledat, protože v porodnicích se na to, jestli umřelo miminko při porodu nebo jde o potrat, nahlíží různě. Odbornou normou je, pokud se miminko narodilo a mělo alespoň 500 gramů, jedná se o porod. Ale mnoho porodnic vede statistiku nejasně. Odborně pracujeme se statistikou 500 úmrtí miminek ročně při porodu. Další desítky dětí zemřou v nejbližších týdnech po porodu, a mluvíme o tisících až desetitisících žen, které prochází ranou ztrátou, potratem. Ten rozdíl je důležitý jak kvůli praktickým dopadům (např. čerpání mateřské dovolené v případě porodu) tak i proto, jestli na rodiče bude společnost skutečně jako na rodiče nahlížet.

Existuje nějaká rada, tip, který můžete uplatnit u všech klientů, ačkoliv přichází každý s trochu jinou situací?

Možná paradoxně taková rada existuje, a to sice přistupovat ke každé rodině individuálně a doptávat se jich, co oni konkrétně potřebují. Citlivou cestou můžeme nabízet možnosti péče, které jsou k dispozici – službu krizového interventa v nemocnici, kaplana, možnosti rozloučení s miminkem a spoustu dalších věcí – ale je na rodině, aby si řekla, co potřebuje.

Tento rozhovor je další ze seriálu Hrdinové péče o vážně nemocné děti. Vznikl díky Nadaci rodiny Vlčkových, která podporuje rozvoj péče o vážně nemocné děti a jejich rodiny.

Jaké jsou rozdíly v péči v různých nemocnicích?

Když jsme v UNIPĚ uvažovali o tom, jak můžeme přispět k podpoře rodin v rámci projektu Perinatální ztráta, postupně jsme zjišťovali, že skupinou, která prožívá ztrátu při úmrtí miminka, nejsou jen rodiny, ale že zasahuje i zdravotníky a další pečující. Postupně jsme si začali všímat, že rozdíl v nemocnicích není jenom v tom, jak dobře tam pečují o rodinu, ale i v tom, jak se starají sami o sebe, o svůj tým, o jednotlivé zdravotníky.

Jak taková péče o odborníky vypadá?

Podobně jako je zasažená rodina miminka, je zasažený i personál, zdravotníci, kteří se vyrovnávají s tím, že byli přítomni u smrti člověka v situaci, kde to vůbec nečekali. Tam, kde pacienti umírají – například v léčebnách dlouhodobě nemocných – jsou na tyto situace pečující většinou připravováni, prochází různá školení, zatímco v porodnici se taková událost neočekává a personál proškolený v mnoha porodnicích není. Musí se vyrovnávat s úmrtím miminka ale i s tím, co se dělo na sále, jak zvládli průběh porodu ostatní členové týmu. Přemýšlejí třeba o svém pocitu selhání. Tohle všechno zdravotníci řeší. Zaměřujeme se na to, aby byli dobře ošetřeni, aby nevyhořeli a nenosili si tyto tragické momenty domů, aby to nezasáhlo jejich psychické a fyzické zdraví a péči o další rodiny.

Jaké jsou signály, které naznačují nezpracovanou situaci a které mohou jejich nadřízení nebo oni sami vnímat?

Mohou to poznat třeba tak, že se jim často vrací myšlenky ke konkrétní ženě, ke konkrétní rodině, nebo mají pocit nedořešenosti, selhání. Takový zdravotník může pociťovat strach z provádění standardních úkonů a vyšetření u dalších porodů. Dalšími příznaky jsou klasické symptomy vyhoření – větší citlivost, psychická nepohoda, netěšení se do práce, špatný spánek, někdy může přijít i náběh na panické ataky.

A takoví lidé za vámi chodí nebo se je vy naopak snažíte vyhledávat a zajišťovat prevenci?

Provozujeme telefonickou informační linku pro zdravotnické a pečující profese, která je aktivní každý pracovní den (www.perinatalniztrata.cz). Osvědčilo se nám tuhle péči aktivně nabízet, obvolali jsme všechny porodnice, také jsme na konferencích oslovovali konkrétní týmy. Kromě provozu linky vyjíždíme přímo do týmů nebo nabízíme online i osobní supervize. Když má někdo pocit, že by chtěl situaci, ve které se ocitl, probrat, jsme tu pro něj. Jednou za 6 týdnů otevíráme online prostor - podpůrnou skupinu, kam se mohou zdravotníci z různých koutů republiky přihlásit. Je to částečně terapeutická skupina, částečně supervize, taky odborně-konzultační místo. Postupně mluvíme o jejich tématech, zdravotníci se slyší navzájem, doptávají se. Není to běžná metoda a je to pokus o podporu zvenčí, kterou můžeme rozvíjet díky podpoře Nadace rodiny Vlčkových.

Na čem záleží, aby rodina, kterou zasáhne takto tragická událost, dostala kvalitní péči?

Zásadní je, jestli konkrétní nemocnice vnímá jako součást své péče i péči o paliativní pacienty. Jestli počítá s tím, že tragická situace, kdy porod nedopadne tak, jak by všichni chtěli, může nastat, a ví, že i v tu chvíli je možné poskytovat kvalitní a respektující péči. Ta spočívá hlavně v tom, že jsou určené role v týmu a je jasné, co kdo dělá, kdo mluví s rodinou, jakým způsobem se zaznamenávají informace do dokumentace – aby se rodičů nedoptávali všichni znova, například zda si přejí pohřeb miminka, jestli má nemocnice centrum provázení, kaplana, psychologa, krizového interventa. A také zda nabízí rozloučení s miminkem a uchování vzpomínek.

