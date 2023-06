Centrum hojení chronických ran se zabývá terapií nehojících se defektů kožního krytu včetně hojení podkožních tkání.

MUDr. Daniela Ďurďa Kluchová, kožní lékařka a odborná garantka Centra hojení chronických ran v EUC Klinice Ostrava | Foto: EUC a.s. zdravotnoctví

Nejčastěji jde o problematicky se hojící bércové vředy či proleženiny. „Dále se věnujeme hojení různých typů ran u pacientů s cukrovkou, eventuálně nehojících se pooperačních ran,“ říká MUDr. Daniela Ďurďa Kluchová, kožní lékařka a odborná garantka Centra hojení chronických ran v EUC Klinice Ostrava. Položili jsme jí ještě několik dalších otázek, abychom se o tomto Centru dozvěděli více.

Paní doktorko, kdy vaše centrum v EUC Klinice Ostrava vzniklo?

Centrum hojení chronických ran v EUC Klinice v Ostravě vzniklo koncem loňského roku a postupně se dále rozvíjí.

Jací lékaři v Centru pracují? Sestřičky mají nějaké speciální školení?

Pacienti v Centru chronických ran jsou pod odborným dohledem lékaře garanta, který úzce spolupracuje s lékaři různých specializací v rámci naší kliniky. Patří sem zejména chirurgové, diabetologové, cévní lékař, někdy ortopedi a radiologové. Zdravotní sestry v našem Centru jsou specialistky pro hojení chronických a problematických ran, jedná se o vyškolené zdravotnice, které mají s hojením podobných typů ran již mnohé zkušenosti.

Jste odbornou garantkou Centra na klinice. Co to znamená?

Provoz Centra hojení chronických ran je koordinován lékařem garantem, který má chod této ambulance na starosti, pacienty přijímá do péče, indikuje jednotlivá vyšetření. Dále pak vyhodnocuje výsledky a stanovuje ve spolupráci se zdravotními sestrami léčebný plán, vhodné způsoby převazů i četnost návštěv pacienta v Centru. Lékař Centra hojení chronických ran po úspěšné terapii pak pacienta propouští z péče a léčbu ukončuje.

Mohu se do Centra objednat, i když jinak na EUC Kliniku v Ostravě nechodím? A musím mít žádanku? Platím něco za vyšetření a ošetření?

Objednání je možné přes recepci kliniky (+420 597 437 777), a to i bez žádanky. Je však vhodné přinést na první vyšetření alespoň lékařskou zprávu o svém zdravotním stavu. Ošetření je plně hrazeno z veřejného pojištění. V červnu byly spuštěny webové stránky: https://euc.cz/centra-hojeni-chronickych-ran/.

Zde najdete veškeré potřebné informace o všech našich Centrech ve skupině EUC a je možné se přes ně také objednat na ošetření. Do našeho Centra se můžete objednat, i když nejste pacientem EUC kliniky. Nejčastěji je pacient doporučen k zavedení léčby jiným lékařem, který pacienta odesílá. Zpravidla se jedná o praktické lékaře či chirurgy.

Jak probíhá první návštěva u vás v Centru? Na co všechno se zaměřujete a kolik času u vás strávím?

První návštěva bývá zpravidla o něco delší než následující kontroly. Při vstupním vyšetření je podstatné správně odebrat anamnézu, tedy zjistit základní a přidružené nemoci pacienta. Zaměřujeme se na klinický nález samotné rány a jejího okolí, provádíme stěry z rány na bakteriologické vyšetření a dále také odběr krve k laboratornímu vyšetření. Dle indikace doplňujeme cévní nebo rentgenové vyšetření.

Paní doktorko, jak poznám, že mám chronickou ránu? Podle čeho? Že se dlouho hojí? Nebo že hnisá?

Chronická rána je definována jako porucha kožního krytu a většinou také podkožních hlubokých struktur s tzv. protrahovaným hojením. To znamená, že se rána nehojí déle než 4–6 týdnů.

Pokud se stanu pacientem Centra, jak dlouho bude léčba přibližně trvat?

Délka terapie v našem Centru je značně individuální, často se podaří zhojit rány do 6 měsíců od zahájení léčby, někdy je ale potřeba delší čas. Někteří pacienti se také časem vrací pro recidivu, tedy znovu vytvořenou ránu buďto na témže místě jako původně, nicméně nezřídka se defekt vytvoří například na opačné končetině, jak tomu bývá např. u bércových vředů.

Jaké způsoby léčby v Centru využíváte? Slyšela jsem o vlhkém hojení ran – to je také způsob, který využíváte? A co to vlastně znamená? To je nějaká novinka?

Moderní postupy hojení ran začleňují do svého spektra nejen řádné vyšetření pacienta, ale také správné a efektivní nastavení terapie. Využíváme speciální produkty k vytvoření či udržení vhodného vlhkého prostředí v ráně, tzv. vlhké hojení.

Ošetřujete u vás i dětské pacienty?

Pokud se jedná o dětské pacienty, těchto se chronické rány většinou netýkají, ale samozřejmě bychom to zvládli.

Primárně se zde léčí takzvaně polymorbidní pacienti, kteří mají řadu civilizačních chorob. Tyto pak komplikují samotné hojení rány a pacienti jsou tedy indikováni k léčbě v našem Centru. Máme ale i dost pacientů, kteří se s žádným onemocněním neléčí, a přitom je trápí nějaká chronická rána.

Kdo je v poslední době vašim typickým pacientem?

Typickým pacientem našeho Centra je muž či žena ve věku od 50 do 85 let, velmi často přicházející s defektem typu bércové ulcerace, tedy vředu na bérci či diabetickým defektem na chodidle. Po úvodních vyšetřeních a zhodnocení rány s ohledem na její fázi hojení se určuje vhodné primární a sekundární krytí, přiložení kompresivní bandáže a četnost převazů v Centru. Důraz se klade také na snížení bolestivosti v ráně, jak při samotném převazu, tak také v domácím prostředí. Nutný čas je potřeba věnovat také správné edukaci, tedy poučení pacienta se srozumitelným vysvětlením postupu léčby. Jen správně poučený a spolupracující pacient se totiž může zcela zahojit a zabránit opakovaným problémům s nutností další péče v našem Centru.