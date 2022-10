E.ON Rádce nabízí domácnostem desítky tipů, jak mohou ušetřit na energiích.

Foto: E.ON

Jak ušetřit za energie? To je jedna z nejčastějších otázek, kterou si v současné době pokládají tuzemské domácnosti. Někdo řeší situaci instalací energeticky úsporných řešení, jako jsou fotovoltaické panely nebo tepelná čerpadla, kterými nejenže sníží spotřebu energií, ale zároveň zvýší i svou nezávislost. Uspořit peníze lze ale také bez velkých investic. Třeba jen změnou svých návyků v domácnosti. Projekt společnosti E.ON – E.ON Rádce – přináší před zimní sezonou několik důležitých tipů, jak se k úsporám dostat.

„Téma energetických úspor je pro nás v E.ONU zásadním už několik let. Kontinuálně se jím zabýváme a snažíme se našim zákazníkům v tomto tématu pomoci zorientovat. Netýká se to samozřejmě jen energetických řešení, která instalujeme. Projekt E.ON Rádce přináší lidem desítky tipů, jak mohou v domácnostech šetřit energiemi a tím pomoci i své peněžence. Před zimní sezonou jsme se zaměřili na klíčové možnosti úspory a ty lidem jednoduše a srozumitelně představujeme,“ vysvětluje Jan Zápotočný, místopředseda představenstva E.ON Energie.

E.ON Rádce, kterého najdou lidé na webových stránkách E.ONu, přináší před zimní sezonou ty nejpraktičtější tipy rozdělené pro domácnosti v bytech i rodinných domech. „Možností, jak ušetřit za energie, je řada – od jednoduchých opatření, která ale v součtu můžou mít velký efekt, až po komplexnější úpravy bytů a domů,“ dodává Alena Pudilová, která je ve společnosti E.ON právě za E.ON Rádce zodpovědná. A upřesňuje, že zatímco v bytě lidé mohou ušetřit hlavně změnou chování a návyků, majitelé rodinných domů mají zase větší možnosti v zateplení a v instalaci dalších úsporných energetických řešení.

Modernější lednička může uspořit až 1 500 korun

Důležitým faktorem z hlediska energetických úspor je správné využívání spotřebičů a jejich včasná modernizace. Největšími „žrouty“ elektřiny jsou zastaralé domácí spotřebiče – provoz staré lednice může stát i několik tisíc ročně. Zatímco deset let stará lednice spotřebuje za rok elektřiny třeba za 2 000 korun, provoz moderní lednice vyjde zhruba na 500 korun. Totéž platí pro pračku. Roční provoz nové pračky jen na elektřině přijde tak na 300 korun. U staré pračky je to daleko více. Pračka a lednička nejlepší energetické třídy A, to jsou náklady na elektřinu v součtu zhruba 760 korun. Ve srovnání s deset let starými spotřebiči je to třeba i 3krát až 4krát méně.

Druhou věcí je správný provoz spotřebičů. Pokud lidé perou na třicet stupňů, pračku i myčku nádobí dobře naplní a pustí ekologický program, ušetří oproti běžnému mytí a praní 30 – 40 % elektrické energie, což může být u moderní pračky přibližně 450 korun ročně.

