Pan Vakeš jezdí od roku 2007 s nákladním Mercedesem, vozí 40kubíkové kontejnery s papírem, plastem či jiným odpadem. U svozové firmy ho to baví, a navíc, jak s úsměvem dodává, má dobrý pocit, že je díky jeho práci v okolí čisto.

Petr Vakeš si nemůže nákladní Mercedes vynachválit: „Je spolehlivý, takže se nezdržuji v servisu, a slouží skvěle v létě v zimě.“ | Foto: AVE

Patnáct let s velkým nákladním vozem, který po většinu času táhne ještě přívěs, není žádný med, ale zkušený šofér Petr Vakeš má svoji práci rád. „Dříve jsem jezdil se sklápěcím návěsem u soukromé firmy. Práce mě tam také bavila, ale musel jsem chodit do práce i o víkendech a to už nebylo možné. Začal jsem s rekonstrukcí domu a soboty a neděle jsem potřeboval trávit na stavbě.“

Petr Vakeš pracuje na plzeňské pobočce české firmy AVE, která se řadí k největším specialistům na hospodaření s odpady u nás. Provozuje velkou flotilu nákladních a speciálních vozů, velkou část tvoří klasická popelářská vozidla. Pan Vakeš ale jezdí delší trasy, navíc s mnohem těžší soupravou.

Má jízda s takovým kontejnerovou soupravou nějaká specifika?

Jízda s kontejnerovým vozem nepředstavuje žádný problém, kdo umí s nákladními auty, rychle si zvykne. Místo návěsu jezdím s přívěsem, chce to trochu jinou techniku, a také si člověk musí hlídat, když je převážený kontejner naložený, protože je auto těžké a kontejner je vysoko. Ale to patří ke každé práci řidiče, že musí brát ohled na náklad. Mě to baví.

Co vozíte nejčastěji?

Plast, papír, odpad od firemních zákazníků, prostě co je potřeba. Jednak jezdím mezi našimi sklady odpadů na třídicí linku, jednak svážím odpad od zákazníků. Práce je stále hodně, ale ještě tak, aby se dala rozumně zvládnout. A mám radost, že pracuji v oboru, který je spojený s úklidem. Díky naší práci není kolem nepořádek, což je pro mě důležité.

„Vyhovuje mi, že jezdím sám, a jak si práci uspořádám, tak to bude," má jasno zkušený šofér.

Obor zaměřený na úklid si vás získal?

Rozhodně. Teď jsem byl na dovolené v Egyptě a je nepředstavitelné, jaký tam je nepořádek. Člověk vidí ty krásné fotky v katalogu, moře, slunce, ale na každém rohu jsou odpadky. Tady pořád všichni nadávají, ale můžeme být rádi, jak to u nás vypadá. Jsem rád, že k tomu můžu přispět, už jen proto, že jsem místní.

Máte blízko do práce?

To je jedna ze zásadních výhod AVE, protože má pobočky v řadě měst, a tak nejen já, ale i kolegové máme většinou blízko do práce. Nemusíte tak brzo vstávat, složitě dojíždět. Já třeba jezdím do práce na kole.

Vypadá to, že vám nic nechybí…

Ale to víte, že každá práce má svůj rub i líc, ale já si nestěžuji. Rekonstrukci domu mám dávno za sebou, hypotéku splacenou, jezdím Mercedesem a o víkendu mám volno, co víc si přát (smích)? Velkou výhodou v práci je, že jakmile mám splněno, mohu jít domů s čistou hlavou. Dostanu každé ráno přehled úkolů, někdy si můžu podle svého upravit trasu, aby vše dobře navazovalo. Někteří mají rádi kolektiv, tak dávají přednost jízdě se závozníky, mě vyhovuje, že jezdím sám a mám klid.

Takže byste známému práci u AVE v Plzni doporučil?

Rozhodně ano. Jsou tu dobré platové podmínky a peníze máte na účtu včas. Za 16 let, co tu pracuji, se nestalo, že by se výplata zpozdila, to spíše dorazí dřív. Kdo ve firmě chce, může si navíc o víkendech přivydělat, já jdu raději za zábavou!

Tak ještě představte svůj služební vůz, když jste si tak liboval, že je to Mercedes.

Začínal jsem tady rovnou na Mercedesu a teď se těším, že dostanu nový Arocs, technika se u AVE docela rychle obnovuje. Ale i stávající model, i když má za sebou dlouhý provoz, je stále výborné auto, můžete se na něj spolehnout. Jezdí bez poruch, stačí mu běžný servis. Můj vůz je třínápravový, z toho obě zadní jsou poháněné, a proto vyjede každý kopec, i když vezu náklad a napadne sníh. Takže ani zima není problém.