Pokud se chystáte navštívit vyhlášené Vánoční trhy v Olomouci, pak pro vás máme gastrotip v samontém centru Olomouce. Bistro Nro 66 se hned po svém otevření zařadilo mezi nejlepší podniky ve městě.

Bistro Nro 66 v Šemberově ulici v Olomouci. | Video: Deník/Kateřina Součková

Projekt Bistra Nro 66, pojmenovaného jednoduše podle sídla v Šemberově ulici 66 v Olomouci, měl ještě před svým otevřením letos na jaře velké ambice. Své motto „Malý kousek venkova v srdci historického města“ bistro naplnilo bez výhrad. Nejen z pohledu gastronomie, ale i prostředí, které svým hostům nabízí.

Za projektem stojí osobnost známého olomouckého byznysmena, velkého fanouška sochařství a výtvarného umění Richarda Benýška. Na výzdobě domu či interiérů se podíleli svými díly olomoučtí umělci Jan Dostál, Michal Ptáček či Michal Trpák. Originální sochařská výzdoba domu tak jistě zaujme každého návštěvníka. Z restaurace podniku zařízeného ve francouzsko-italském stylu na vás doslova dýchne domácká atmosféra, každý detail je dotažen do preciznosti.

Prvotně však jdete do Bistra Nro 66 za kvalitním jídlem. Zdejší kuchyně, stejně jako další podniky Richarda Benýška a jeho manželky Yvony sází na domácí suroviny, jako je maso z vlastního chovu v nedalekém Běleckém mlýně na Prostějovsku, kde chovají hovězí plemeno Aberdeen Angus, Přeštické černostrakaté prase, jehněčí plemena Suffolk a Romney Marsh, divoké prase, daňka skvrnitého a jelena dybowského. Podnik se ve velké míře soustředí na steaky z plemene Aberdeen Angus. A podle známého šéfkuchaře bistra a vyučeného řezníka Jaroslava Klára zdejší prostředí odkazuje k domácímu vaření, a co chybí, to se snaží nekupovat, ale vyrobit. Od osmé hodiny ranní se podávají snídaně, poté polední menu se stálou nabídkou stařených mas a dřívější večeře.

Bistro Nro 66Zdroj: Lukáš Kaboň

Ve svátečním čase samozřejmě nechybí pravá vánoční atmosféra, už ulice před bistrem se proměnila v tradiční Ježíškovu alej, pochutnat si zde můžete na pečeném čaji, punči, svařáku. A první adventní víkend ulici oživily stromečky z vlastní plantáže, na jejichž výzdobě se podílely děti z okolních škol a školek. V rámci vánočního menu nabídku rozšířil i tradiční kuba, kapr na modro či na černo.

Přestože Šemberova ulice na sebe láká pozornost i mimo Vánoce a rozhodně patří mezi místa, která stojí zato navštívit, během vánočních svátků ještě získává na atmosféře. A kdo zavítá do zdejšího Bistra Nro 66, rozhodně neprohloupí.

Bistro Nro 66Zdroj: Lukáš Kaboň