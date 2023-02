Ostravská advokátní kancelář v poslední době nejvíce zaměstnávají pády investičních společností. Zastupuje v nich více než tisícovku poškozených klientů.

Od roku 2002 na vaší straně

Mgr. David JüngerZdroj: JGK advokáti v. o. s.Ostravská advokátní kancelář byla založena v roce 2002 Mgr. Davidem Jüngerem. Postupně se jejími společníky stali Mgr. Marek Gocman a Mgr. Matěj Kopřiva. Po příchodu spolupracujícího advokáta Ing. Mgr. Filipa Hladiše dokáže advokátní kancelář JGK advokáti pokrýt celé spektrum právních služeb.

Hromadné zastupování v kauzách investičních podvodů

Byl to Filip Haldiš, který v roce 2021 nasměřoval kancelář k hromadnému zastupování klientů v insolvenčních a trestních řízeních v kauzách investičních podvodů.

„V roce 2022 jsme zastupovali v trestním a insolvenčním řízení společnosti Growing Way s.r.o. více než 950 klientů. Nyní přebíráme zastoupení v další obdobné kauze - krachu společnosti WCA International,“ přidává podrobnosti Filip Hladiš, spolupracující advokát JGK advokáti.

Kauza Growing Way

Do insolvenčního řízení společnosti Growing Way byly přihlášeny pohledávky za cca 1,5 miliardy korun. JGK advokáti zde zastupují 950 z celkem čtyř tisíc poškozených. Dosud se v této kauze podařilo vymoci a v rámci částečného rozvrhu již také rozdělit mezi věřitele částku odpovídající 59 % jejich přihlášených pohledávek.

Pád WCA

„Kauza společnosti WCA International vykazuje podobné znaky jako kauza společnosti Growing Way. Rovněž podnikala jako tzv. alternativní fond, který nesmí být veřejně nabízen a měl by sloužit jen zkušeným investorům,“ popisuje situaci Marek Gocman.

Do společnosti WCA International však investovalo takřka 6000 klientů své peněžní prostředky o objemu zhruba 2 miliard korun. V listopadu roku 2022 bylo zahájeno insolvenční řízení společnosti WCA International. Společnost je rovněž prověřována ze strany Policie České republiky.

JGK advokáti již v době zahájení insolvenčního řízení zastupovali desítky klientů, a tak obratem k podanému insolvenčnímu návrhu přistoupili a dále navrhli, aby soud jmenoval předběžného insolvenčního správce a prozatímní věřitelský výbor. Městský soud v Praze návrhu vyhověl, jmenoval předběžným insolvenčním správcem společnost JK Insolv, v.o.s. a pětičlenný prozatímní věřitelský výbor, ve kterém má advokátní kancelář JGK advokáti dva zástupce.

Dne 27. 2. 2023 soud zjistil úpadek dlužníka a na společnost WCA International prohlásil konkurs. Pro klienty tak započala běžet 2 měsíční lhůta pro přihlášení jejich pohledávek.

Další investiční kauzy

Společníci JGK advokáti dále pečlivě sledují několik dalších podobných kauz, u kterých lze podobný vývoj v nejbližší době předpokládat. „Ve většině případů se jedná o investování do tzv. alternativních investičních fondů, dluhopisů nebo krypto měn,“ přidává podrobnosti Filip Hladiš.

Marek Gocman podotýká: „Bohužel lze očekávat, že v důsledku zhoršené ekonomické situace bude podobných kauze v následujících letech spíše přibývat.“

„Pokud se Vás podobná kauza týká, není radno být pasivní a spoléhat se na činnost policie nebo jiných státních orgánů. Postupujte rozhodně a rychle,“ doplňuje jeho slova David Jünger.