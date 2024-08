Že se tělo a mysl vzájemně výrazně ovlivňují není žádná novinka. Přesto se však zdá, dle jídelníčku a přístupu k pravidelnému pohybu i duševní hygieně, že tento fakt stále neráčíme plně přijmout. Pojďme si povědět, jak může vyvážená strava podpoři psychické zdraví.

Foto: DECASPORT s.r.o. DECATHLON v ČR

Vědecké studia již mnohokrát prokázaly, že to, co jíme, má přímý vliv na to, jak se cítíme a do jisté části i jak funguje náš mozek. Vyvážená strava není jen klíčem k fyzickému zdraví, ale může výrazně ovlivnit i naši psychickou pohodu.

Proč je strava důležitá pro naše duševní zdraví?

Dokola opakovaná věta: „jste to, co jíte“ v sobě zkrátka nese pravdu. V našem mozku (a vlastně i celém těle) neustále probíhají nejrůznější chemické reakce, které ovlivňuje i to, co tělu dodáváme jako „palivo“. Jak může vlastně strava ovlivnit náš psychický stav konkrétně?

Mnoho potravin obsahuje látky, které ovlivňují produkci neurotransmiterů – chemických poslů v mozku, které regulují náladu, spánek, chuť k jídlu a další funkce.

Některé potraviny mohou vyvolávat záněty v těle, které jsou spojeny s řadou zdravotních problémů, včetně depresí a úzkosti.

Střeva jsou často označována jako náš „druhý mozek“. Bakterie v našich střevech ovlivňují produkci neurotransmiterů a mohou mít vliv na naši náladu.

Pro příklad, známým negativním ovlivňovačem našeho mozku a tím pádem i nálad a podobně, je jednoznačně cukr. Nadměrná konzumace cukru způsobuje:

Cukr způsobuje rychlé zvýšení hladiny cukru v krvi, po kterém následuje prudký pokles. Tyto výkyvy mohou vést k pocitům euforie, následovaným únavou, podrážděností a výkyvami nálad.

Nadměrná konzumace cukru může zhoršit paměť, soustředění a schopnost učit se.

I když cukr poskytuje rychlý zdroj energie, dlouhodobě může vést k chronické únavě.

Některé studie naznačují, že existuje souvislost mezi vysokou konzumací cukru a zvýšeným rizikem deprese.

Vysoká hladina cukru v krvi před spaním může narušit spánek.

Jaké potraviny podporují dobré duševní zdraví?

Jak vidíte, vyvážená a zdravá strava je pro kvalitu našeho života velmi důležitá. Cpeme-li se nezdravým jídlem, narušujeme svoji výkonnost, pohodu a vůbec si podrážíme nohy. Naštěstí existují i potraviny, kterými můžete svůj dosavadní jídelníčkem obohatit a nahradit jimi ty chutné zabijáky duševní pohody.

Ořechy a semena jsou bohaté na zdravé tuky, zejména omega-3 mastné kyseliny, které jsou spojeny s lepší náladou a sníženým rizikem deprese.

Tučné ryby, jako jsou losos, makrela a sardinky, jsou vynikajícím zdrojem omega-3 mastných kyselin.

Ovoce a zelenina obsahují vitamíny, minerály a antioxidanty, které chrání buňky a podporují celkové zdraví.

Celozrnné produkty dodávají energii a stabilizují hladinu cukru v krvi, což přispívá k lepší náladě.

Potraviny obsahující probiotika, jako je jogurt, kefír nebo kysané zelí, podporují zdraví střev a tím i psychickou pohodu.

Hořčík je minerál důležitý pro regulaci nervové soustavy a může pomoci snížit úzkost. Najdete ho například v listové zelenině, ořechách a semenech.

Jak změnit svůj jídelníček pro lepší duševní pohodu?

Prudká změny jídelníčku není nezbytně nutná, pokud vás k tomu nenutí zdraví. Je lepší dělat malé změny a postupně svůj jídelníček upravovat a za jeho dodržování se náležitě odměnit. Ať už tím, že si vyrazíte koupit něco pro radost, navštívíte kino nebo si v pátek dáte pořádný zmrzlinový pohár.



Pár základních rad pro váš jídelníček:

Vyhněte se dlouhým přestávkám mezi jídly, které mohou způsobit výkyvy hladiny cukru v krvi a ovlivnit náladu. Jezte pravidelně.

Zařaďte postupně do jídelníčku co nejvíce různých potravin (ovoce, zelenina, ryby, ořechy, semena) abyste získali všechny potřebné živiny.

Omezte předpřipravené potraviny, vyhýbejte se jídlům z fastfoodů. Obsahují často velké množství cukru, soli a nezdravých tuků, které mohou negativně ovlivnit náladu.

Hydratace je královna! Pijte dostatek vody. Dehydratace může způsobit únavu, podrážděnost a další nepříjemné pocity. Nehledě na to, že voda je třeba k nejrůznějším fyzickým procesům, včetně těch, které probíhají v mozku.

Co dalšího může ovlivnit psychické zdraví?

Svůj psychický stav samozřejmě můžete podpořit nejenom stravou, ale i kvalitním spánkem. Jeho nedostatek nebo nízká kvalita vede k podrážděnosti, úzkosti, depresím a narušuje fungování celého těla. Zaměřte se také na budování sociálních kontaktů. Udržování zdravých vztahů s přáteli a rodinou je důležité pro duševní pohodu.



Skvělým pomocníkem je pak samozřejmě fyzická aktivita. Pravidelný pohyb zvyšuje hladinu endorfinů, které mají pozitivní vliv na náladu. Tak zaběhněte do nejbližšího Decathlonu či k jinému prodejci sportovní výbavy, kupte si pořádné sportovní tričko a kopačky (nebo jinou výbavu pro váš oblíbený sport) a dejte si do těla. Také jóga, meditace a hluboké dýchání mohou pomoci snížit stres a zlepšit náladu.

Vyvážená strava je jedním z nejdůležitějších faktorů, které ovlivňují naše duševní zdraví. I malé změny ve stravovacích návycích mohou mít pozitivní dopad na vaši náladu a celkovou kvalitu života. Pamatujte, že jídlo může být nejen potravou pro tělo, ale také lékem pro duši.