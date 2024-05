Na Náplavce v Českých Budějovicích se bude 17. května konat slavnostní zahájení festivalu Jižní Svéráz.

Bombarďák | Foto: Matěj Pospíšil

Prostor Náplavky pod Dlouhým mostem zaplní kapely, workshopy a program pro celou rodinu. Dorazí kapela Bombarďák, která přiveze koncert pro děti plný překvapení, vystoupí Cirk La Putyka band, kapela Dva a na svoji první dobrodružnou plavbu parníkem z Náplavky přes Hlubokou nad Vltavou až do Purkarce se vydá Jihočeská odysea Malého divadla.

To vše doplní bohatý program, který nadchne děti malé i děti věčné. Pro všechny bude k dispozici velkoformátová stavebnice. Bude Cirkus – tedy možnost si zkusit zažonglovat s čímkoliv, nebo se jen tak z plezíru nechat zavěsit na šál. Návštěvníci zjistí, co je to “frotáž” a navíc si tuto techniku vyzkouší. Budou si moci vyrobit své razítko a workshop Zvukový les umožní dětem vytvářet hudební a zvukové ekosystémy. K tomu spousta tance a na závěr pečení “kynuťáků”.

Zdroj: Jižní Svéráz

Unikátní divadelní site specific festival Jižní Svéráz, ve kterém spojí své síly Jihočeské divadlo, Divadlo Continuo a REZI.DANCE Komařice, je součástí vítězného konceptu Evropské hlavní město kultury 2028.

Nultý ročník festivalu nabídne jedinečné zážitky propojující divadlo a tajemnou atmosféru neobvyklých míst. Diváci se tak mohou stát součástí poutavých příběhů, které ožívají na neočekávaných scénách. Každé představení zve ke společnému objevování, vytváří prostor pro nečekaná překvapení a umožňuje účastníkům prozkoumat své vlastní emoce a myšlenky. Jižní Svéráz není pouze festival, je to cesta plná příběhů, dobrodružství a překvapivých setkání, která zanechají nezapomenutelné vzpomínky a dojmy.

Kapela DvaZdroj: Natálie Kratochvílová

Slavnostní zahájení na českobudějovické náplavce nabízí pestrý program pro všechny věkové kategorie a v neposlední řadě bližší seznámení s festivalem, který v Evropě nemá obdobu.

Buďte jeho součástí i vy…

16.00 začátek akce

16:30–17:30 Bombarďák - koncert

17:30–18:00 zahajovací proslovy, odplutí Jihočeská odysea - Malé divadlo

18:30–20:00 Cirk La Putyka band - koncert

20:00–21:00 DVA - koncert

21.00 konec Celý program festivalu na www.jiznisveraz.cz

Zdroj: Jižní Svéráz