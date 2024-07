České Budějovice 15. července 2024 – Jihočeši mohou být na sebe hrdí – z hlediska počtu nehod přepočtených na rozlohu kraje a délku silniční sítě i počet obyvatel paří k premiantům. Přesto i zde se vyplatí při řízení zvýšená pozornost – ročně se na území kraje stane přibližně 3949 nehod.

V Českých Budějovicích proběhla regionální dopravní konference s cílem prevence nehod | Foto: Portál nehod

„Zajímavé je přitom to, že vedle nejčastější příčiny, kterou je nesprávný způsob jízdy ze strany řidiče (59,2 %), je zde ve srovnání s ostatními kraji poměrně vyšší podíl nehod, které jsou zaviněny nedáním přednosti v jízdě (12,7 % nehod) a jízdou nepřiměřenou rychlostí (22,4 % nehod). Ukazuje to na to, že na silnicích Jihočeského kraje řidiči často uhánějí rychleji, než by měli, a více riskují při dávání přednosti v jízdě. Doménou takového chování je zejména tranzitní silnice první třídy číslo 1/3 směřující z krajského města na jih k rakouským hranicím. Je to ta stejná komunikace, na které právě z důvodu nepřiměřené rychlosti došlo 8. března 2003 k tragické nehodě autobusu u osady Nažidla, která si vyžádala 20 obětí na lidských životech,“ řekl Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod.

K nejvíce nehodám v Jihočeském kraji dochází poměrně logicky v okrese a krajském městě České Budějovice (podíl na počtu nehod 31,31 %, 1237 nehod ročně), na druhém místě se pak s velkým odstupem umístil okres Tábor (podíl na počtu nehod 15,46 %, 611 nehod ročně), následovaný okresy Jindřichův Hradec (podíl na počtu nehod 12,75 %, 504 nehod ročně ), Český Krumlov (podíl na počtu nehod 11,53 %, 456 nehod ročně), Strakonice (podíl na počtu nehod 10,16 %, 402 nehod ročně), Písek (podíl na počtu nehod 9,57 %, 378 nehod ročně) a Prachatice (podíl na počtu nehod 9,21 %, 364 nehod ročně).

V rámci celé České republiky si Jihočeský kraj vede dobře, ale vždy je prostor pro zlepšení. Necelé 4 tisíce nehod ročně je také vysoké číslo. Nicméně při přepočtu počtu nehod na rozlohu za poslední dva roky je s 90 nehodami na 100 km2 na posledním, nejlepším místě. Podobné je to při přepočtu na délku silniční sítě (nejlepší umístění v rámci ČR se 147 nehodami na 100 km za poslední dva roky). Také při přepočtu na počet obyvatel je Jihočeský kraj mezi nejlepšími – a to hned na druhé pozici od konce za Jihomoravským krajem, kdy se jedná o 1389 nehod na 100 tisíc obyvatel za poslední dva roky. Oproti nejhorším krajům jsou tyto ukazatele u Jihočeského kraje přibližně poloviční až třetinové.

Vyplývá to z údajů Portálu nehod (www.portalnehod.cz), který již více než dva roky výrazně napomáhá v bezpečnosti silničního provozu, pravidelně hodnotí rizikovost jednotlivých lokalit častých dopravních nehod v České republice.

Nepřiměřená rychlost a dej přednost v jízdě – hlavní bolístky jihočeského provozu

Největší podíl na příčinách dopravních nehod v Jihočeském kraji – 59,2 % – mají samotní řidiči, a to způsobem jízdy, jakým se pohybují na tamních komunikacích. A právě zde pak již Jihočeský kraj v jednotlivých ukazatelích příčin nehod svou premiantskou pozici trochu ztrácí. Například u nehod zaviněných nepřiměřenou rychlostí je u celkového počtu nehod Jihočeský kraj s cca 884 nehodami ročně šestý nejhorší v České republice za kraji Středočeským, Ústeckým, Moravskoslezským, hlavním městem Prahou a Jihomoravským krajem. Podobně to platí u nerespektování přednosti v jízdě, kde Jihočeský kraj skončil s přibližně 501 nehodami ročně přesně v polovině na 7. místě v rámci srovnání krajů ČR.

Počtem nehod dominují České Budějovice

Měřeno celkovým počtem nehod v Jihočeském kraji podle analýzy Portálu nehod od roku 2010 do roku 2023 došlo k největšímu počtu karambolů poměrně logicky v okrese a v krajském městě České Budějovice (celkem 17 307 nehod s podílem 31,31 % na celkovém počtu nehod v Jihočeském kraji za měřené období). České Budějovice jsou přirozeným centrem kraje, jsou zde také univerzity a řada lidí sem dojíždí do zaměstnání nebo právě do škol a silný provoz je také na území samotného města – a to jak tranzitní, dojížďkový, tak i vnitroměstský. Nicméně riziková místa jsou i v dalších okresech.

Jak uvedl Marek Sibal ze společnosti DataFriends, která je provozovatelem Portálu nehod, jedním z těch nejrizikovějších míst v kraji je například podjezd pod tratí u Chýnova na Táborsku. Tady za poslední pět let došlo celkem k 27 nehodám. V uplynulých dvou letech to bylo nehod 17.

Na lepší časy by se mohlo blýskat těm, kteří jezdí z Českých Budějovic do Kaplice, konkrétně u odbočky na Římov. I toto místo je totiž na seznamu deseti nejrizikovějších míst v kraji. „V posledních pěti letech zde došlo k devatenácti nehodám. Za poslední dva roky to bylo osm nehod, v letošním roce to byla jedna nehoda. Nejčastější příčinou je nedání přednosti, tak tomu bylo v téměř padesáti procentech případů. Druhým důvodem je nedodržení bezpečné vzdálenosti,“ komentuje Marek Sibal z Portálu nehod s tím, že zde bylo za tu dobu evidováno 14 lehkých, tři těžká zranění a 1 úmrtí.

Rizikovost tohoto by mohla poklesnout po dostavbě dálnice D3 a převedením velké části zejména tranzitního provozu na tuto zcela novou kapacitnější komunikaci.

Detaily týkající se počtu nehod v Jihočeském kraji za období let 2010–2023

Zdroj: Portál nehod

Zdroj: Portál nehod

Desítka lokalit v Jihočeském kraji s nejvyšší mírou rizika vzniku nehody

V Jihočeském kraji bylo identifikováno deset nejrizikovějších míst na silnicích podle dat za posledních pět let, která vykazují nejvyšší počet dopravních nehod a zranění. Smutným premiantem je okres Český Krumlov se 40% podílem nejvíce rizikových míst.

V okrese Tábor, na silnici I/19 a v podjezdu pod tratí u města Chýnov, došlo k 27 nehodám, při kterých bylo zraněno 8 osob. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky.

V okrese České Budějovice, na křižovatce ulic Nádražní a Rudolfovská třída v Českých Budějovicích, došlo k 24 nehodám, při kterých bylo zraněno 14 osob, přičemž nejčastější příčinou byla jízda na červenou.

V okrese Český Krumlov, na křižovatce silnic I/3 a II/155 u vesnice Holkov, došlo k 19 nehodám, při kterých bylo zraněno 18 osob. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti proti příkazu „Stůj, dej přednost v jízdě“.

V okrese Český Krumlov, na křižovatce silnice I/3 a ulice Omlenická ve městě Kaplice, došlo k 15 nehodám, při kterých bylo zraněno 15 osob. Nejčastější příčinou bylo nedání přednosti proti příkazu „Stůj, dej přednost v jízdě“.

V okrese České Budějovice, na křižovatce silnice I/20 a ulice Labská v Českých Budějovicích, došlo ke 14 nehodám, při kterých bylo zraněno 17 osob, přičemž nejčastější příčinou bylo nedání přednosti při odbočování vlevo.

V okrese Strakonice, na úseku silnice II/139 u vesnice Brusy, došlo k 11 nehodám, při kterých bylo zraněno 12 osob. Nejčastější příčinou byla jízda po nesprávné straně vozovky, vjetí do protisměru.

V okrese Český Krumlov, na oblouku silnice II/160 v Novém Spolí (části města Český Krumlov), došlo k 11 nehodám, při kterých bylo zraněno 11 osob. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky.

V okrese Český Krumlov, na křižovatce silnice II/163 na sypané hrázi v Lipně nad Vltavou, došlo k 10 nehodám, při kterých bylo zraněno 10 osob, přičemž nejčastější příčinou bylo to, že se řidič plně nevěnoval řízení vozidla.

V okrese Prachatice, na úseku silnice II/141 u osady Blažejovice, došlo k 10 nehodám, při kterých bylo zraněno 6 osob. Nejčastější příčinou bylo nepřizpůsobení rychlosti dopravně-technickému stavu vozovky.

V okrese Tábor, při vjezdu na most „Bechyňská duha“ přes řeku Lužnici u města Bechyně, došlo k 9 nehodám, při kterých bylo zraněno 7 osob, přičemž nejčastější příčinou bylo nezvládnutí řízení vozidla.

V Českých Budějovicích proběhla regionální dopravní konference s cílem prevence nehod

Právě zlepšení bezpečnosti na silnicích a upozornění na místa, kde se stává nejvíce nehod, se věnovala regionální dopravní konference, která se uskutečnila 25. června 2024 na Krajském úřadě Jihočeského kraje pod záštitou hejtmana Jihočeského kraje MUDr. Martina Kuby a primátorky statutárního města České Budějovice, doc. Dr. Ing. Dagmar Škodové. Rozebíralo se na ní výše uvedených deset nejrizikovějších míst na cestách Jihočeského kraje, ale i případové studie dalších lokalit, které se už i díky těmto konferencím v minulosti podařilo lépe zabezpečit. Organizátory konference jsou společnosti RSE Project a DataFriends. Projekt je financován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

Datoví analytici Portálu nehod zpracovávají pro každý kraj analýzy dopravní nehodovosti včetně nejrizikovějších míst v daném regionu. Na finálním výběru a pořadí rizikových míst se následně shoduje expertní komise složená ze zástupců BESIP, Policie ČR a RSE Project. „Cílem konference v Českých Budějovicích bylo nabídnout široké veřejnosti ucelený empiricky doložený pohled na nehodová místa v regionu. Zároveň se chceme dívat na to, zda opatření, která byla v daném místě provedena, přinesla v čase požadované výsledky,“ uvádí Jan Chalas ze společnosti DataFriends, která provozuje Portál nehod, a dodává: „Některá nehodová místa ale z mapy rizikových míst nezmizí, pokud řidiči v daném úseku nezmění své chování. Proto na ně nesmíme zapomínat a musíme apelovat na řidiče.“

Zdroj: Portál nehod