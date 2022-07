Jihostroj – 103 let špičkového strojírenství ve Velešíně

Komerční sdělení

Společnost, nesoucí v posledních desetiletích název Jihostroj, byla založena v roce 1919 jako malá strojírenská a elektrotechnická dílna. Postupně se rozvíjela, v roce 1936 zavedla letecký obor a v polovině padesátých let 20. století obor hydrauliky. Postupný rozvoj pokračoval do konce osmdesátých let.

Foto: Jihostroj a.s.