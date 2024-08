SOCDEM si jako jedna z mála tradičních stran zaslouží být v politickém dění.

Proč kandidujete do zastupitelstva?

Do zastupitelstva kraje kandiduji, protože chci pomoci SOCDEM, být opět na úrovni, kterou si zaslouží. Podle mého názoru SOCDEM, v dobách, kdy se podílela na řízení kraje, zlepšila úroveň a vybavenost hasičských jednotek, a to jak dobrovolných, tak poloprofesionálních. Stejně tak, se zaměřovala na zdravotnictví a sociální služby.

Proč zrovna za SOCDEM?

SOCDEM je dlouholetou tradiční stranou, která si vždy držela svůj sociální směr a myslí především na střední vrstvu, důchodce a mladé lidi. Jsem dlouholetý člen SOCDEM a předseda místní organizace ve Voticích. Tato strana je mi svým programem blízká a myslím si, že jako jedna z mála tradičních stran si zaslouží být v politickém dění.

Co je podle Vás na Benešovsku největším problémem, který by se měl řešit/změnit a co pro to chcete a můžete udělat?

Benešovský okres, protože územně okresy stále existují, je neúměrně zatížen tranzitní dopravou. Chybí dálnice D3, a je nepochopitelné, že propadly všechna stavební a územní řízení této stavby. Podle mého názoru, by se mělo postupovat ve výstavbě D3, a to od jihu na Prahu a dovést ji co nejblíže k Praze. Dálnice spadá pod Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic, ale věřím,že patřičná iniciativa obcí a kraje hraje významnou roli.

Čím je pro Vás Benešov a Votice, kde žijete?

Votice jsou pro mě městem, kde žiji většinu svého života a stejně tak má rodina. Benešov je pak městem mého středoškolského života. Nedokážu si představit, že bych někdy musel Votice opustit.

Co Benešovsku a Středočeskému kraji jako zastupitel můžete přinést?

Jsem přesvědčený, že dlouholetá praxe zastupitele a uvolněného radního města je dobrým základem. Když sleduji politické debaty na úrovni kraje či celostátní, myslím, si, že lidé s praxí z komunální sféry umí řešit věci pragmaticky a přímo. Především, je ale důležité, aby Benešovsko mělo v krajském zastupitelstvu zastoupení.

Co jste ze své praxe jako radní města Votice zjistil o fungování kraje?

Na krajském úřadě pracuje řada odborníků, které je třeba podpořit v jejich další odborné práci.

Čím můžete přispět pro rozvoj vašeho regionu v rámci kraje?

Jednoznačně zviditelňovat benešovský region a prosazovat jeho rozvoj a místo pro život mladých lidí. Rozšiřovat sociální služby pro péči o občany na zaslouženém odpočinku a udržitelnost dostupnosti vzdělání. V oblasti školství si myslím, že má budoucnost vznik školské právnické osoby, kde by byly sloučeny mateřská škola, základní škola, základní umělecká škola a ideálně střední škola. Neméně důležité je vytvářet dobré zázemí pro lékaře, aby zůstali v regionu a pomáhat v začátcích novým kolegům.

