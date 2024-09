Na dotazy čtenářů Deníku odpovídal v on-line rozhovoru Jiří Kulhánek, kandidát na hejtmana Ústeckého kraje za ODS. Všechny otázky čtenářů a odpovědi Jiřího Kulhánka naleznete na webových stránkách www.denik.cz.

PaedDr. Jiří Kulhánek | Foto: ODS

V čem podle vás má Ústecký kraj největší potenciál, aby se stal něčím mimořádným v rámci ČR? Jaké oblasti chcete více rozvíjet, aby kraj vynikal na národní či mezinárodní úrovni?

Máme zejména nádhernou přírodu a ještě ne zcela objevené Krušné hory, České středohoří a řadu dalších méně známých krásných lokalit. Turistický potenciál je obrovský. A až bude ukončena těžba, nastane neopakovatelná příležitost vrátit tyto prostory krajině a sídlům a ještě svůj potenciál vylepšit.

Za co byste pochválil současné vedení kraje? Které projekty se podle vás podařily a plánujete na ně navázat, pokud budete zvolen hejtmanem?

Mohu pochválit kraj za nové dotační tituly například pro klienty s poruchou autistického spektra, pomoc „Klokánkům“, podporu začínajících podnikatelů, finanční hospodaření, rekonstrukci a obnovu zanedbávaných středních škol a ústavů, investice do nemocnic, záchranu nemocnice v Rumburku, byť ještě nejsme u konce, podporu obnovy památek a řadu dalšího. Na vše chceme samozřejmě navázat.

Ústí nad Labem se dlouhodobě potýká s vyšší mírou kriminality, nejvíce v částech Krásné Březno, Neštěmice, Mojžíř, ale nyní i v centru města. Jaká opatření plánujete na zajištění větší bezpečnosti?

Samotnou kriminalitou se přímo samozřejmě zabývá policie. My se zejména soustředíme na prevenci, kterou zajišťujeme ve školách, ale i mimo školy v terénu v odpoledních a večerních hodinách. K tomu jsme otevřeli nový dotační program pro města a obce zatížené kriminalitou a sociálním vyloučením. Města mají možnost získat na tři roky peníze na preventisty do terénu, kteří budou pracovat s dětmi, mládeží a zapojí i jejich rodiče. Cílem je vést děti a mládež ke smysluplné činnosti, sportu, kultuře a zapojit je postupně do kroužků, sportovních oddílů, aby nebyl čas dělat kraviny. Další důležitou věcí je práce s rodinami a motivovat rodiče a děti, aby děti dokončily školní docházku a alespoň se vyučily. Že to jde, jsem si vyzkoušel právě v Kadani, kde podobný model praktikujeme už asi 15 let, a situace se zlepšila. Je to samozřejmě zejména na obcích, ale my je nenecháme na holičkách a pomáháme.

Jaká je vaše oblíbená barva?

Jako dítě jsem měl rád červenou, ale to mě časem přešlo, teď nejsem vyhraněn.

Kdybyste měl miliardu korun, kam ji investujete?

Nad tím jsem nikdy nepřemýšlel, nejlépe asi do bydlení pro mladé lidi, vytvořit síť tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny.

Jak hodláte z pozice hejtmana podporovat malé spolky?

Malé spolky podporujeme a podporovat budeme, pokud jejich činnost je a bude efektivní pro život v našem kraji. Se spolky spolupracuji již mnoho let a mé zkušenosti jsou vesměs pozitivní.

