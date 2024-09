Jiří Nedvěd kandiduje v podzimních volbách do zastupitelstva kraje za Sociální demokracii (SOCDEM). Jeho doménou je školství, a právě této oblasti by se rád více věnoval a prosazoval změny ku prospěchu obyvatel Středočeského kraje.

Proč kandidujete do zastupitelstva kraje?

Důvody jsou stejné jako u každé jiné kandidatury ve veřejné sféře, a to snaha pomoci dobrým věcem, které mají smysl a zlepší životy většiny lidí. Na druhé straně je pak snaha zabránit nesmyslným projektům a hloupostem, které zbytečně vysávají veřejné peníze.

Proč zrovna SOCDEM?

Jsem celoživotní přesvědčený sociální demokrat, takže nic jiného by nedávalo smysl. Věřím, že sociální demokracie dává nejlepší odpověď na otázku, jak spravovat společnost ku prospěchu co největšího množství lidí. Snaží se o rovnováhu mezi individuálními zájmy jednotlivců a zájmy celku, aby se společnost nerozpadávala, jak to vidíme v přímém přenosu dnes. Věřím, že nová generace sociálních demokratů bude tím, čím má být, a to stranou, která hájí tzv. lidi práce a jejich důstojný a kvalitní život.

Co Středočeskému kraji jako zastupitel můžete přinést?

Myslím, že Středočeskému kraji mohu posloužit jak svou odborností v oblastech školství a kultury, tak i sociálně ohleduplným přístupem, který nezapomíná, že za každou položkou v tabulce a každou cifrou se nakonec skrývá živý člověk.

Jaká z priorit volebního programu SOCDEM je Vám nejblíže?

Celoživotně se profesně pohybuji v oblasti školství a vzdělávání. Osobně jsou mi nejbližší dvě priority. Za prvé jsou to obědy pro školáky zdarma, protože z praxe vím, že v dnešní době a složité situaci mnoha rodin to pro překvapivě velké množství dětí může být jediné teplé a kvalitní jídlo za celý den. To, co bez hlubšího promýšlení věci vypadá jako „rozhazování“, nám ve skutečnosti v budoucnu výrazně ušetří peníze za zdravotní péči při léčbě nemocí plynoucích z obezity a špatné výživy. Mou druhou prioritou je zřízení krajského stipendijního fondu pro nadané studenty ze sociálně slabých rodin. Při vynaložení poměrně malých prostředků tím můžeme pomoci několika stovkám studentů, kteří se při výběru střední školy (a tím i budoucího povolání) nebudou muset řídit jen sociální situací své rodiny a budou motivováni k dosahování vynikajících studijních výsledků. Společnosti se to opět bohatě vrátí v budoucnu.

Co vnímáte jako největší problémy ve Středočeském kraji?

Rozdělil bych to na dvě skupiny. V první skupině jde o obecné problémy stejné po celé republice, z nichž na prvním místě jde o extrémní nárůst sociálních rozdílů. Jinými slovy fakt, že poměrně úzká vrstva bohatých je rok od roku bohatší a střední a nižší vrstva jsou čím dál víc odírány. Vede to nejen k propastné nerovnosti v životních šancích lidí, ale deformuje to celou českou demokracii – ti nejbohatší, oligarchové, si fakticky platí „svoje“ politiky, média, experty atd. a skrze ně ovládají všechny ostatní. Ve druhé skupině je pak Středočeský kraj. Konkrétně u něj jde o notoricky známý špatný stav silnic, zajištění kvalitní a levné hromadné dopravy a dostupné zdravotnictví.

Co máte na Středočeském kraji rád?

Krajinu a přírodu, což by asi dost lidí neřeklo – představí si okolí Prahy, skladové haly a tzv. výpadovky. Ve Středočeském kraji je však ohromné množství krásných míst, na která rád chodím s dětmi na výlety. A potom lidi – tvořivé a aktivní, kterých je naštěstí pořád dost.

