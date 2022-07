Česku se představuje budoucí způsob dopravy – francouzský vysokorychlostní vlak TGV.

Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví | Foto: Libor Fojtík/Economia

Proč je příjezd vlaku TGV do Česka důležitý a lidé by ho neměli vnímat pouze jako atrakci?

Jde o událost, kterou můžeme považovat za jakousi startovní čáru důležitého kroku pro Česko do budoucna. Správa železnic lidem představuje nejen moderní dopravní prostředek v jeho původní verzi, ale úplně novou formu infrastruktury v Česku. V Evropě jsou vysokorychlostní tratě celkem běžným typem dopravního spojení, které lidem každodenně šetří spoustu času. Veřejnost se s vlakem TGV může nyní seznámit hned na několika místech naší republiky. Nejdříve bude k vidění 6. června v Praze na hlavním nádraží. Následně bude tři dny součástí venkovní expozice v areálu brněnského výstaviště. Dalšími zastávkami rychlovlaku budou 10. června stanice Jihlava a o den později hlavní nádraží v Ústí nad Labem. Příjezd jednotky TGV umožní přiblížit proces přípravy nových tratí a ukáže nové možnosti, které jejich výstavba přinese. Pro stavební sektor bude tato výstavba znamenat výzvu, ale nebojím se, že bychom ji nezvládli. Ve Svazu celou přípravu projektu od počátku intenzivně sledujeme a podporujeme.

V čem konkrétně vidíte přínos plánované výstavby vysokorychlostních tratí, zkráceně VRT, u nás?

Už nyní si dokážeme představit, jak výstavba VRT změní demografickou situaci v naší republice. Lidem se otevřou zcela nové možnosti. Nové tratě totiž výrazně zkrátí čas mezi důležitými zastávkami. Jen pro příklad z Prahy budete v Brně za necelou hodinu namísto momentálních dvou a půl, do Hradce Králové potrvá cesta vlakem místo hodiny a půl 35 minut a spojem, kterému tato výstavba nejvíce pomůže, je Jihlava–Brno, na kterém dnes lidé tráví přes dvě hodiny svého času: díky vysokorychlostní trati se zkrátí na 25 minut. Navíc lepší infrastruktura přitahuje nové investory. Výstavba vysokorychlostních tratí bude mít jednoduše pozitivní dopad nejen na ekonomiku státu, ale na obrovské množství lidí, kteří například každý den dojíždějí do práce. A z evropských zkušeností víme, že realitní trh je budoucí existencí VRT ovlivněn již několik let před začátkem výstavby.

Kdybyste měl shrnout to podstatné, na co by lidé měli myslet, až budou sledovat příjezd vlaku TGV, co by to bylo?

VRT představuje příležitost ke stimulaci hospodářského růstu a myslím, že všichni cítíme, že ten zrovna v těchto časech potřebujeme. Navíc, jak už jsem zmínil, zásadně zlepší dopravní dostupnost. Chtěl bych poděkovat a vyzdvihnout Správu železnic za vypůjčení vlaku TGV a vůbec za všechny ostatní aktivity, kterými se o výstavbu VRT v České republice zasluhuje. Věřím, že uspěje.