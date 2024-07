Ing. Jiří Smetana, kandidát do senátu za Chomutovsko za koalici SPD a Trikolory, s podporou PRO a Svobodných

Ing. Jiří Smetana | Foto: Vlastní zdroj

Zdroj: Vlastní zdroj

Kdybyste jmenoval hlavní body, se kterými kandidujete do senátu, které by to byly?

Mé hlavní heslo je „návrat k ekonomické prosperitě“. Češi pracují levněji a víc než lidé na západě. Mají ale mnohem nižší platy, vyšší daně a náklady na energie i dražší zboží v obchodech. Fialova vláda tvrdí, že se máme dobře a nic s tím nedělá. Musíme usilovat o to, aby peníze byly v rukou Čechů. Je třeba snížit byrokracii u nás a došlápnout si na korporace, které odtud vyvádějí zisky z naší práce.

Dále prosazuji levnější potraviny. EU chce naše zemědělství zeleně transformovat, tedy zničit. Vlastním pivovar Červený vlk, pracoval jsem ve chmelařství a vím, že čeští zemědělci a výrobci si zaslouží politiku, která oceňuje jejich práci. Stop nesmyslným regulacím.

Dalším hlavním bodem je dostupné bydlení. Ceny jsou šílené, situace se vymkla z rukou. Je třeba zjednodušit stavební zákon, podpořit obecní a družstevní byty.

Jaké jsou podle Vás specifické problémy Chomutovska?

Je tu chybná koncepce uhelných elektráren, které jsou odstavovány. Lze je přeorientovat na jadernou energetiku. Bude to logisticky, sociálně i nákladově lepší, jinak se zavřou a mohl by z toho být problém celého regionu jako pád hutě Liberty v Ostravě. Například v Chomutově chtějí budovat spalovnu, kam se bude vozit odpad až z Německa a zatíží ovzduší řadou škodlivin. Jsem jednoznačně proti. Celé Česko musí přestat být kolonií.

Další problém je zanedbávání Krušných hor. Prosazuji, abychom citlivě k přírodnímu bohatství rozvíjeli turistiku a pracovní příležitosti.

Velkým problémem pak jsou nepřizpůsobiví spoluobčané, které charakterizují špatné sousedské vztahy a hygiena, nezájem o vzdělání a práci, vysoká kriminalita a zneužívání sociálního systému. Tady platí jednoduché NAŠE ZEMĚ - NAŠE PRAVIDLA a jeden metr pro všechny. Přizpůsob se nebo poneseš následky. Už žádné ustupování a rozmazlování.

Co byste vzkázal těm, kteří zvažují, komu dát svůj hlas?

V posledních parlamentních volbách propadl více než 1 milion hlasů. Proto teď vládne Fialova vláda. Teď mám pro volby do Senátu na Chomutovsku jako nestraník širokou podporu SPD, Trikolory, PRO a Svobodných. Žádné zbytečné hádky. Volba kteréhokoliv kandidáta současné pětikoalice znamená pro Chomutovsku jen prodlužování současného marasmu. Jsem tedy kandidát sjednocené opozice a chci návrat k lepšímu životu. Konec levné práce a drahoty. Požadujeme důstojný život pro všechny slušné lidi. Srdečně děkuji všem za případnou podporu a držte se!

Zadavatel: SPD a Trikolora/Zpracovatel: VLM, a.s.