PROČ STAČILO! V PLZEŇSKÉM KRAJI?

PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA - vedoucí kandidát koalice STAČILO! v Plzeňském kraji do voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje, 20.-21.9.2024 | Foto: Komunistická strana Čech a Moravy

Vážení a milí spoluobčané,

náš zájem o region, život v něm a setrvalý růst životní úrovně se rozhodně nezměnil. Ba právě naopak! Společně s vámi chceme vést Plzeňský kraj moderním způsobem, efektivně, ve prospěch občanů a samozřejmě poctivě a transparentně! A právě v uvedeném konstatování je skryto to, čím se koalice STAČILO! Tak odlišuje od mnoha politických subjektů a jiných krajských koalic, které rozhodně nenaplnily vkládaná očekávání a to, s čím do voleb šly, co občanům Plzeňského kraje ve svých volebních programech naslibovaly a nikdy nesplnily!

Z úhlu pohledu nezasvěceného člověka by se mohlo zdát, že vznik nové regionální koalice složené ze zástupců Komunistické strany Čech a Moravy, Spojených demokratů-Sdružení nezávislých a České strany národně sociální do krajských voleb pod názvem STAČILO! nedává smysl. Realita doby nedávno minulé však jasně ukázala, že právě toto účelové propojení občany našeho kraje výrazně oslovilo, když celostátně koncipovaná koalice do eurovoleb získala zde skoro deset procent voličských hlasů a náš Plzeňský kraj se dostal i nad procentuální hranici dosaženou kandidáty STAČILO! v rámci celé země.

Je nutno poznamenat, že vyjevovaná touha po zásadních a koncepčních změnách vedoucích k prokazatelnému nárůstu životní úrovně však silně nerezonuje pouze na úrovni evropské a národní, ale přirozeně také při politickém o řízení vyšších územních samosprávných celků. A náš Plzeňský kraj rozhodně není výjimkou. Posuďte sami!

Kraj řídila na počátku právě končícího volebního období devítičlenná rada, ve které se „mazaně“ doplňovali členové právě těch partají, které způsobily obrovský sociální, hospodářský a v neposlední řadě i morální rozvrat naší země. A to zejména prostřednictvím nesmyslných opatření legislativního či exekutivního charakteru, která ve svém důsledku poškodila prakticky každého občana: seniory, rodiny s malými dětmi, pacienty, klienty sociálních služeb či například pedagogy potom asi nejvíce.

Nikoho tedy nemůže překvapit, že v Zastupitelstvu Plzeňského kraje mají stále ještě čas zasedat dva ministři české vlády, ale také několik poslanců a senátorů, přičemž kumulace veřejných funkcí jim vůbec nic neříká a svému kraji ani významněji nepomohli.

Ptejme se: „Je pro nás vůbec myslitelné, aby se na úrovni regionu rozhodovalo o miliardových částkách z krajského rozpočtu identickým způsobem, jaký realizují pánové a dámy ze Strakovy akademie či protagonisté „pětikoalice“ v poslanecké sněmovně?“ Rozhodně nikoliv! A i této dlouhodobě zažité praxi plné politikaření chceme říci: STAČILO! Bezskrupulózním příkladem politického tlaku shora proti vůli obyvatel Plzeňského kraje byl záměr výstavby továrny VW na elektrobaterie pod názvem Gigafactory v Líních.

Pravdou je, že po úvodním roce končícího volebního období a po bleskovém „palácovém“ převratu byly z vedení kraje „vyprovozeny“ politické síly sdružené do společné koalice „ODS s podporou TOP 09 a nezávislých starostů“ a nahrazeny zástupci hnutí ANO. Ti ale, jako nejsilnější zastupitelský klub, bleskově, za svá nově získaná místa v radě a lukrativní posty předsedů výborů, obratem předali „hejtmanský řetěz“ Pirátům. A tak se tato změna stala opět modifikací spíše kosmetickou! Může být pádnějšího důvodu k tomu, abychom jim tedy ve volbách neřekli své STAČILO!“ ?

(PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA - vedoucí kandidát koalice STAČILO! v Plzeňském kraji do voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje, 20.-21.9.2024)

