„Práce, kterou dělám, mě naplňuje,“ říká majitelka havířovské pohřební služby Anubis Mgr.Šárka Suchánková

Foto: zadavatel inzerce

Mgr. Šárka SuchánkováZdroj: Mgr. Šárka SuchánkováZa třináct let existence Vaší pohřební služby jste vybudovala prosperující firmu, která je na prvním místě v kladných referencích. Jak jste toho dosáhla? Je pravda, že jste workoholik?Workholik určitě nejsem, nepracuji čtyřiadvacet hodin denně, najdu si čas i na odpočinek a své koníčky. Práce v pohřebnictví mě ale naplňuje, protože přes odezvu pozůstalých vidím smysl toho, co dělám. Je to velice citlivý obor. Myslím si, že i v dnešní době stále lidé oceňují poctivost. Člověk, který přijde o svého nejbližšího, je bolavý na duši a já a moji spolupracovníci jsme tu od toho, abychom mu pomohli, aby se na nás mohl plně spolehnout.

Spolu se svými blízkými jsme vybudovali od základu firmu, která již má v Havířově své jméno.

Jaké služby nabízí Vaše pohřební služba?

Naše pohřební služba zajišťuje všechny druhy pohřbů, a to civilní i církevní, kremační i s uložením zesnulého do hrobu v kterékoliv části naší republiky.

Existují i pohřby bez obřadu. Co to znamená a zajišťuje toto i Vaše pohřební služba?

V dnešní době jsou tyto pohřby stále častější. Je to důsledek uspěchané doby, ale i finanční situace mnohých rodin v našem kraji. Znamená to, že nezajistíme zároveň s kremací obřad, ale pozůstalí se třeba loučí se zesnulým při rozptylu nebo při uložení urny. I tento pohřeb se dá udělat se vší důstojností a úctou k zesnulému. Zásadou pohřební služby Anubis je to, že každý rozptyl je prováděn individuálně v rodinném kruhu.

Nabízí Vaše pohřební služba i nějaké služby navíc? Něco, podle čeho si mohou pozůstalí zvolit právě Anubis?

Jsme rodinná firma a za svou práci ručíme. Každý pohřeb je originálem. V naší firmě pracují lidé s psychologickým, zdravotnickým i ekonomickým vzděláním, a to je zárukou poskytování služeb na patřičné úrovni s citlivým přístupem. Samozřejmostí je i vlídnost a ochota všech pracovníků, úcta k zesnulému i pozůstalým. Navíc také poskytujeme pro pozůstalé i poradenství.

Není práce v pohřebnictví trochu děsivá?

Smrt je v naší kultuře určité tabu, o kterém se nehovoří. Ale je to zbytečné. Koloběh života není děsivý, tak jak se narodíme, tak i z tohoto světa musíme odejít. Děsivé je, když smrt přijde velice brzy nebo nečekaně.

Jaká je vaše vize podnikání?

Vždy se ke svým zákazníkům chováme slušně a poctivě. Pokud odvedeme svou práci dobře, lidé si to mezi sebou poví. A to je reklama, na které stavíme. Tuto práci nelze brát jen jako podnikání, ale je to poslání.

Zdroj: Mgr. Šárka Suchánková

Co poradíte pozůstalým, kteří přijdou sjednat pohřeb?

Vím, že jsou pozůstalí v šoku, ale důležité je dlouho neotálet a vypravit se do pohřební služby co nejdříve. Vyhnou se tak různým poplatkům. Doporučuji probrat s dalšími příbuznými představy o obřadu a ujasnit si základní přání. My jim pomůžeme požadavky třeba dále rozvinout. Kancelář máme v Havířově na Hlavní třídě 73, webové stránky máme www.anubis-ps.cz nebo další informace můžeme poskytnout telefonicky 607 11 33 11.

Věříme a doufáme, že naše pomoc pomůže zmírnit bolest, kterou pozůstalí prožívají a společně s nimi připravíme důstojné rozloučení s blízkou a milovanou osobou.

Děkuji za rozhovor

Bc.Eva Kubenková

Zdroj: Mgr. Šárka Suchánková