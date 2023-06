V sobotu 1. července a v neděli 2.července se koná v obci Doloplazy u Olomouce ,,JÍZDA KRÁLŮ“.

Foto: Zadavatel

Tradiční národopisnou slavnost pořádá Hanácký národopisný soubor Olešnica, za finanční podpory Olomouckého kraje a obce Doloplazy. Jízda králů je v Doloplazích pořádána již přes třicet let.

Družina asi dvaceti jezdců si nejdříve vyžádá od rodičů chlapce, který má dělat krále. Králem bývá vždy chlapec ve věku 14 – 15 let z Doloplaz a podle zvyku je ustrojen do ženského kroje. Poté co nasedne na koně, s růží v ústech, aby se nemohl prozradit hlasem, objedou stavení ve vesnici a královi vyvolávači vyžadují po obyvatelích potraviny i seno pro koně. Tak jako tomu bylo kdysi při vybírání daně pro krále. K jezdcům na koních se postupně přidají členové pořádajícího souboru Olešnica i zahraniční hosté. Vytvoří tak průvod, který projde vesnicí a skončí u kulturního domu, kde proběhne odpolední vystoupení souborů, mezi nimiž jsou vedle domácí Olešnice kolektivy z jiných oblastí naší země i ze zahraničí. Můžete se těšit na spoustu dobrého jídla, vystoupení kapely Věrovanka, koncert kapely Marien, ukázku dobové techniky a lidových řemesel. Po celý den se můžete těšit na jarmark regionálních potravin a produktů.

Pozor: Pozvánka pro všechny krojované Hanáky.

Přijeďte k nám v neděli na Jízdu králů. Zúčastněte se v kroji národopisné slavnosti. Pomozte nám zaplnit náves hanáckými kroji!



Program akce

Sobota 1.července 2023

20:00 Taneční zábava

k tanci a poslechu hraje skupina Klaxon, Vstupné 100 Kč.

Neděle 2. července 2023

11:00 slavnostní krojová mše, kostel sv. Cyrila a Metoděje

zástupci krojovaných souborů, dechová kapela Věrovanka

12:30 ukázka dobové techniky a řemesel

dobové zemědělské techniky rozmístěné na návsi, ukázka lidových řemesel

12:30 hanácký trojboj

soutěže o vstupenky a jiné ceny u Hostince U Fraitů

13:30 roztančená náves

krátká vystoupení hostujících souborů

14.00 průvod královy družiny

průvod koní vychází od obecního úřadu směrem k horní křižovatce



Program u kulturního domu

14:30 vystoupení dechové kapely Věrovanka

15:15 folklorní odpoledne

vystoupení pozvaných souborů

18:00 koncert kapely Marien

Prosíme všechny návštěvníky o včasný příjezd z důvodu uzavření hlavní silnice. Vstupné 170 Kč. Děti do 15 let zdarma. Těšit se také můžete na bohaté občerstvení a hanácké koláče. Přijeďte zažít tradiční a ojedinělou národopisnou slavnost. Veškeré informace najdete na https://jizdakralu.olesnica.cz/

Zdroj: Zadavatel