Letos se opět pojede za stromečkem. 39. ročník oblíbené, a hlavně velmi užitečné soutěže, pořádá AUTO KLUB Plzeň v AČR. Cílem je ověřit znalosti dětí získané v dopravní výchově v běžném silničním provozu. Na zábavnou jízdu můžou posádky vyrazit 10. prosince do TJ Sokol na Nové Hospodě.

Foto: MO Plzeň 3

„Soutěže se mohou zúčastnit děti ve věku od 5 do 15 let, maximálně ale pouze dvě v jednom soutěžním automobilu. Jednotlivé posádky jsou rozdělené do tří věkových kategorií a úkoly plní samozřejmě i řidiči,“ objasňuje pravidla Václav Špaček, místopředseda Autoklubu Plzeň.

Soutěžit se bude v orientační jízdě po trati s kontrolou dodržování pravidel silničního provozu. Účastníky čeká jízda zručnosti, plnění úkolů z dopravní tematiky a první pomoci, plnění zábavných prvků, kulturně poznávací činnost i pěší orientační minizávod.

„Jízdy za vánočním stromečkem jsem se účastnil i já jako kluk a moc se mi to líbilo. Jsem rád, že tato skvělá soutěž stále pokračuje a že se jí mohou účastnit další generace kluků a holčiček," říká starosta MO Plzeň 3 David Procházka.

Vklad do soutěže, který se hradí u přejímky soutěže, je 650 korun za posádku, za každé další soutěžící dítě v automobilu se platí 150 Kč. Pro soutěžící děti je zajištěný oběd v hodnotě 150 korun, který si může objednat i řidič.

„Každá posádka si naopak odveze slevu 300 korun jako příspěvek na vánoční stromek podle vlastního výběru v prodejně ARBOLES, kterou najdete za zahradnictvím Fischer směrem k ZOO," doplňuje Václav Špaček.

Uzávěrka přihlášek je sice už 1. prosince, pokud ale nebude kapacita zaplněna, můžete poslat přihlášku na adresu autoklubplzen@seznam.cz i později. Soutěže se může zúčastnit maximálně 50 posádek.

Autoklub Plzeň pořádá Jízdu za vánočním stromečkem ve spolupráci s aktivem BESIP při Magistrátu města Plzně, BESIPem pro Plzeňský kraj, MO Plzeň 3 a dalšími partnery.