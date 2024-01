Už podruhé se do malebných jižních Čech sjedou děti a mladí lidé s handicapem, aby se utkali hned v několika zimních sportech. Zatímco v loňském roce veškeré závody probíhaly ve Skiareálu Lipno a soutěžilo se ve 4 sportech, letos přibude pátý a hry se tak rozšíří i do Českých Budějovic. Právě tam také odstartují velkolepým slavnostním zahajovacím ceremoniálem. Na Lipně pak proběhnou klání v paraalpském lyžování, běžeckém lyžování, snowboardingu a běhu na sněžnicích.

„Očekáváme až dvě stě účastníků ze čtyř zemí Visegrádské skupiny. Novinkou bude také zapojení partnera z Albánie. Letos jsme totiž v rámci rozvoje projektu chtěli zapojit i některou z podporovaných zemí. A když jsme se dozvěděli, že se albánští sportovci ze Speciálních olympiád (celosvětové hnutí sportovců s mentálním postižním) chystají zúčastnit Světových her 2025 v Turíně, nabídli jsme jim pomocnou ruku. První část jejich pobytu bude teoretická a druhá na svahu,“ říká Pavel Zbožínek, prezident organizačního výboru V4 Winter Games Emil Open, a vysvětluje: „Letošní ročník bude jiný i v dalších věcech. Díky programu z Mezinárodního visegrádského fondu a finančnímu zapojení Jihočeského kraje, města Českých Budějovic a dalších partnerů můžeme přivítat daleko větší počet sportovců. Velký dík patří generálnímu partnerovi Sev.en Česká energie.“

Záštitu nad konáním her převzala primátorka Českých Budějovic Dagmar Škodová Parmová, která je zároveň patronkou sledge hokejistů budějovického Motoru. „Těší mě, že letos budou zimní hry handicapované mládeže hostit i České Budějovice. Osobně se moc těším na hokejová klání a věřím, že společně s fanoušky dokážeme vytvořit fantastickou atmosféru a užijeme si i slavnostní ceremoniály,“ sděluje primátorka a doplňuje: „I pro mnoho zdravých lidí je motivací sledovat výkony handicapovaných sportovců. Jsem si jistá, že je na místě nejen podpora a uznání. S velkým respektem vnímám, jak se tyto děti vyrovnávají s nepřízní osudu. Držím jim palce, v mých očích jsou vítězové už nyní všichni účastníci.“

Krajské město bude hostit hokejový kemp, na němž si sledge hokejové sáně budou moci pod dozorem profesionálů vyzkoušet všichni, včetně úplných nováčků. „Kemp je rozdělený na tři části – teorie, suchá příprava i pohyb a technika na ledu. Mladým zájemcům pomůžeme nejen s nastavením sledgů, ale hlavně se je budeme snažit motivovat, aby tento krásný sport začali hrát,“ popisuje program parahokejistů Zdeněk Klíma, budějovický hráč.

Kromě samotného závodění čeká na účastníky her i bohatý doprovodný program a osobní setkání s oběma ambasadory akce, olympijskou vítězkou Kateřinou Neumannovou a paralympionikem Arnoštem Petráčkem, který si na Lipno odskočí z aktivní přípravy na paralympiádu v Paříži.

„Podpořit sportovní akci pro mladé handicapované sportovce je pro mě velmi milou povinností, akce se navíc koná i na Lipně, kde mám své aktivity v létě a ráda tam jezdím. Jako bývalá lyžařka se samozřejmě nejvíce těším na lyžařské disciplíny,“ vysvětluje Kateřina Neumannová, na jejíž zlatý olympijský závod v Turíně nezapomene žádný fanoušek zimních sportů.

„Zimní hry handicapované mládeže si ve svém milovaném Lipně ujít nenechám. Jako jejich ambasador působím v organizačním týmu her, ale hlavně mě moc baví práce se začínajícími sportovci,“ říká Arnošt Petráček, držitel zlaté medaile z paralympijského bazénu v Rio de Janeiru.

Zimní hry odstartují ve středu 31. 1. slavnostním ceremoniálem v Clarion Congress Hotel České Budějovice, hlavní sportovní klání se pak odehrají 1. a 2. února na Lipně. „Díky našemu projektu Lipno bez bariér se dlouhodobě snažíme zpřístupnit areál handicapovaným, a to jak v rámci sportovních zařízení, tak i zážitkových aktivit, jako je například Stezka korunami stromů. Těší nás, že můžeme hostit takto významnou akci právě u nás ve Skiareálu Lipno. Celoročně se snažíme podporovat mnoho projektů pro handicapované a toto je jeden z nich. Moc se na sportovce a jejich výkony těšíme,“ doplňuje mluvčí Skiareálu Lipno Jiří Gruntorád.

V rámci doprovodného programu se letošních zimních her Emil Open zúčastní i člen správní rady Nadačního fondu Emil moderátor a herec Jan Kraus a uspořádá svoji Benefiční show Z očí do očí s Janem Krausem. Mladí sportovci se pak vydají například na zámek Hluboká nebo do místní ZOO.