Úřadující primátor Havířova a volební lídr za stranu ANO 2011 Josef Bělica jako host on-line rozhovoru Deníku

Josef Bělica úřadující primátor Havířova a volební lídr za stranu ANO 2011 | Foto: zadavatel

DOTAZ: Zdravím primátore, všichni netrpělivě čekáme na vyjádření mkshavirov, ohledně zrušení sobotních slavností a vrácení peněz za zakoupení lístků a stále nic. Máte k tomu něco? Díky odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, všem bych rád na úvod poděkoval za dotazy, pokusím na všechny postupně odpovídat, všechny srdečně zdravím. Hned na místě jsem deklaroval, že budeme sobotní vstupné vracet. Prosím koukněte se na webové stránky městského kulturního střediska, je tam zveřejněn postup a vrácení vstupného již probíhá. MKS samozřejmě bude zodpovídat i případné další dotazy.

DOTAZ: Dobrý den pane primátore, mám dotaz ohledně vlakového nádraží, co se Vám povedlo zrekonstruovat. Jaké jsou další plány do budoucna? Popřípadě termíny? Děkuji Ivan.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, dnes se konala slavnostní kolaudace nové haly Fénix. Tato hala již disponuje kolaudačním rozhodnutím. Následovat bude postupné zprovoznění a zpřístupnění pro veřejnost, dále zkušební provoz. Tím bude dokončena tato fáze. Dále bude probíhat rekonstrukce nástupišť, podchodu, budou se budovat bezbariérové přístupy na nástupiště. Tato další fáze bude trvat zhruba tři roky a bude stát cca 2,7 mld. korun. Součástí bude i druhý východ z podchodu, směrem na Šumbark.

DOTAZ: Pane primátore, jak se díváte na různé koalice, které se spojují, aby byly "silnější"? A proč vy jako hnutí jdete pořád se svou značkou a nespojíte se s někým před volbami? Děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, no já si myslím, že ANO je dostatečně silné. Dále si myslím, že koalice se utvářejí po volbách, až na základě mandátu od voličů. Máme v naší místní organizaci, skvělý tým lidí a neměli jsme problém sestavit kandidátku. Nikdy jsme v rámci diskuzí uvnitř naší MO toto téma neprobírali. Naše kandidátka je velmi stabilní a personálně vyvážená, a to si voliči posoudí sami.

DOTAZ: Pane primátore, jak Vás práce pro město baví a naplňuje?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, práce pro naše krásné město mě velmi naplňuje, a to je i jeden z důvodů, proč kandiduji znovu. Je to práce tvůrčí a podpora lidí mi dává sílu v ní pokračovat.

DOTAZ: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jak funguje spolupráce s MSK ohledně projektů, dotací, majetkových vztahů apod.? A v rámci našeho krásného města, na co se chcete po volbách zaměřit? Je to např. parkování? A také by mě zajímalo, kdy dokončíte rekonstrukce všech výtahů v domech Havířova? Trošku osobnější otázka, které místo máte v Havířově nejraději a kam chodíte relaxovat? Děkuji za odpovědi Kája.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, spolupráce s MSK funguje skvěle. Příklady jsou v našem městě vidět, třeba raketový rozvoj nemocnice, ale třeba i směny majetku jsou pro město výhodné. Ano parkování je jednou z našich trvalých priorit. Za toto volební období jsme postavili bez mála 1000 nových parkovacích míst a chceme v tom pokračovat. Rekonstrukce výtahů je teď v poslední fázi a je vysoutěžen poslední balík oprav výtahů, takže budou opravy ukončeny do konce roku. Havířov je v mém srdci celý, ale kdybych měl být konkrétní, mám to moc rád u meandrů Lučiny a vůbec na nábřeží. Relaxovat nejčastěji chodím do Pežgovského lesa.

DOTAZ: Hezký den, máte prosím informace, kdy v září se bude otvírat rekonstruovaná sauna na Šumbarku?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, sauna na Šumbarku by měla být otevřena v průběhu měsíce října tohoto roku.

DOTAZ: Dobrý den, jak hodnotíte návštěvy Andreje Babiše v našem kraji?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, vzhledem k tomu, že jsem na většině z nich byl osobně, tak je hodnotím velmi dobře. Chodila velká množství lidí, se kterými jsem mohl hovořit. Velkou radost mi udělal opravdu obrovský zájem lidí v Havířově.

DOTAZ: Dobry den, v průběhu léta 2022 měly vzniknout nové parkovací místa na ulici Národní třída, kdy se měl provoz zúžit do jednoho pruhu. Z jakého důvodu se tak nestalo a můžeme se těšit na nové parkovací místa? Děkuji za odpověď a přeji pěkný den.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, problém nastal u vysoutěženého zhotovitele, který odmítl realizovat dílo. Bohužel se bude celá tato akce muset vysoutěžit znovu. Předpokládám, že po zimě se začne realizovat.

DOTAZ: Hezký čtvrtek pane primátore, vrácení vstupenek z HS pro lidi, kteří si je koupili na pokladně, dva a půl měsíce poté, co se stala nehoda, mi přijde jako dlouhá doba. Nešlo to udělat jinak? Děkuji

ODPOVĚĎ: Dobrý den, samozřejmě můžete kontaktovat MKS, jsem přesvědčen, že Vás nikdo neodmítne. Organizačně to jednoduché není, ale MKS se bude snažit vycházet lidem vstříc, jak to jen bude možné. Časové okno je stanoveno dostatečně dlouhé i s ohledem na "přespolní".

DOTAZ: Pane primátore, věřím, že na mou připomínku zareagujete. Nejsme město mladých, už dávno ne. Ale vy jste si toho nějak nevšimnul. Investice kromě infrastruktury jdou hlavně do sportu (mimochodem i vaší paní), ale chybí zde 600 míst pro nesoběstačné, osamělé a péči potřebné seniory. Sociální služby do domu nestačí pokrýt potřebu. Kde je realizace domova pro seniory na Junácké, o které se uvažovalo, proč jste zbourali Mánesovku, dal se jistě s dotací využít její potenciál (pavilóny, bazén, umístění). Nic, nic, nic. Jsme město seniorů, pro které zde kvantitativně chybí služby. Ve vašem programu je to samý sport, ale ani zmínka co uděláte pro seniory.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, nesouhlasím. Investice do infrastruktury jsou základem rozvoje. Máme v našem městě velmi kvalitní sociální služby i domovy seniorů. Možná jste nezaznamenal, ale realizace nového domova bude ve spolupráci s MSK v areálu nemocnice, kde jsou vhodné krajské pozemky. Hlavně proto, že na rekonstrukci budovy na ulici Junácké by nebylo možno čerpat za tímto účelem dotace! Bývalá ZŠ Mánesova, byla v takovém stavu, že její rekonstrukce by byla dražší než stavba nové budovy. Ohledně sportovních dotací je na tom naše město myslím skvěle a možná jste nezaznamenal, ale zastupitelstvo v tomto směru schválilo v průběhu volebního období i příslušný strategický materiál. Věnuji se sportu 29 let a manželka vede jeden z nejúspěšnějších sportovních klubů na území našeho města už více než 25 let. Přišlo by mi hloupé říkat, že tomu tak není. Nemám se za co stydět, práce s dětmi mne i mou paní vždy bavila a naplňovala.

DOTAZ: Pane primátore, chtěl byste pokračování stávající koalice?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, považuji stávající koalici, kterou jsem měl tu čet vést za velmi úspěšnou. Voliči rozhodnou, kdo povede město v následujícím volebním období. Pokud by to bylo možné, samozřejmě se tato varianta nabízí, nicméně, počkejme si na výsledek voleb.

DOTAZ: Máte informace o tom, jak pokračuje vyšetřování nehody kolotoče na havířovských slavnostech?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, vyšetřování je v gesci PČR, a žádné informace nad rámec veřejných zdrojů nemám, ani mít nemohu.

DOTAZ: Nebojujete občas s časem, když jste i poslanec a zastupitel kraje?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, no je to útok na osobní pohodlí, ale byl jsem vždy zvyklý tvrdě pracovat. Beru to tak, že sloužím našemu městu a jak jsem již dnes uvedl, je to tvůrčí a jsou vidět výsledky, baví mě to.

DOTAZ: Dobrý den, z jakého důvodu je podmínkou vrácení peněz za sobotní zrušené Havířovské slavnosti nějaká páska z ruky, kdy o pásce z ruky nebyla vůbec řeč a nějaká páska nepodmiňuje vrácení peněz, když mám doklad o zaplacení. Co je to zase za výmysl města. Je jasné, že pásku z ruky už nikdo nemá. To znamená, že ti, co nemají pásku peníze nedostanou? zaplatili jsme 600 Kč a užili si 30 minut v areálu kdy jste zrušil slavnosti z důvodu pádu kolotoče.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, pokud máte doklad o nákupu, tak Vám peníze budou samozřejmě vráceny.

DOTAZ: Pokud by voliči rozhodli jinak, koho byste viděl jako dobrého primátora Havířova? Byl by jím třeba pan Niemiec?

ODPOVĚĎ: Dobrý den, kandidujeme se skvělým týmem pracovitých a slušných lidí. Věřím, že uspějeme my.

DOTAZ: Dobrý den. Mám dotaz ohledně pořádání havířovských slavností a jiných obdobných akcí na hřišti u haly Slávie. Protože jsem zdravotník, tak se velice divím a zároveň zlobím, že se nebere ohled na blízkou nemocnici a v ní lidi nemocní po operaci umírající matky po porodu apod. Tito především potřebují klid. Proč taková bezohlednost?? proč například nevyužít velké parkoviště u Tesca, kde by kravál do pozdních nočních hodin nevadil ani pacientům ani bydlícím v domech. Kdyby se nad tím už konečně někdo na radnici zamyslel. Děkuji. Obyvatelka Havířova.

ODPOVĚĎ: Dobrý den, Havířovské slavnosti jsou fenomén a jejich tradice navazuje na slanosti hornické z minulosti. Akce se nemůže pořádat u Tesca, poněvadž se jedná o soukromý pozemek, a nevlezlo by se tam tolik lidí. Navíc jsou Havířovské slavnosti zkráceny o jeden celý den, to si určitě vzpomenete. Rád bych vám všem poděkoval za dotazy a za přízeň ve volbách. Touto odpovědí se s vámi loučím a přeji krásný zbytek dne.