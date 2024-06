„Češi se promění na národ bezzubých." nebo „Česko se vrátí o dvě století zpátky." Tak reagují stomatologové na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění z dílny ministerstva zdravotnictví. Podle ní už by měly pojišťovny lidem platit jen čtyřicet procent z ceny plomby.

K uvedenému šílenému návrhu ministra Válka je třeba podotknout, že v České republice náleží každému občanovi právo na bezplatnou zdravotní péči a zdravotní pomůcky na základě veřejného zdravotního pojištění. Toto lidské právo garantuje především čl. 31 Listiny základních práv a svobod. Zdravotní pojišťovny proto mají všem občanům v plné výši hradit veškeré standardní lékařské služby. V rámci stomatologické péče doposud plně proplácejí také nejrozšířenější způsob ošetření zubního kazu – amalgámové zubní výplně. Tyto plomby ale obsahují rtuť, která se v přírodě nerozkládá, a poškozuje tak životní prostředí. Evropská unie proto schválila zákaz používání zubního amalgámu. V Česku se tak amalgámové plomby přestanou aplikovat od poloviny roku 2026. V souladu s Listinou mělo Ministerstvo zdravotnictví stanovit v tzv. úhradové vyhlášce jinou plně hrazenou základní formu ošetření zubního kazu. Namísto toho ministr zdravotnictví Vlastimil Válek rozhodl, že zdravotní pojišťovny nově začnou proplácet dospělým pojištěncům pouze 40 % z ceny plomby – zbytek si budou muset doplatit sami pacienti.

Ministr zdravotnictví tak ruší právo na bezplatné ošetření zubních kazů. Jde o absolutně svévolný zásah do významného základního lidského práva, jaký v naší zemi nemá obdoby. Nízkopříjmoví nebudou mít na doplatky dost peněz, a přestože poctivě platí zdravotní pojištění, přijdou o možnost podstoupit běžný stomatologický zákrok. Snížení dostupnosti zubní péče přitom řadu lidí přímo ohrozí na zdraví i životě. Z infekčního ložiska způsobeného zubním kazem se mohou do celého těla uvolňovat nebezpečné bakterie a vyvolat závažná onemocnění kardiovaskulárního systému či dýchacího ústrojí. Léčba takových poruch je pak násobně nákladnější než plomba za 2.000,- Kč. Hrazení zubních výplní jinými materiály, než amalgámem by podle odhadů stálo 4,5–6 mld. Kč ročně. Z celkových výdajů systému zdravotního pojištění, které mají v roce 2024 překročit rekordních 500 mld. Kč, se jedná o přibližně 1 %. Zdroje tedy nepochybně najít lze.

Podle šéfa České stomatologické komory Romana Šmuclera bude mít výše uvedená novela obrovský dopad na zdraví obyvatelstva. Šmucler upozorňuje na to, že „část lidí už na ošetření kazu nebude mít. Zuby jim proto budeme rovnou trhat.“

Já takový hazard se zdravím milionů lidí odmítám. Jsem zásadně proti tomu, aby se majetkové rozdíly mezi lidmi rozeznávaly už podle stavu jejich chrupu.

