V úvodu musím poznamenat, že v tomto funkčním období Poslanecké sněmovny bylo přijato velké množství zákonů, z kterých nelze mít radost. Namátkou zmíním tzv. konsolidační balíček, který v rozporu s vládními sliby přinesl obyvatelům ČR větší daňové zatížení nebo z mého pohledu protiústavní novelu zákona o důchodovém pojištění, která seniorům výrazně omezila jejich nárok na vyšší důchod. Za vyložený experiment považuji plánované zavedení korespondenční volby.

Foto: JUDr. Jan Chvojka, advokát, Chrudim

Na počátku tohoto léta mně nicméně jako milovníkovi zvířat alespoň jedna legislativní iniciativa zlepšila náladu. Skupina poslanců a poslankyň napříč politickým spektrem totiž představila svůj návrh na novelu Ústavy České republiky. Ten by do ní zakotvil závazek státu dbát o ochranu zvířat. Návrh reaguje na některé případy, o kterých jsme se mohli dočíst např. v článku o krávách, které musí podstoupit ve stísněném kamionu a nesnesitelném vedru tisícikilometrovou cestu z ČR na Blízký východ. Nebo o kohoutcích, kteří jsou ihned po vylíhnutí zplynováni nebo rozdrceni v mlýnku. Hodně medializovaný byl též případ týraného psa Bladea. Ten šokoval nejen obyvatele Uherského Hradiště, ale i celou Českou republiku. Blade byl nalezen v březnu 2024 hasiči v zuboženém stavu. Z fotografií na sociálních sítích bylo vidět, že na kost vyhublé a silně podvyživené zvíře balancovalo na parapetu okna v prvním patře. Veterinářka uvedla, že pes musel být dlouhodobě týraný a bez potravy více než měsíc.

Co by tedy případná změna Ústavy měla přinést? Vložením ochrany zvířat do ústavního pořádku by se měla zvýšit právní ochrana zvířat proti krutosti a zneužívání. Srozumitelně návrh vysvětluje Pavel Buršík z organizace OBRAZ – Obránci zvířat „Je to klíčová změna. Například svoboda uměleckého projevu je dnes zaručena Ústavou, zatímco ochrana zvířat jenom zákony. Zvířata mají dnes slabší pozici. Takže ve sporných případech týrání zvířat, kdy by se někdo odvolával třeba na svobodu podnikání, uměleckého projevu nebo náboženského vyznání, budou mít zvířata rovnocennou pozici.“ Je také nezbytné uvést, že navrhované doplnění ochrany zvířat do Ústavy České republiky nijak neznemožní nebo zásadněji neovlivní současné legální nakládání se zvířaty, a to v zemědělství a dalším hospodářském využití, myslivosti, zájmovém chovu, služebním využití nebo výzkumu.

Zákonodárci mají nyní unikátní možnost ukázat, jak se staví k prospěšné věci, která nikomu neublíží, ale mnoha zvířatům může pomoci. Věřím, že návrh Ústavy, který zdůrazní, že zvířata nejsou pouhými objekty v právním smyslu, ale že jsou tvory s určitými právy nebo zájmy, které musí být chráněny, bude schválen. Stále je mezi námi bohužel řada lidí, kteří si zaslouží důrazně připomenout, že „zvíře není věc“.

JUDr. Jan Chvojka, advokát, Chrudim