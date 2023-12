Od roku 2017 se město Chrudim může pyšnit pobočkou jedné z předních českých softwarových společností, Unicorn. Otevření pobočky bylo důkazem, že v Chrudimi se rodí mnoho výjimečných IT talentů. A na jakých projektech dělají?

V Chrudimi má Unicorn pobočku od roku 2017. | Foto: Unicorn Systems

Víte, že v roce 2017 se v Chrudimi otevřela pobočka Unicornu, jedné z nejvýznamnějších českých softwarových společností? „Chtěli jsme přinést práci blíže lidem. V regionu jsme už pár kolegů měli a zároveň jsme věděli, že je tu hodně IT odborníků, pro které bylo dojíždění do větších měst, jako třeba Hradec Králové, obtížné,“ vysvětluje Martin Kazda, production director, který je zodpovědný za dodávku řešení napříč celým produkčním streamem. „Potvrdilo se nám, že tento model je úspěšný, a i v menších městech můžeme objevit výjimečné IT talenty.“

„Martin Kazda: V Unicornu se každý hodně naučí, získá zkušenosti, a když chce, tak roste.“Zdroj: Unicorn Systems

„Jasně, že na začátku jsme měli trochu strach z přechodu z velké pobočky do menší. Ale být v práci do deseti minut a zároveň se podílet na významných evropských projektech je opravdu radost,“ přidává se Petr Ždímal, sales manager, který má na starosti obchod a realizaci projektů pro zákazníky v Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Belgii a Německu.

Petr Ždímal má na starosti projekty pro zákazníky v Norsku, Švédsku, Švýcarsku, Belgii a Německu.Zdroj: Unicorn Systems

Oba přitom stáli u zrodu chrudimské pobočky a hráli klíčovou roli v jejím rozvoji. Martin do společnosti nastoupil už před 18 lety jako vývojář. Brzy však zjistil, že řízení projektů je mu mnohem blíže, a vzhledem k tomu, že v Unicornu má každý svůj individuální kariérní plán, který odráží jeho vize a cíle, mohl se hladce zaměřit na manažerskou roli, a postupně se tak vypracovat na nejvyšší příčky managementu společnosti.

Podobně to měl i Petr, který v Unicornu začínal před sedmi lety jako programátor. Zanedlouho poté využil příležitost pracovat v projektovém managementu. „V Unicornu je skvělé, že se tu máte o koho opřít. Člověk se zde hodně naučí, získává zkušenosti, a když chce, tak roste,“ říká.

Významné energetické projekty

Od založení pobočky uplynulo několik let a místnímu týmu se náramně daří. Málokdo by třeba řekl, že Chrudim je základnou významného energetického projektu, jehož úkolem je hledat synergie, optimalizovat náklady a sdílet odborné znalosti pro efektivní implementaci kodexů sítě EU. Dalším významným projektem je třeba Price Coupling of Regions pro energetické burzy. Jedná se o systém, který běží na osmi velkých energetických burzách a umožňuje jim společně vypočítat cenu elektrické energie napříč Evropou.

Kromě technických úspěchů se v Chrudimi utvořil i skvělý tým lidí, kteří si rozumí jak profesně, tak osobně. Za první rok se počet pracovníků zvýšil ze čtyř na 12 a brzy poté na 20. „Máme velké štěstí, že se tu sešli lidé, kteří mají tah na branku, a navíc jsou technicky zdatní. Díky tomu Chrudim vzkvétá,“ říká Martin. Petr dodává: „Práci v Unicornu bych doporučil všem, kteří se chtějí stát experty v IT. Já osobně jsem nesmírně pyšný na to, co děláme, a především na to, co můžeme jako firma nabídnout. Zázemí, zajímavé projekty, špičkové vzdělávání, a především vzájemnou podporu a individuální kariérní plán. Všichni se tu chceme cítit dobře a podle toho máme i nastavenou firemní kulturu.“

Plány pro budoucnost chrudimské pobočky jsou jasné a směřují k dalšímu rozvoji. „Chceme postupně rozšířit náš tým na 40 kolegů. Jsme na dobré cestě k dosažení tohoto cíle a věříme v další růst a úspěchy naší pobočky,“ uzavírá Martin. Nejen tato vize je potvrzením toho, že i menší město může být centrem významných a vlivných evropských projektů.

Unicorn nabízí zajímavé pracovní pozice. Připojte se k týmu a buďte součástí projektů, které transformují energetické