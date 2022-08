O tom, co se děje v Bzenci, jsme si povídali se zastupitelem s pravomocí starosty tohoto městaErikem Ebringerem.

Ing. arch. ERIK EBRINGER, zastupitel pověřený výkonem pravomoci starosty města Bzence. | Foto: Žaneta Krutinová

V křesle starosty jste teprve krátce. Přesto, mohl byste prozradit, čím žije město Bzenec teď v létě?

Pravomocí starosty jsem byl pověřen před sedmi měsíci po odstoupení tehdejšího starosty, místostarostů a ostatních členů rady. Ti z těchto pozic odstoupili po referendu, ve kterém naši občané k mému milému překvapení hlasovali pro zachování zámku v majetku města. Moje odpověď se tedy vztahuje k tomuto sedmiměsíčnímu období. Rozpočet byl většinou zastupitelstva schválen již před mým nástupem a odstupující pánové zůstali v zastupitelstvu jako takovém, kde mají svou rozhodující většinu. Pokračujeme tedy podle tohoto schváleného rozpočtu.

Finišuje oprava hřbitovní zdi, probíhají opravy komunikací a ulic, navázali jsme na projekty ulic Zahradní, Mlýnská, P. O. Hviezdoslava. Mimo to jsme znovu oživili projekt výstavby rodinných domů v lokalitě Na Bažantnici, projekt na fotbalové hřiště s umělým povrchem a započali jsme s opravami zámku.

V rámci obecního Výboru pro zámek, ve kterém působím, na zámku dokončujeme sanaci chodbových kleneb, probíhají práce na projektu řešení dešťových vod v areálu, proběhla lokální oprava střešních plášťů budov, předprojektová příprava na možnou novou střechu objektu lisovny a nových stropů v hlavní budově. Dále probíhá stavebně-historický průzkum, mykologický průzkum dřevěných konstrukcí a stratigrafický průzkum historických vrstev omítek.

Jak vnímáte rozvoj města? Disponuje město pozemky pro výstavbu? A jaká je situace pokud jde o občanskou vybavenost?

Nové plochy, které by uspokojily poptávku po individuálním i hromadném bydlení jsou deficitem našeho města. V současnosti je zpracováván nový územní plán, který by i toto měl řešit.. Stávající územní plán patří k nejstarším v regionu.

Co se občanské vybavenosti týče, stále očekáváme, až vlastník zahájí stavbu prodejny u silnice l/54 směrem na Vracov. Ze strany města je v této věci již vše podniknuto. V rámci rozvoje občanské vybavenosti je určitě prostor pro mateřskou školu zpět v centru města i nová či rekultivovaná dílčí sportovní i dětská hřiště. Naše město také postrádá například vlastní smuteční síň.

POHLED NA KAPLI A MĚSTO BZENEC.Zdroj: město Bzenec/archiv

Jaké má město plány do budoucna a co považujete za priority, které by mělo město řešit v příštím období a nejbližších letech?

Zde záleží na prioritách budoucích zastupitelů. V každém případě bude nutné dále jednat a dbát na kompenzační opatření a rychlou stavbu navazujícího úseku dálnice D55 v našem katastru. Tomuto tématu se nové zastupitelstvo nevyhne stejně tak, jako zmiňované otázce bydlení.

Zde bude nutný aktivní přístup města při dohodách o parcelaci a přípravě infrastruktury. V této nejisté době bude nutné myslet na bydlení seniorů i mladých rodin. Pokud si občané zvolí zastupitelstvo, které bude chtít opravit zámek, po ukončení stabilizačních prací, pak bude možné organizovat veřejnou debatu o náplni areálu. Je nutné kontinuálně pokračovat v opravách ulic, mnoho jich na svou obnovu stále čeká.

V dlouhodobém horizontu bych si osobně přál, abychom přeměnili areál kasáren na obytné centrum Olšovce, a to za pomoci přesunu dvora městských služeb. Stejně tak je možné přesunout sběrný dvůr a na jeho lukrativní parcele v centru města postavit například bytový dům.

Areál sportovišť a zámeckého parku by si také zasloužil velkou rekultivaci. Vedle DPS máme prostor pro výstavbu například mateřské školy, která by propojila děti se seniory i obě náměstí.

Přeji si, abychom město plánovali v dlouhodobém horizontu. Zásahy do něj jsou trvalé. Proč považujte město Bzenec za dobré místo pro život?S výhledem do vinohradů na straně jedné a do širokých lesů na straně druhé má Bzenec výjimečnou scenérii. Jeho poloha je příhodná, i co se pracovních příležitostí a dosahu větších měst týče. Bohatá historie a vinařská tradice je patrná skoro na každém kroku.

Na co jste jako občan města v Bzenci pyšný?

Jsem pyšný na obyvatele našeho města. Máme mnoho aktivních jedinců, skupin a spolků, kteří obstarávají společenský, kulturní i sportovní život v obci.

Máme starší i mladé občany, kteří si váží tradic a není jim jejich rodné město lhostejné. Jak prokázala nejen hojná účast v referendu, máme občany, kteří se zajímají o věci veřejné.

Pozvánka do Bzence na tradiční kulturní akce

Bzenec, město v srdci moravského Slovácka s bohatou vinařskou tradicí. Vinice jsou zde doloženy již z období středověku. Kvalitu vína ze slovácké oblasti máte možnost ochutnat ve vinných sklepích bzeneckých vinařů, kteří se prezentují bohatou nabídkou kvalitních vín oceňovaných i na výstavách po celém světě. Skvělou příležitostí k tomu je i řada kulturních akcí v Bzenci.

BZENECKÁ POUŤ V POLOVINĚ SRPNA

V pátek otevírají své sklepy bzenečtí vinaři akcí Za Rýňákydo Bzence. Součástí pouti se v posledních letech stala ojedinělá mezinárodní přehlídka zámeckých vín s názvem VÍNA ZE ZÁMKŮ NA ZÁMKU pořádaná Zámeckým vinařstvím Bzenec v sobotním odpoledni. Cílem akce je především představit milovníkům vín světová vína, která jsou vyráběna ve sklepech zámků, château, villách, či starých usedlostech s aristokratickou historií. Na tuto akci již tradičně navazuje pro milovníky folklóru ZATANCUJ SI NA ZÁMKU, pořádaná SPT Bzenčan s výukou tanců a besedou u cimbálu s CM Oskoruša. Svátek vrcholí nedělním procesím ke kostelu sv. Jana Křtitele a slavnostní bohoslužbou.

BZENECKÉ KROJOVANÉVINOBRANÍ

je oslavou vína, která má již svůj zažitý řád. V polovině září je připraven dvoudenní kulturní program, jehož nedílnou součástíje v sobotu odpoledne slavnostní krojovaný průvod. Lákavá je také přehlídka souborů, muzik a samozřejmě ochutnávka burčáků a ročníkových vín místních vinařů nejen ve stáncích na náměstí, ale také s doprovodným programem v prostoru sklepů jednotlivých vinařů.

BZENECKÉ SKLEPY PŘI SVÍČKÁCH

se staly tradicí v páteční večer po sv. Martinu. Přes desítku vinařství a vinařů nabízí mladá vína k porovnání s ročníkovými při nevšedním putování po bzeneckých sklípcích, které jsou osvíceny svícemi a lampami. Tuto akci pořádají Bzenečtí vinaři.

BZENECKÉ SVATOMARTINSKÉ SLAVNOSTI

se podle zvyklostí odehrávají nejbližší listopadovou sobotu po svátku sv. Martina. Na náměstí dorazí vojska tří císařů a v prostoru před zámkem se odehraje historická bitva. Ve sklepech pod sokolovnou mohou návštěvníci degustovat vína bzeneckých vinařů při poslechu cimbálové muziky. Připraveno je i svatomartinské menu. Zámecké vinařství Bzenec pořádá souběžně v netradičním prostředí svých skladů zajímavou degustaci – srovnání úspěšných vín předchozích ročníků s jejich nejmladšími sourozenci ze stejných poloh. Akce nese název Víno mezi paletami.

ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ AKCE, SILVESTR

Před Vánocemi je připraven každou adventní neděli kulturní program. Na kulturním domě pořádají své předvánoční pořady kulturní bzenecké spolky – Bzenecké Drmolice a SPS JAROSLAV a tradiční předvánoční výstavu pořádá SRPŠ. Kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána se rozezní zpěvem Toma Mikulce a jeho hostů. Na zámeckém nádvoří se uskuteční akce Bzenecký zámek žije o Vánocích. Tradicí se stalo i setkávání Bzenčanů na Silvestra na kopci, kdy se v kapli koná mše a na ni navazuje ohňostroj.