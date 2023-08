Jsme Behaim ITS. Hledáme nové kolegy na pozici vývojář/developer do poboček v Olomouci a v Chicagu.

Jsme česká IT firma se sídlem v Olomouci v Salmově paláci na Horním náměstí a v Chicagu, třetím nejlidnatějším městě USA.

Jméno jsme si vypůjčili od Martina Behaima, mořeplavce, matematika, astronoma a kartografa, který pro město Norimberk v roce 1492 vyrobil Erdapfel (zemské jablko): do dnešních dní uchovaný glóbus zobrazující tehdy známý svět, moře, oceány a kontinenty. Když Martin Behaim norimberským radním představoval, netušil, že jistý Kryštof Kolumbus právě objevuje Ameriku…

V Behaim ITS jsme Ameriku nikdy objevovat nepotřebovali. Od začátku jsme „rozkročeni“ mezi Českem a USA a z obou míst pracujeme na velkých IT projektech z celého světa.

Mezi naše zákazníky patří např. farmaceutická firma, které jsme s využitím zařízení IoT pomohli získávat data z výroby v reálném čase a výrazně tak urychlit výrobu léčiv. Americké vodárenské společnosti jsme integrovali do jednoho místa informace z desítek tisíc senzorů, které měří kvalitu vody ve vodovodní síti. Díky tomu má kdykoliv přehled o jakosti vody.

Stěhování nejsou jen krabice a kusy nábytku, které se přemisťují z místa na místa. V amerických reáliích je to mimo jiné řada informací o zákazníkovi a jeho věcech, které mezi sebou sdílí hned několik stěhovacích firem. Aby stěhování 30 milionů Američanů každý rok proběhlo co nejhladčeji, integrovali jsme v cloudu veškerá dostupná data a umožnili k nim přístup nejen stěhovákům, ale především těm, kteří se stěhují.

Co očekáváme od zájemců o práci v Behaim ITS?

Náš nový kolega (muž či žena) by měl být studentem nebo absolventem VŠ s IT zaměřením.

Pracovní pozice: IT vývojář/developer. Denním chlebem budou mj.: datová integrace, automatizace (Iaas), Java, CI/CD, Azure/AWS, Kubernetes.

Náš nový kolega by měl mít dobrou angličtinu, neboť po zapracování v Olomouci se mu otevře možnost pracovat na pobočce v Chicagu.

Máte zájem?

Pošlete životopis na jobs@behaimits.com. Ozveme se zpět a řekneme si, co dál.

Behaim EarthApple Fund

Jednu našich nepracovních aktivit je pomoc sociálně znevýhodněným dětem. Založili jsme nadaci Behaim EarthApple Fund, která shromažďuje finanční prostředky na nákup moderních technologií. Ty následně dáváme do zvědavých rukou škol a dětí, ke kterým by se jinak nedostaly. Pokud vám taková pomoc dává smysl, připojte se k nám. Žádný dar není malý a do poslední koruny, eura či dolaru se dostane k českým dětem, které to potřebují.

Přispět můžete i vy. Děkujeme.

Behaim IT Solutions

Horní náměstí 371/1, Olomouc

tel: +420 734 174 043

e-mail: jobs@behaimits.com

www.behaimits.com

