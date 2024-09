V programu ODS o zdražování nebo zvyšování daní nic nebylo…

Marie Pošarová | Foto: Svoboda a přímá demokracie (SPD)

Pan Petr Fiala, současný premiér hovořil o investicích, zvyšování rozpočtu obrany atd., ale nikde jsme se nedozvěděli, kde na to vezmou. Přitom v jejich programové prohlášení byly sliby za více jak 250 miliard korun. A teď se lidé diví a mnozí si říkají, proč nevolili SPD!!!

Takže si buďme jistí, že s ODS ve vládě nás čeká neustálé zvyšování daní a privatizace veřejných služeb! A tomu my v SPD zabráníme!

Nedovolíme privatizaci krajských nemocnic a dalších sociálních služeb!

SPD krajské nemocnice nikdy prodávat nebude!

Nedávná pandemie potvrdila, že české zdravotnictví je zaměřené hlavně na záchranu lidských životů a poskytnutí péče. Mnohdy je tím nejsilnějším nástrojem, pro zvládnutí podobných krizí a SPD bude chtít takové zdravotnictví udržet i nadále.

Bezplatného zdravotnictví nedosáhneme, pokud si lidé nebudou moci zvolit bezdoplatkový lék a budeme z pacientů jen tahat peníze z kapes. V každém druhu z léků zajistíme, aby alespoň jeden byl bezdoplatkový a hlavně dostupný!!!!

Zdraví není zboží a tak by to měli chápat i politici. SPD bude i nadále bránit udržení současné kvality i rozsahu lůžkové péče v České republice. Zároveň slibujeme, že budeme posilovat regionální zdravotní péči i mimo velká města. Právě zkušenost z doby pandemie odhalila, že v řadě míst není zdravotní systém tak odolný a v mnohých místech nemocnice chybí, tak, jak to je na Tachovsku a Plzni severu, kde chybí nemocnice.

Je třeba zkrátit čekací doby na vyšetření a operace, které jsou v regionech delší než ve větších městech. Mnohdy je otázkou života a smrti právě čekací doba, kdy čas hraje rozhodující roli.

Také je nutné upozornit, že není možné, aby byl český občan „občanem druhé kategorie“ a byli upřednostňováni cizí státní příslušníci – uprchlíci z Ukrajiny, což mohou potvrdit mnozí pacienti, kteří byli předbíháni v čekárnách v nemocnicích a mnohdy dostávali dřívější termíny operací! Budeme žádat o prošetření!

Zadavatel: SPD a Trikolora

Zpracovatel: VLM, a.s.