Již 10 let přinášíme světlo do vašich projektů. Přečtěte si rozhovor se zakladatelem a jednatelem společnosti VM light s.r.o.

Sídlo firmy VM light s.r.o. | Foto: VM light s.r.o.

Letos slavíme 10. výročí vzniku firmy VM light s.r.o. Jsme moderní, mladá a dynamická společnost z Lipníku nad Bečvou zabývající se vývojem, konstrukcí a výrobou LED svítidel. Navrhujeme trvanlivá světelná řešení na míru. Specializujeme se na realizace osvětlení interiérů, průmyslových a sportovních hal, složitých architektonických objektů i venkovního osvětlení.

Cembrit a.s. v Šumperku, první realizace - svítidla stále svítíZdroj: VM light s.r.o.



Před deseti lety jsme v Lipníku nad Bečvou začali s výrobou svítidel a za 10 let jsme jich vyrobili již více než 50 000 kusů. Naše svítidla a naše značka se rozšířila zvláště na Moravě, kde jsme si vybudovali silnou pozici kvalitního dodavatele světelných řešení. Dnes máme ucelené portfolio 30 svítidel, které postupně inovujeme a každé svítidlo umíme nakonfigurovat do desítek nejrůznějších variant. Rozumíme světlu, máme přátelský přístup, jsme detailisté a myslíme na přírodu. K příležitosti tohoto významného jubilea Vám přinášíme rozhovor se zakladatelem a jednatelem společnosti.

Divadlo Malá scéna ZlínZdroj: VM light s.r.o.

Dobrý den pane Vacku, rád Vás osobně poznávám, dovolte, abych se zeptal na počáteční impuls Vašeho podnikání.

Dobrý den, prvotní myšlenka je stále velmi čerstvá. V roce 2010 jsem začal pracovat jako technolog ve společnosti, která vyráběla svítidla. I když jsem vystudoval světlo spíše v oblasti spojovací techniky a přenosových systémů, tak mě světelná technika naprosto pohltila. Předchozí zaměstnání se lišilo v tom, že ve světelné technice máte možnost okamžitě vidět výsledek práce. My vytváříme estetickou hodnotu, a pokud do toho vložíte technické myšlení a srdce, vytvoříme i trvanlivé a optimální světelné řešení. Optimální je synonymem nejlepší. Jsem tedy spokojený až tehdy, kdy je zákazník plně spokojen, jiná varianta pro mě neexistuje.



A jak hodnotíte dobré věci, které Vám podnikání přineslo?

Přineslo mi spoustu znalostí a zkušeností. Když jsem v roce 2014 začínal podnikat tak jediné co jsem měl, byly růžové brýle, nadšení a ještě také podpora mé přítelkyně a rodiny. Bohužel jsem neměl žádný kapitál. Velmi brzy jsem tak musel růžové brýle sundat a dívat se na svět podnikatele reálně. Není to jen poctivé řemeslo, ale i intriky a nekalé obchodní praktiky. Najednou začnete sledovat politiku a začnete vnímat svět hlouběji a širokospektrálně. Už nebude nic jako dřív a z tohoto kolotoče není možné jednoduše vystoupit. Pozitivní je ale jistě to, že jsme v mém rodném městě založili tradici, sice zatím desetiletou, ale tradici, kdy se každý zákazník může na nás obrátit v oblasti problematiky osvětlení, i s radou v oblasti spolehlivých svítidel přesně na míru. Vyrobit totiž více než 50 000 ks svítidel, které stále svítí, je satisfakce podnikání a troufám si říct, že už i nějaká zkušenost. Dělat něco, tak dobře, že když se ohlédnete zpět, tak víte, že byste toho zas až tolik jinak neudělal. A pokud ano, tak právě tyto výjimky tvoří základ k inovacím. Jako člověk máte také společenskou odpovědnost k zaměstnancům a já rozhodně i lásku k řemeslu. Jsem pyšný rodák a propagovat město Lipník nad Bečvou je nejen mou povinností, ale i posláním.



Sportovní hala v MošnověZdroj: VM light s.r.o.

A co hodnotíte nejvíc pozitivně?

Nejvíce pozitivně hodnotím, že zapálení pro věc bylo natolik intenzivní, že se nám za 10 let podařila vybudovat obchodní značka, know-how a v neposlední řadě koupit a zcela opravit firemní areál v souladu s aktuálními ekologickými trendy. Doslova mu vdechnout nový život. Rovněž se nám povedlo po velmi dlouhé době vybudovat konečně personální tým, který táhne za jeden provaz, a jsme skvělá parta. Toho si velice vážím a cením. Osobním zadostiučiněním také je, když se vrátíte s pochybností na místo realizace např. z roku 2014, že svítidla tam stále svítí.

Městské lázně ZlínZdroj: VM light s.r.o.

A vaše plány na příštích deset let?

Rád bych značku VM light s.r.o. dále profiloval jako společnost, která vyrábí svítidla. Zde bych zdůraznil slovo VYRÁBÍ, protože 99% produkce našich svítidel je opravdu od návrhu konstrukce až po finální výrobek „Vyrobeno v České republice". Zákazníci i projektanti, kteří nás podpoří použitím našich výrobků, projevují kladný vztah k českému průmyslu a zaměstnanosti v regionu. Zaměstnáváme primárně lidi z mého rodného města a blízkého okolí a snažím se uvnitř společnosti budovat rodinné zázemí. Hlavní dodavatelé komponentů jsou rovněž z České republiky. Jako společnost budeme neustále inovovat a dbát na kvalitu výrobků. Cílem je nadále realizovat zajímavé projekty, kde je dobré světlo potřeba. Člověk totiž na svět musí hledět hlavně s pokorou.

Víme a plně si uvědomujeme, že bychom nikdy nebyli tam, kde jsme, kdyby nebylo našich klientů, zákazníků a partnerů. Opravdu upřímně děkujeme všem zákazníkům i partnerům za věrnost a spolupráci. Jsme otevřeni nové spolupráci a těšíme se na další úspěšné projekty.