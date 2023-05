Nemusíte již hledat dál. Hotel KINGS COURT je přesně ta destinace, kde profesionálové hledají špičkové konferenční a eventové prostory v pulzujícím historickém srdci Prahy. S nejmodernějším vybavením, všestrannými prostory a kombinací historie a moderní elegance bude odemknut naplno potenciál Vaši konference. Právě toto jedinečné spojení Vám nabízí luxusní hotel KINGS COURT, představte si pohodlí vynikajícího dopravního spojení a snadný přístup k ikonickým památkám a atrakcím, to vše máte díky královské poloze na dosah.

Foto: www.hotelkingscourt.cz

Vstupte do těchto dechberoucích prostor. Konference, nebo event má být vizitkou Vaší společnosti, kde sdílíte svoji vizi a sdělení na účastníky, kteří od účasti mají velká očekávání. Investují do ní svůj volný čas a často nemalé finance. Za to si chtějí odnést nejenom očekávané informace nebo kontakty, ale i prožitek z času stráveného na profesionálně připraveném místě se 100% zázemím. Hotel Vám zajistí, že prostory jsou vybaveny nejnovější technologií, která Vám poskytne nástroje, které potřebujete k úspěchu. Projektory s vysokým rozlišením, špičkové zvukové systémy a bezproblémové možnosti připojení umožňují prezentujícím zaujmout své publikum. Zapojte se do dynamických diskusí, předveďte své nápady s jasností a sledujte, jak Vaše konference stoupá do nových výšin.

Přitom vždy nemusí jít pouze o konferenci, flexibilita je naše druhé jméno. Prostory jsou navrženy tak, aby se přizpůsobily Vašim jedinečným potřebám. Ať už plánujete obchodní snídani, oběd nebo večeři, firemní večírek či rodinnou oslavu, díky zkušenostem a variabilnosti si Hotel poradí jak se společností 150 lidí nebo s komorní skupinkou o 10 lidech.

Zveme Vás na setkání s Prahou, historií, současností a s novým životním stylem

Pohodlně se usaďte, uvolněte se a nechte nás, abychom se postarali o logistiku, zatímco vy se soustřeďte na to, na čem záleží nejvíce: odemknout úspěch.

Královská lokalita

Kde najít lepší místo než v historickém centru Prahy, přímo u stanice metra naproti OC Palladium.

Exkluzivní a impozantní prostory

Přirozené denní světlo proudí velkými okny, osvětluje hotelové multifunkční prostory a naplňuje je pulzující energií. Rozlučte se s temnými, neinspirativními místy a přivítejte prostředí, které povzbudí mysl i duši. Výhody přirozeného světla jsou dobře zdokumentovány a my jsme jeho sílu využili k vytvoření atmosféry, která podporuje koncentraci, produktivitu a kreativitu.

Historický sál Franz Josef dodá eleganci a styl větší akci, zatímco salonek Executive Suite je naopak perfektním místem pro soukromá jednání nebo MAJESTY Lounge pro netradiční obchodní snídani, či privátní večírek až pro 80 lidí.

Zdroj: www.hotelkingscourt.cz

Osobní přístup

Ze zkušenosti je známo, že každá akce je jedinečná, a proto i zde můžete očekávat skvělý osobní přístup, kde se soustředí i na malé detaily, které mohou mít velký vliv na vytvoření skutečně nezapomenutelného zážitku pro Vás a Vaše hosty.

Vybavení a multifunkčnost

Naše multifunkční prostory jsou vybaveny tou nejmodernější audio a video technikou a wifi připojením na internet.

Zdroj: www.hotelkingscourt.cz

Podle počtu účastníků a způsobů prezentace budete mít prostory pro konferenci nebo seminář uspořádané tak, aby poskytly možnost efektivního a příjemného pobytu. Lze se Vám přizpůsobit ve variacích Vám známých jako theatre, classroom, U-shape, geneve, cabaret, banquet coctail nebo reception.

Zdroj: www.hotelkingscourt.cz

Výtečné menu

V Hotelu KINGS COURT věří, že výjimečné události si zaslouží výjimečné kulinářské zážitky. Ať už pořádáte okázalý banket, firemní oběd nebo intimní setkání, místní prvotřídní kulinářský tým je oddán tomu, aby pobavil Vaše chuťové pohárky a vytvořil nezapomenutelné okamžiky.

Ale není to jen o jídle – je to celý kulinářský zážitek, který hotel odlišuje. Ponořte se do atmosféry, která je sofistikovaná a přívětivá, kde pozorná obsluha doplňuje kulinářské speciality na Vašem talíři.

Naše hotelová restaurace servíruje pokrmy tvořené s láskou v moderně laděném interiéru. Celoročně se navíc u nás můžete posadit na terase a vychutnat si krásný výhled na náměstí Republiky.

Profesionální průvodce

Není to jen námi přidělená osoba, která se má o Vás postarat, je to profesionální event manager, který je s Vámi v kontaktu od prvního plánování, přes průběh až po ukončení a následné zhodnocení a přijímání zpětné vazby, aby každou další akci posunul o úroveň výše a vy se mohli těšit při další akci na nové zážitky.

Objevte dokonalou kombinaci moderní sofistikovanosti a bezkonkurenčního pohodlí v srdci Prahy. Kontaktujte nás ještě dnes, abyste odemkli potenciál Vaší příští akce a vytvořili trvalé dojmy, které Vás odliší od konkurence. Úspěch začíná zde!

Vítejte u nás, vítejte v Hotelu KINGS COURT.