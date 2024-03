Česká softwarová společnost Unicorn je jedním z průkopníků, který otevírá dveře novým talentům a rozšiřuje možnosti pro ty, kteří se chtějí prosadit.

Foto: Unicorn

Unicorn se v České republice řadí mezi technologickou elitu a má na svém kontě mnoho úspěšných projektů s evropským dosahem. Společnost však také intenzivně spolupracuje se studenty, kteří se teprve snaží prosadit ve světě IT. To se ukázalo jako skvělá volba, kterou kvitují i samotní studenti. Většina z nich se shoduje, že není nic efektivnějšího než si teoretické znalosti vyzkoušet v reálném prostředí. „Jsem rád, že jsem se rozhodl začít pracovat už při škole. Často se mi stává, že se teorie a praxe vzájemně doplňují,“ vysvětluje Lukáš Kořínek, Junior Java Developer, jenž do liberecké pobočky v Unicornu nastoupil v říjnu. „Hledal jsem práci, kterou bych mohl dělat už při škole, Unicorn však nabízel full-time úvazek. I přesto jsem odpověděl, a dobře jsem udělal. Nabídli mi totiž možnost pracovat přibližně 20 hodin týdně, což pro mě bylo ideální,“ dodává.



Viktoriia Sergeeva, Junior Java Developer, jež také pracuje v Liberci, má podobnou zkušenost. „Hledala jsem příležitost, jak využít a rozšířit znalosti, které jsem získala během bakalářského studia. Nabídka od Unicornu mi okamžitě padla do oka a bez váhání jsem poslala svůj životopis,“ komentuje.

Zdroj: Unicorn



Podpora v začátcích

Viktoriia také zdůrazňuje, že Unicorn má jasně definovanou strukturu a zavedené obchodní procesy, což nabízí mnoho možností k naučení těch správných postupů ve vývoji softwaru. „Na začátku je přímé zaškolení zkušenějším kolegou, který nasměruje při řešení úkolů a zodpoví veškeré otázky. Můžu říct, že všichni se mi tu snažili start kariéry co nejvíce zpříjemnit a podpořit mě v situacích, kdy mi něco nebylo jasné. Společnost si zakládá na pravidelných hodnoticích pohovorech, při kterých diskutujeme s nadřízenými o našem pokroku, spokojenosti, případných výzvách a budoucích cílech.“ Lukáš její slova potvrzuje a dodává: „Navíc mám na každém projektu seniorního kolegu, který mi s čímkoliv poradí. Také bych chtěl vyzdvihnout, že mi na začátku hodně pomohlo i dvoudenní školení, kde jsem se dozvěděl, jak to ve společnosti funguje.“ Zároveň oceňuje časovou flexibilitu. „Na pracovní době jsme se domluvili tak, aby všem vyhovovala.“

Zdroj: Unicorn



Na cestě k odbornosti



V Liberci se společnost věnuje vývoji softwaru pro automobilový průmysl, zejména pro společnost Škoda Auto. Stojí za několika klíčovými projekty, jako je mobilní aplikace MyŠkoda, která poskytuje řidičům všechny potřebné informace o jejich vozidle, nebo vývojem B2B portálu, díky němuž může automobilka efektivněji spolupracovat s výrobci, prodejci a servisy po celém světě. Liberecká pobočka Unicornu se také pyšní vývojem a správou zaměstnaneckého portálu Škoda Space, jenž byl v roce 2023 oceněn jako IT projekt roku. I do takových projektů mají možnost juniorní spolupracovníci nahlédnout. Nováčci tak získají nejen cenné zkušenosti, ale rovněž se naučí, jak fungují inovativní aplikace pro automobilový průmysl. Stejně jako je tomu i u Lukáše s Viktorií, kteří pracují na rozvoji aplikací právě pro Škodu Auto.

„Je to skvělý start v IT. Učím se, jak tyto aplikace fungují, abych mohl přispívat úpravami a novými funkcemi, a když narazím na problém, aktivně hledám inovativní řešení,“ říká Lukáš. „Navíc pod odborným dohledem zkušenějších kolegů zajišťuji plnění jednodušších úkolů a postupně si rozšiřuji znalosti a zkušenosti řešením náročnějších požadavků, ať už z oblasti aplikačního managementu, nebo drobného rozvoje aplikací,“ dodává Viktoriia. Vstup do světa softwarového vývoje představuje pro mnoho začínajících vývojářů velkou výzvu. Je však povzbudivé vidět, jak společnosti jako Unicorn hrají klíčovou roli v poskytování podpory a příležitostí těm, kteří se chtějí v této dynamické oblasti prosadit.

S nabídkou aktuálních pozic, jako je Junior Java Developer, Unicorn otevírá dveře nejen studentům, ale i začínajícím IT nadšencům. „Věříme v potenciál a růst IT talentů, kteří do našich projektů přinášejí novou perspektivu a energii. Aktivně proto hledáme další nadšené kandidáty, kteří jsou připraveni rozvíjet své dovednosti. Takže pokud se vidíte v této roli, neváhejte se připojit k našemu týmu a začněte svou kariéru v přátelském a podporujícím prostředí,“ říká Managing Director Petra Teplanová, jež má ve společnosti na starosti nábor. „Poslat CV bych doporučil všem nováčkům v oboru. Za zkoušku to rozhodně stojí a já jsem dneska opravdu rád za to, že jsem své štěstí tenkrát vyzkoušel,“ uzavírá Lukáš.

Začněte svou cestu v IT ještě dnes. Pro odeslání životopisu stačí pouze kliknout ZDE.