Mezinárodní filmový festival pro děti a mladé publikum JUNIORFEST letos míří za svými diváky již po šestnácté! Program je připraven v šesti městech v Plzeňském kraji – v Plzni, Klatovech. Domažlicích, Horšovském Týně, Přešticích a Dobřanech, v termínu 3. – 8.11.2023.

Foto: JUNIORFEST, z.s.

Během festivalového týdne bude uvedeno více než 100 filmových projekcí. JUNIORFEST zahájí animovaný snímek pro nejmladší diváky "Tonda, Slávka a kouzelné světlo", který získal ocenění na festivalu ve francouzské Annency. Předpremiéra snímku "Společně sami" 16. ročník JUNIORFESTU zakončí. V programu diváci dále naleznou filmy z celého světa, které na světových filmových festivalech získávají ocenění, ale v české distribuci nejsou běžně dostupné. Součástí programu budou i významné české a slovenské novinky filmové tvorby „#annaismissing“ nebo „Mimi“. V sekci Večerní perspektivy pro náctileté a dospělé diváky uvedeme v předpremiéře snímek „Světloplachost“.

Doprovodný program je i letos propojen s filmovým programem a nabídne v každém městě něco jiného. Organizátoři myslí i na prohloubení témat, které odhalí filmové projekce. Pro školní skupiny workshop „Intimity“ v rámci nového seriálu „Sex o'clock“, přednáška o šikaně po filmu „Společně Sami“. V dnešní době je opravdu důležité věnovat pozornost online světu, na což odkazuje film „#annaismissing“, proto se v některých festivalových městech bude konat workshop „Rychlý průlet bezpečím na internetu“.

Dále součástí doprovodného programu budou besedy s paleontologem Janem Sovákem, interaktivní výstava „Jak se dělá film“ atd. Kromě toho program přihlídne i k několika výročím. Jedním z nich je neuvěřitelných 100 let od založení filmového studia Walt Disney, další akce oslaví 10 let od založení dětského kanálu Déčko České televize. Tradiční událostí JUNIORFESTu bude i předání nejvyššího festivalového ocenění Zlatá rafička dvěma českým hercům – Pavlu Novému (5.11) a Jaromíru Hanzlíkovi (6.11).

Na JUNIORFEST také míří řada dalších hostů, např. Zdeněk Troška a Regina Řandová zavzpomínají na natáčení filmu Bota jménem Melichar, který letos slaví 40 let od uvedení. Diváci také budou moci vidět jedinečnou show českých dabérů, kterým bude patřit zahajovací galavečer. Během večera vystoupí Michal Holán, Jindřich Žampa, Oldřich Hajlich, Sabina Rojková. Moderátorského mikrofonu zahajovacího galavečera se ujme mladý český herec Štěpán Tuček.

I v letošním roce budeme hrát s Kaštánkem o ceny. Kaštánek je hra, kterou si hráči mohou stáhnout do svého mobilního telefonu nebo počítače. Hlavním úkolem hry je i letos dojít co nejdál, nasbírat co nejvíce kaštanů, vyhýbat se kalužím a hořícím sirkám. Ve hře jde o šikovnost. Pro nejšikovnějšího hráče je letos připravená exkluzivní výhra – ZÁJEZD DO DISNEYLANDU!

A je toho mnohem víc! Pro aktuální informace a rezervaci vstupenek navštivte web www.juniorfest. A jsme i na sociálních sítích – MFF Juniorfest na Facebooku a Instagramu.

Cinema DobřanyZdroj: JUNIORFEST, z.s.