Stejně jako společnosti SVS a SčVK i Světový den vody letos slaví kulaté 30. narozeniny. Valné shromáždění OSN upozorňuje na tento den od roku 1993, vždy 22. března. Cílem je, abychom si jako obyvatelé Země každý rok připomněli, že o vodu jakožto životadárný zdroj musíme pečovat. Ochrana vodních zdrojů na naší planetě je úkolem pro každého jednoho z nás, neboť bez vody se život zkrátka neobejde. I proto je letošním tématem Světového dne vody Urychlení změn prostřednictvím partnerství a spolupráce.

Spotřeba vody je spojená téměř s každou lidskou činností. Ať už sledujete televizi, pijete kávu, konzumujete maso nebo čtete knihu, vždy hraje v prvopočátku těchto procesů klíčovou roli voda. Ta je důležitá nejen pro naše tělo, ale i pro výrobu elektrické energie, potravin a další činnosti.

Češi na špici

Možná jste to nevěděli, ale Češi patří v celosvětovém srovnání mezi ty národy, které dokážou s vodou velmi dobře hospodařit. Spotřeba vody v našich domácnostech vlivem používání úspornějších spotřebičů a zavádění různých forem recyklace dlouhodobě klesá. Jenže ani tato obdivuhodná snaha nás všech nevyřeší problém, se kterým se naše krajina zejména v posledních letech potýká. Tím problémem je především sucho.

S absolutním nedostatkem vody se po celém světě potýká čím dál více lidí. Poselstvím letošního Světového dne vody proto je, že pokud se do péče o vodu a do její ochrany zapojí každý z nás, můžeme přispět k urychlení změn vedoucích k vyšší dostupnosti vody.

Severočeský region, kde naše společnost působí, má to štěstí, že disponuje dostatkem kvalitní a dobré vody. Díky vodním nádržím v Českém středohoří a v Krušných, Lužických a Jizerských horách můžeme náš region dostatečně zásobit vodou. To bychom však neměli brát jako samozřejmost. Dostupnost vody u nás neznamená, že se nemáme chovat odpovědně pro to, abychom pomohli lidem a vůbec celé přírodě v jiných částech světa.

Díky kvalitní práci našich zaměstnanců a propracovanému systému naší distribuční sítě mají zákazníci skupiny Severočeská voda i v suchých obdobích pitné vody vždy dostatek. Přesto se v souvislosti se suchem musíme zaměřit na to, abychom vodou například v letních měsících zbytečně neplýtvali. Klíčové však je, abychom společně podporovali projekty, které pomohou udržet vodu v naší krajině.

Závazek dlouhý 13 000 kilometrů

Proto naše společnost pravidelně investuje zisk z vodného a stočného do obnovy svého majetku. V Ústeckém a Libereckém kraji pečujeme o devět tisíc kilometrů vodovodního potrubí a další čtyři tisíce kilometrů kanalizace. To je zhruba vzdálenost, kterou bychom uletěli do New Yorku a zpět. K tomu je potřeba připočíst asi 200 čistíren odpadních vod, 60 úpraven vody a samozřejmě také tisíce vodojemů. Je to velký závazek, který bereme nesmírně vážně.

K hospodárnému zacházení s vodou a k ochraně zdrojů vody, jak už bylo řečeno, může svým dílem přispět úplně každý z nás. Skupina Severočeská voda proto připravila malý výčet námětů, které vám pomohou udělat si představu o tom, jakými kroky můžete i vy přispět ke zlepšení péče o tento jedinečný zdroj energie a života na naší planetě.

