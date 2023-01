Chcete už konečně udělat něco se svou postavou? Tak rozhodně čtěte dál.

Lidí, kteří se sebou chtějí něco udělat, jsou každoročně v lednu plné posilovny a fitness centra. Jen málokdo se ale svému tělu dokáže věnovat déle než do února, a tak si novoroční příchozí vysloužili nechvalně známou přezdívku „ledňáčci“. Nenechte se tím odradit a zapracujte na své motivaci i způsobu, jak u pohybu vydržet dlouhodobě. Jen tak dosáhnete výsledků.

Najděte svou motivaci

Nejmladší chodí cvičit proto, aby se líbili svým protějškům, starší ročníky k pohybu doženou kila navíc nebo tělo a jeho bolístky. Největší šanci, že opravdu dosáhnete kýžených výsledků, máte jen ve chvíli, kdy vychází motivace z vaší hlavy. Jakmile se budete chtít měnit kvůli tlaku okolí, nejspíš vám nadšení dlouho nevydrží.

Nedávejte si přehnané cíle

Každé tělo je jiné, a tak by bylo čiré bláznovství doufat, že za měsíc zeštíhlíte o 5 centimetrů nebo zhubnete 10 kg. Než začnete potit krev, ujasněte si své cíle. Chcete zhubnout? Pamatujte, že pro většinu lidí je rozumný úbytek váhy kolem 0,5 kg tuku za týden. Chcete posílit celé tělo nebo vybrané partie? Domluvte se na pár lekcích s trenérem, ať svou energii investujete správným směrem a neublížíte si. Víte, že nedokážete chodit do fitka několikrát týdně? Zahrňte do svých aktivit přirozený pohyb (obyčejnou chůzi pěšky) anebo vědecké výdobytky šetřící čas. Třeba elektromagnetickou stimulaci svalů s radiofrekvencí. Zní to sice děsivě, ale intenzivní trénink, při kterém se nemusíte ani pohnout, a vaše svaly udělají 40 000 sedů – lehů , kliků nebo dřepů za necelou hodinku, si nemohou vynachválit ani profesionální sportovci. Tato metoda je u nás relativně nová, ale našla už tisíce příznivců. Funguje totiž i v případě, že potřebujete dát do kondice třeba bříško po těhotenství nebo partie, které se vám nedaří zformovat jiným cvičením.

Nenechte se odradit prvními neúspěchy

Když jste byli v batolecím věku a učili se chodit, naprosto přirozeně jste se po každém pádu zvedli a zkoušeli další krůčky. Neúspěch provází každou novou činnost, bez něj by snad ani nemohlo být naše snažení odměněno úspěchem. Vzpomeňte si na to, až se ručička váhy zasekne na jednom místě, metr neukáže o vysněný počet centimetrů méně a záda vás budou bolet i po několika týdnech cvičení.

Dbejte na disciplínu

Myslet si, že vás bude cvičení bavit i za 14 dní, je trochu naivní. Připravte se na to, že vás z něj bude bolet celé tělo (ale také se vám budou vyplavovat endorfiny, označované jako hormony štěstí), ne vždy budete mít na trénink náladu a že nají jakoukoliv výmluvu je leckdy snazší než se prostě zvednout a jít cvičit. Vyhraďte si proto už dopředu dny, kdy se budete svému tělu věnovat a nenechte si plány překazit.