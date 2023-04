Když v roce 2014 začal Sabri Elogeli nabízet výběrovou kávu na mělnických trzích, ani ve snu by ho nenapadlo, že jednou bude mít vlastní kavárnu, natož hned několik poboček. Vypadá to, že káva dodává energii nejen lidem, ale i městu.

Jednou si v Praze objednal svou první výběrovou kávu. Ta vůně a chuť mu nedala spát. „Což takhle zkusit nabízet kvalitní kávu na malém městě?“ řekl si Sabri a zasel tak semínko úspěšného podniku.

Na Mělníku to tou dobou moc nežilo, a to není řeč jen o gastronomii. Stánek Kafe Mělník byl proto vítanou změnou a oživením. Pro velký úspěch Elogeli od té doby nevynechal ani jednu sezónu. Patří tak mezi nejstarší trhovce. S voňavým šálkem kávy roste chuť a stánkem na trzích to tak zdaleka neskončilo.

Brzy se nabídl prostor pro podnik v rámci spolupráce se Salonem Detail. „Kavárnu? Takhle mimo centrum? Co je to za nápad?“ Věta, kterou pravidelně slýchal tým Kafe Mělník, když začínal pracovat na podniku v Krombholcově ulici. Nenechal se odbít: „Když to bude fajn, lidi si nás najdou.“ A věrní zákazníci na sebe nenechali dlouho čekat. Lokalita se nakonec ukázala jako strategické místo pro vyzvedávání (nejen) ranní kávy na cestu s sebou.

Následovala rekonstrukce legendárního Šestihranu, bývalé trafiky, která na náměstí Karla IV. stála už od revoluce. Šestihran nyní spolupracuje s Městskou knihovnou Mělník a přináší na náměstí barvy, radost a někdy i hlasy literárních postav.

Další příležitost se naskytla v prostoru v Bezručově ulici, jak říkají místní „na pivovaru“. Vzhledem ke Covidovým opatřením se stavební práce a úpravy protáhly a Bistro se nakonec veřejnosti otevřelo v první den platnosti Covid passu. Ano, nešlo o nejšťastnější období pro gastronomické podniky. Tým Kafe Mělník se však nebojí technologií (jako je třeba systém pro objednávky s sebou), vše s grácií ustál a nyní může servírovat nejen kávu, ale i oblíbené brunche a nápadité pokrmy z důrazem na sezónní suroviny. Najdete zde jídla, při kterých si vzpomenete na babiččinu kuchyni i výlet do Asie.

Posledním dílkem do skládačky je Věž, ikonické mělnické místo s jedinečným geniem loci, kde dlouhé roky byla čajovna s výtahem. Výtah zde zůstal, čaje též. Přidala se svěžest, energie a vůně kávy, zkrátka Kafe Mělník.

Kde bral Sabri Elogeli odvahu jít do tolika projektů, přestože to někdy okem nezúčastněného pozorovatele vypadalo, jakože to vůbec nedává smysl? „Základ jsou skvělí lidé okolo. Máme pevný stabilní tým a jen díky nim jsme, tak kde jsme.“

Sabri neustále pracuje na zkvalitňování služeb a na jaře 2020 začal sám nakupovat a pražit vlastní kávu. Tu je možné koupit na všech pobočkách i na e-shopu: https://shop.kafemelnik.cz/.