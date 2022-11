Konec roku se opět kvapem blíží a s tím i složité řešení dárků pod stromeček pro své blízké.

Co koupit dětem, co svým blízkým. Za ty léta co se tyto trable řeší je jedinou jistotou krásný dárek z vlastních fotek. A proč nemít dárek na zdi nebo stole a každý den si přijmout okamžiky toho uplynulého roku. Ano mám na mysli na kalendář.

Ke tvorbě kalendáře Vám stačí 13 až 54 fotek a někdy lze použít i více a vytvořit si složitější koláže. K vytvoření kalendáře nepotřebujete žádný vlastní program. Dnes jej snadno vytvoříte v online editoru. Ten Vám nabízejí i naše stránky www.vytisknuti.cz.

Na začátek si vyberete zda máte raději nástěnné nebo stolní kalendáře a pro obě varianty je spousta možností. Podle svých fotografií si můžete vybrat zda chcete kalendář na výšku nebo na šířku.

Dáváte přednost nástěnnému kalendáři? Ten nabízíme ve větší formátu A3 nebo případně čtvercový. Zde si můžete zvolit měsíční, týdenní nebo 2týdenní variantu.

Často používaným formátem je i kuchyňský kalendář, tedy úzký kalendář s měsíčním kalendáriem vhodným k dopisování důležitých poznámek. Tento kalendář se dá i díky magnetickému háčku umístit třeba na lednici a máte tak své dny hned na očích.

Možnost zapisovatelného kalendária je i u ostatních nástěnných formátů. Dalším často používaným kalendářem je menší formát A4 nebo ještě menší drobek A5.

U stolních kalendářů je nabídka stejně široká. Nejoblíbenějším je však týdenní A5 s 54 fotkami nebo pak 2týdenní podlouhlý kalendář s 30 snímky. Za zmínku stojí i diář. Ten nabízíme ve dvou velikostech A5 nebo A6.

V prvním kroku si tedy zvolíte jaký kalendář máte rádi a následně si můžete vybrat motiv, který se Vám líbí. V našem editoru si můžete každý motiv upravit. Lze změnit barva pozadí, barvu nebo font písma. Můžete k fotografiím napsat i poznámku, což využijete třeba u narozenin nebo významných dnech.

Nezapomeňte, že nyní můžete až do konce ledna 2023 využít speciální nabídku 3+1, kdy můžete kombinovat různé formáty kalendářů a v košíku se Vám při použití poukazu 3+1DENIK odečte ten nejlevnější z konečné ceny. Více informací o akci naleznete zde https://www.vytisknuti.cz/denik-3-1.html.

S kalendáři si můžete vybrat i celou řadu dalších fotodárků. Třeba hrnky, klíčenky nebo jiné drobnosti. Vyrobíme Vám i krásné obrazy a pokud nemáte své vhodné fotografie, lze si vybrat i z naší galerie.

Na našich stránkách také naleznete celou řadu hotových dárků s krásnými motivy.

Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.

www.vytisknuti.cz