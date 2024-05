Léto se kvapem blíží a mnoho z nás už začíná plánovat dovolené. Ať už dáváte přednost tuzemsku, nebo zahraničí, máme pro vás tipy, které vám pomohou vybrat si dovolenou přesně podle vašich představ. Pokud máte navíc volnočasové benefity od Pluxee, můžete ušetřit tisíce korun.

Foto: Pluxee

Soutěžte o 5 Multibenefit karet od společnosti Pluxee

Stačí správně odpovědět na otázku:

Jak se od ledna jmenuje společnost Sodexo Benefity?

A) Pluxee

B) Benefity pro radost

C) Sodefity

Nápovědu hledejte na www.pluxee.cz.

Odpovědi zasílejte od 11. do 13. května na e-mailovou adresu soutez@vlmedia.cz.

Kartu v hodnotě 1000 korun vyhrává 10., 50., 100., 150. a 200. správná odpověď.

Dovolená po celém světě

S benefity Pluxee pohodlně uhradíte zájezd k moři u spousty cestovních kanceláří a agentur, například Fischer, Čedok, CK Blue Style, Cestovní balíčky, Golden Travel and Tours, České kormidlo nebo Invia. Letošním trendem jsou destinace: Španělsko, Sicílie, Malta, Kypr a Kréta, ze vzdálenějších míst pak Thajsko, Dominikánská republika, Zanzibar nebo Madagaskar. Chystáte se do Chorvatska nebo jiné země a chcete vyrazit na vlastní pěst? I to není problém. Díky našemu partnerovi Booking.com seženete ubytování na pár kliknutí za skvělou cenu. Letenky pak můžete objednat přes cestuj.pluxee.cz od Letuška.cz nebo Kiwi.com.

Dovolená v tuzemsku

Doma je doma. Souhlasíte? Pak možná přemýšlíte, kam vyrazit na dovolenou po naší krásné republice. Mrkněte na bohatou nabídku ubytování od eHotel.cz nebo originální ubytování od Amazing Places. Romantikům doporučujeme pronajmout chatu nebo chalupu od Chatyachalupy.cz a milovníci přírody si zas přijdou na své u našeho partnera Stezka korunami stromů v Krkonoších. V případě, že toužíte po dovolené s celou rodinou, půjčte si karavan u Campiri, Karavanycesko.cz nebo u MM Karavany a projeďte nejen Česko křížem krážem.

Co s sebou na dovolenou?

Pokud si neumíte představit dovolenou bez knížky, objednejte si pěkné čtení v našich partnerských knihkupectvích Knihy Dobrovský, Kanzelsberger, Luxor, Leda, Grada, Melvil nebo Kosmas. Pro opalovací krémy nebo výbavu do letní lékárničky zajděte do Benu lékárna, Dr. Max, Lékárna CZ a Chytrá lékárna. Všechny možnosti, kde můžete uplatnit Pluxee volnočasové benefity, najdete na vyhledavac.pluxee.cz. U jednotlivých partnerských provozoven se mohou lišit platební metody.