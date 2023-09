Degustace je jeden ze základních a nejznámějších způsobů, jak se seznámit s víny minimálně od doby, kdy se lidé začali zabývat tím, čím se od sebe jednotlivá vína odlišují. Řízené i volné jsou zároveň často hlavní cíl vinařské turistiky. I tento prazáklad poznávání vín lze ale pojmout moderně, například prostřednictvím tzv. degustace „by the glass“. Jak to funguje a kde se s tím u nás setkat?

Foto: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Princip je velmi jednoduchý. Zpravidla si stačí jen předplatit určitou částku a pak si samostatně nalévat vína, po vzorcích, většinou prostřednictvím speciálního samoobslužného automatu (koštomatu), dokud se obnos nevyčerpá. Tomu se právě říká „by the glass“. Takový automat udržuje víno v optimálních podmínkách pro degustaci, na lahve je zároveň skrze prosklenou přepážku vidět, a lze si je tak prohlédnout a z etiket vyčíst vše potřebné. Degustace „by the glass“ se zpravidla nachází ve vinařských centrech, kudy projde velké množství lidí a bylo by náročné všechny najednou odbavit. Nespornou výhodou je tak vlastní organizace času, kdy návštěvník není odkázán na obsluhu a nemusí čekat, až na něj vyjde řada. A kam tedy za „by the glass“ vyrazit?

Nejznámější místa

Mezi nejznámější místa s degustačními automaty určitě patří valtický Salon vín ČR, všeobecně uznávaná výkladní skříň našeho vinařství a první degustační expozice svého druhu v Česku. Každý rok je v něm uloženo sto aktuálně nejlepších moravských a českých vín, která byla vybrána v rámci naší nejvyšší a největší soutěže vín a jsou k dispozici k ochutnávání. Degustaci je možné absolvovat v rámci několika programů. Buď zcela volně, kde si sami vybíráte vína a naléváte si degustační vzorky, dále pak řízená s výkladem profesionálního someliéra nebo právě „by the glass“ prostřednictvím automatu.

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Stále ještě poměrně novou turistickou atrakcí je tzv. Enotéka znojemských vín ve Znojmě. Ta se nachází v prostorách bývalého pivovaru poblíž místního hradu, v samém centru města. Ve vstupním prostoru je designová kavárna a vinárna, kde je možné v klidu posedět. Za nimi jsou pak prostory, kde se ochutnávají vína výhradně ze Znojemské vinařské podoblasti. K dispozici je vždy alespoň 100 vín, která reprezentují vinařství na Znojemsku.

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Kam dál?

Znojmo i Valtice jako jedny z nejvýznamnějších vinařských center v zemi nabízí hned další možnost degustovat „by the glass“. Ve Znojmě, ve Vlkově věži, je umístěno Informační centrum VOC, kde je možné se nejenom o vínech tohoto vinařského sdružení něco dozvědět, ale také jich několik ochutnat právě prostřednictvím automatu. Ve Valticích, v jedné z opravených místností zámečku Belveder v Lednicko-valtickém areálu jsou stejným způsobem k dispozici k ochutnání vína valtických vinařů sdružených ve VOC Valtice.

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Pozadu s moderní prezentací a podáváním vín nezůstává ani nedaleký Mikulov. Vinotéka na náměstí zde hrdě prezentuje vína svého regionu.

V nenápadné vesničce Modrá u Uherského Hradiště na Slovácku se nachází budova Centra slováckých tradic a v jejích sklepeních naleznete expozici Vinná stezka s degustačním automatem. Větší část nabízených vín je zde právě ze Slovácka, ale k ochutnání jsou i vína z dalších částí vinařské Moravy.

Přímo u vinařů

Pozadu nezůstávají ale ani samotní vinaři. Ochutnat vína pomocí samoobslužného automatu lze v moderní vinotéce vinařství Vladimír Tetur, které se nachází v největší vinařské obci v Česku, ve Velkých Bílovicích. Mezi Kyjovem a Hodonínem, na okraji obce Milotice má své sídlo B\V vinařství. To poměrně nedávno otevřelo vedle své hlavní budovy novou budovu enotéky, která značně rozšířila možnost ochutnat zdejší vína, která zejména v posledních letech sklízí úspěchy na mezinárodních soutěžích.

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Zdroj: www.vinazmoravyvinazcech.cz

Za „by the glass“ do vinotéky a vinného baru

Na své mohou snadno přijít i milovníci vína v Brně. V centru města je poměrně nově otevřený prostor s názvem Degustační enoteca Vindom s nabídkou vzorků vín z Česka, ale i zbytku světa. V městské části Brno-Bystrc pak sídlí Vinotéka Livino. Ochuzeni nezůstanou ani obyvatelé Prahy, kde se v Karlíně nachází vinný bar WineList.

Tipy kde ochutnat vína přímo od zdroje pak najdete v největší databázi vinařů na webu Vína z Moravy, vína z Čech.