Domácí mazlíčci umí zlepšit náladu, jsou parťáky a často i terapeuty. To si uvědomuje již řada firem.

Foto: Mars Czech s.r.o.

Ne nadarmo se říká, že pes je nejlepší přítel člověka. Tohoto faktu si je v dnešní době vědoma již řada firem, které v Česku zavádí stále rozšířenější koncept pet-friendly kanceláří. Průkopníkem v této oblasti je společnost Mars, přední výrobce krmiv a pamlsků pro domácí mazlíčky, která nejenže vítá přítomnost domácích mazlíčků na svých pobočkách, ale také inspiruje a podporuje ostatní firmy při plynulém zavádění tohoto konceptu. Zjistěte, jak může prostředí přátelské k domácím mazlíčkům prospívat zaměstnancům i firmě samotné.

Podloženo čísly: domácí mazlíčci v kancelářích jsou přínosem pro zaměstnance i samotnou firmu

Skutečnost, že si majitel může vzít svého psa s sebou do práce, má pozitivní vliv nejen na vztah mezi nimi, ale může přinést i nespočet výhod pro celou komunitu na pracovišti. Jedním z nejdůležitějších přínosů je zlepšení pohody zaměstnanců, protože kontakt se zvířaty prokazatelně snižuje krevní tlak a stres1 a společné mazlení a hraní uvolňuje hormony štěstí2, které zmírňují příznaky úzkosti a deprese.

„V kancelářích společnosti Mars po celém světě vítáme domácí mazlíčky již více než deset let a já jsem se na vlastní kůži přesvědčila o jejich síle. Kromě radosti a společnosti, kterou naši chlupatí přátelé přinášejí, je pozoruhodné vidět, jak toto jednoduché začlenění zvyšuje pohodu spolupracovníků, snižuje stres a posiluje smysl pro komunitu. Vytvoření pracoviště, kam si mohou spolupracovníci přivést své domácí mazlíčky, nejen obohacuje jejich každodenní rutinu, ale také posiluje dynamiku našeho týmu, díky čemuž jsme odolnější, propojenější a inspirovanější k dosažení našich společných cílů. Mohu říct, že je to opravdu benefit, který naši spolupracovníci velmi oceňují," vysvětluje Daria Maslovskaya ředitelka lidských zdrojů společnosti Mars Central Europe hlavní výhody pet-friendly kanceláří.

Průzkum3 realizovaný loni v létě v USA pod značkou CESAR, která patří společnosti Mars, také ukázal nepopiratelné výhody pro samotnou společnost. Pro více než polovinu dotázaných majitelů domácích mazlíčků by bylo obtížnější opustit své současné zaměstnání, kdyby si mohli vzít svého psa do práce s sebou. Pet-friendly kanceláře tak mohou zvýšit loajalitu zaměstnanců a snížit náklady na případný nábor a školení nových spolupracovníků. Navíc 93 % všech respondentů uvedlo, že možnost vzít si do práce svého domácího mazlíčka zlepšuje jejich postoj k pravidelné docházce do kanceláře. Navíc 83 % zaměstnavatelů v průzkumu potvrdilo, že skutečně zaznamenali zlepšení firemní kultury a udržení stávajících zaměstnanců.

Zdroj: Mars Czech s.r.o.

Přemýšlíte o zavedení tohoto konceptu? Soubor rad a tipů od společnosti Mars vám může poskytnout praktický návod

Zavedení pet-friendly kanceláří má svá pravidla, která zahrnují například úpravy interiéru kanceláří nebo průzkum mezi spolupracovníky ohledně jejich postoji k tomuto konceptu. Společnost Mars je však připravena pomoci ostatním se zavedením kanceláří přístupným domácím mazlíčkům.

Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti se společnosti podařilo vytvořit sadu nástrojů, které budou velmi užitečné při zavádění konceptu pet-friendly kanceláří. Protože společnost Mars skutečně vytváří lepší svět pro domácí mazlíčky, rozhodla se soubor nástrojů zveřejnit a dát jej zdarma k dispozici všem zájemcům. Srozumitelný toolkit obsahuje shrnutí všech výhod konceptu, odpovědi na nejčastější otázky a také rady a tipy, jak koncept představit vedení a nadchnout spolupracovníky pro jeho zavedení ve firmě.

Posouváme se o úroveň výš. Koncept pet-friendly kanceláří je součást Inciativy Lepší město pro zvířata

Dlouhodobým cílem společnosti Mars je vytvořit Lepší svět pro domácí mazlíčky a toho chce Mars dosáhnout prostřednictvím několika pilířů: kromě kanceláří přístupných domácím mazlíčkům poskytuje Mars dlouhodobou pomoc útulkům pro zvířata, zasazuje se o adopce a vzdělávání lidí v oblasti odpovědného vlastnictví domácích mazlíčků. Koncem loňského roku se společnost rozhodla udělat další krok a v rámci své oblíbené značky krmiva pro psy Pedigree představila jedinečný program Lepší město pro domácí mazlíčky. „V souladu s naší vizí a programem vytváření Lepšího světa pro domácí mazlíčky, jsme se rozhodli udělat další krok a v České republice jsme implementovali program Lepší město pro domácí mazlíčky,“ vysvětluje Daniela Hlaváčková, marketingová ředitelka společnosti Mars pro střední Evropu. „Cílem naší místní iniciativy je podpořit harmonické soužití psů a obyvatel měst. V rámci této iniciativy bychom chtěli klást velký důraz na inspiraci podniků, jako jsou restaurace a kavárny, aby byly přátelské ke zvířatům, a na zajištění řádné osvěty majitelů psů a obyvatel města o tom, jak se chovat ke zvířatům na veřejných prostranstvích," dodává Daniela Hlaváčková.

V rámci programu se Mars společně s OC Stromovka zasazuje o realizaci prvního pet-friendly obchodního centra v České republice, které bude uvedeno do provozu v letošním roce.

1zdroj: https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2332858419852592

2zdroj: https://www1.cuny.edu/mu/forum/2016/04/12/pets-help-you-stay-healthy/

3zdroj: Dogs at Work | CESAR®