The Park, komplex dvanácti kancelářských budov, najdete u dálnice D1 na pražském Chodově. Developer, White Star Real Estate (dříve AIG/Lincoln), kladl při jeho vytváření velký důraz na veřejný prostor i celkové urbanistické řešení mezi budovami.

Foto: thepark.cz

V areálu tak vznikly první veřejné parky v České republice od roku 1938. V roce 2008, kdy byl areál dostavěn, se stal jedním z prvních komplexů kancelářských budov v Praze, které nabízely inspirativní prostředí k práci a odpočinku s maximálním souzněním s přírodou.

Odpočinek v zahradách

Jistě vás cestou kolem po D1 zaujala skleněná stěna zarostlá bujnou vegetací. Ano, právě za ní se skrývá areál The Park. Propracovaná urbanistická studie věnovala v návrhu velkorysý prostor také přírodě. Areál se pyšní mnoha jezírky a vodními prvky, kde pokojně plují kachny a které skýtají útočiště před stresem. Spolu s komplexními zahradními úpravami, bujnými květinovými záhony a okrasnými dřevinami spojují jezírka jednotlivé části areálu v celek.

Zdroj: thepark.cz

Biodiverzitou k vlastnímu medu

V The Park se také snaží podporovat a zlepšovat biodiverzitu, najdete zde proto speciální budky pro netopýry, různé druhy ptáků či hmyzí domky. The Park je navíc aktivně zapojen do projektu vcelynastrechach.cz, a podílí se tak na výzkumu křehkého včelího ekosystému a podpoře udržitelných zdrojů. V loňském roce představil The Park také svou vlastní značku medu.

Zdroj: thepark.cz

Srdce všeho dění

Srdcem areálu The Park je bezpochyby jeho centrální náměstí zkrášlené zelení i vzrostlými stromy a vodním prvkem s vodopádem. Vyzkoušet můžete golfový green či příjemnou kavárnu s navazující dřevěnou terasou, která v letních měsících vybízí k odpočinku. Areál ovšem nabízí mnohem víc! Až 116 000 m² pronajímatelné plochy kanceláří je elegantně vyváženo službami všeho druhu. Do restaurací či kaváren to není nikdy daleko, po práci lze využít víceúčelové sportovní hřiště či fitness centrum a pokud je potřeba, je po ruce lékařská péče i lékárna. K celkovému oživení areálu přispěly také obchody s potravinami, čistírna či praktická myčka aut.

Zdroj: thepark.cz