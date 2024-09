Úspěšný starosta Josef Osička kandiduje do Senátu, aby hájil zájmy Břeclavska na celostátní úrovni.

Mgr. Josef Osička, starosta obce Moravský Žižkov, kandidát do senátu | Foto: www.jozkadosenatu.cz

Vážení spoluobčané, milí obyvatelé našeho krásného Břeclavska,

Jmenuji se Jožka Osička a rád bych vám představil sebe a pět témat, se kterými se ucházím o post senátora za Břeclavsko. Pocházím z malebné dědiny Moravský Žižkov, na kterou jsem hrdý, protože si ji společně zvelebujeme a krásně se nám v ní žije. Je mi ctí, že jsem byl už čtyřikrát v řadě zvolen jejím starostou. Stejně tak mi záleží i na našem okolí a jsem i místopředsedou regionu Podluží.

Jako dobrovolný hasič jsem se naučil pokoře a tomu, že v těžkých situacích je třeba naskočit do akce a udělat, co je třeba – s rozvahou, ale rychle a rozhodně. Mám za sebou i dřívější zkušenosti z dopravy a vím, jak rezonující téma to je téměř pro každého. Především jsem ale táta od rodiny, která chce žít v prosperujícím regionu s úsměvem na rtech.

Při starostování a působení ve svazku obcí jsem se zaměřoval na:

Digitalizaci veřejné správy pro lepší komunikaci s občany

pro lepší komunikaci s občany Sociální bydlení formou výstavby podporovaných bytů pro seniory

formou výstavby podporovaných bytů pro seniory Investice do občanské vybavenosti obce , zejména výstavbu obecního úřadu

, zejména výstavbu obecního úřadu Výsadbu zeleně a revitalizaci veřejných prostor ke zmírnění dopadů klimatických změn

ke zmírnění dopadů klimatických změn Energetickou soběstačnost obcí a efektivní využívání obnovitelných zdrojů energie a energie z odpadů pro nižší závislost na fosilních palivech

Rozhodl jsem se teď kandidovat do Senátu, abych na tato témata a zkušenosti navázal i v celostátní politice a hájil tam zájmy Vás – občanů Břeclavska

Chtěl bych vás proto s pokorou požádat o váš hlas v senátních volbách. Zvolte č. 4 a řekněte se mnou pětkrát JO! Péči o krajinu a klima

Energetické soběstačnosti

Bezpečnosti a zlepšování dopravy

Dostupnosti bydlení pro mladé

Rozvoji sociálních služeb

To jsou hlavní oblasti, kterým se chci věnovat. Někdy se směju, že vlastně celý život něco řídím – od autobusu přes hasičské auto až po obecní úřad. Teď mě možná potkáte v ulicích vašich měst v malém elektronáklaďáku. Pokud ano, přijďte si popovídat o tématech, která jsou pro vás stěžejní. Rád jim budu naslouchat.

Mám rád nové výzvy a chci, aby potřeby a přání Břeclavska byly v Praze slyšet. Budoucnost našeho regionu mi není lhostejná.

Řekněte JO! rozvoji Břeclavska se mnou.

S úctou, Jožka Osička

www.jozkadosenatu.cz





