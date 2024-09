Blíží se volby do Senátu PČR a mezi kandidáty se objevuje osobnost, která si zaslouží naši pozornost – prof. Jaroslav Turánek.

Prof. Jaroslav Turánek | Foto: J.Turánek/osobní archiv

Tento renomovaný odborník a odvážný zastánce občanských práv a svobod se rozhodl vstoupit do politiky s cílem posílit roli senátu jako pojistky demokracie proti snahám o návrat k totalitním praktikám řízení, k ovládání společnosti pomocí cenzury a omezování lidských práv a svobod. Snad nejznámější je jeho odborné vystoupení proti nezákonným metodám vynucování vakcinace neprověřenými genetickými vakcínami proti infekci Covid-19.

Jeho heslem do voleb je:

Úcta k národu a vlasti

Nezávislost • Odbornost • Charakter

Odvaha postavit se politické zvůli

Vzdělání a profesní kariéra

Jaroslav Turánek je český imunolog, farmakolog, vakcinolog a vysokoškolský pedagog. Je autorem a spoluautorem více než stovky odborných textů v renomovaných vědeckých časopisech a držitelem několika patentů na rekombinantní vakcíny, molekulární adjuvans a protinádorové léky. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1977-1982). Poté absolvoval povinnou vojenskou službu. V letech 1984-1987 postgraduálně studoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a v Jihočeském Biologickém centru AV ČR v Českých Budějovicích. Ve své bohaté vědecké kariéře pracoval pro řadu veřejných vědeckých institucí i výzkumných firem, založil a vedl specializované laboratoře farmakologie, vakcinologie, imunoterapie na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně. Působí v centru ICRC Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, na Ústavu imunologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní nemocnice v Olomouci.

Spolupráce ho pojí s Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Hradci Králové, kde úspěšně absolvoval profesorské řízení a s Fakultou chemickou VUT v Brně, kde přednášel a vedl a diplomové a doktorské práce studentů. Spoluzakládal Českou společnost pro buněčnou a genovou terapii a byl jejím dlouholetým předsedou. Byl a doposud je koordinátorem a řešitelem velkých vědeckých projektů, např. v oblasti biomedicínských nanotechnologií. V této oblasti patří v České republice k průkopníkům. Více než 30 let se zabývá výzkumem rekombinantních a genetických vakcín, syntetických molekulárních adjuvans a lékových nosičových nanosystémů. Vedle své vědecké práce také působil a dosud působí jako vysokoškolský profesor a člen vědeckých rad univerzit.

Jeho práce se zaměřuje především na výzkum v oblasti biomedicínských nanotechnologií a jejich aplikací v humánní a veterinární medicíně. Týká se to zejména vývoje nových protinádorových léků a rekombinantních vakcín. Známý je svým přínosem v oblasti nanofarmakologie, kde se věnuje vývoji nových lékových forem, které by umožnily efektivnější a cílenější dodávání léčiv do ttkánía, což vede ke zvýšení účinnosti léčby a snížení nežádoucích účinků. Je také autorem nebo spoluautorem mnoha vědeckých publikací a patentů v této oblasti. Nedávno byl v Číně potvrzen patent na rekombinantní vakcínu proti HIV-1, kterého je prof. Turánek spoluautorem.

Prof. Turánek přednáší na zahraničních konferencích a sám také zorganizoval řadu mezinárodních konferencí. Jako vysokoškolský pedagog vychoval celou generaci studentů, z nichž někteří jsou dnes profesory či ředitelé firem. Snažil se inspirovat a motivovat mladé studenty k vědeckému myšlení a k inovacím. Ve svých přednáškách je seznamoval s nejmodernějšími trendy a metodami v oboru tak, aby je připravil na výzvy současného světa a vybavil je dovednostmi, které potřebují pro úspěšnou kariéru. Především se ale snažil, aby byli schopni kriticky posuzovat fakta a nebyli snadnou obětí ideologické indoktrinace, která se plíživě šíří na vysokých školách.

Za svou práci získal řadu ocenění, mimo jiné dvě ceny Technologické agentury ČR, cenu Americké obchodní komory v České republice, cenu ministra zemědělství a ministra zdravotnictví. Za práci na vývoji vakcíny proti borelióze byl také nominován spolu s kolegy na cenu Česká hlava.

Gratulace ke slavnostnímu jmenování Doktorem lékařských a molekulárně biologických vědZdroj: J.Turánek/osobní archiv

Vztah k regionu Třebíčska, rodinné zázemí a zájmy

Prof. Turánek se narodil v Jemnici na Vysočině, kde chodil na základní školu a je absolventem gymnázia v Moravských Budějovicích. Stále má k rodnému městu a kraji silné pouto, žijí zde jeho spolužáci, přátelé, má tady maminku a příbuzné. Na vysočině tráví svůj volný čas. Vedle profesních zájmů se věnuje zejména psaní poezie, historii a historii vědy a vědeckého poznání, potápění a plavání, cyklistice, lukostřelbě a fotografování. Trochu zahradničí, amatérsky truhlaří a v zimě pečuje o lesní zvěř kolem chalupy na vysočině.

Je ženatý, s manželkou ho pojí také celoživotní profesní spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje vakcín. Má dva dospělé syny, jeden je lékařem, druhý malířem a designérem. Je šťastným dědečkem vnuka Vilíka a vnučky Lilinky.

Politické vize a cíle

Jaroslav Turánek do politiky vstupuje s jasným cílem - využít své odborné znalosti a zkušenosti ve prospěch Českého národa, pro rozvoj naší vlasti. Chce pracovat ve dvou senátních výborech a v senátní komisi, kde může uplatnit své odborné znalosti a zkušenosti. Otevřeně říká, že nechce diktaturu generálů a plukovníků, nechce ničení ekonomiky a našeho života fanatiky green dealu, nebude nečinně přihlížet mrzačení dětských duší a těl bláznivými hlasately genderu, společně s vámi bude bránit naši zem před šílenstvím multikulturalismu, jehož následky vidíme v západní Evropě. Nebude podporovat žádnou formu kvót pro vynucované přijímání migrantů, které bez souhlasu občanů podepsal ministr vnitra Vít Rakušan. Evropská Komise pod vedením kšeftařky s mRNA vakcínami nebude panovat nad naší zemí prostřednictvím nastrčených politických loutek, které ztratily důvěru většiny národa.

Senátní výbor pro zdravotnictví

Zlepšení podmínek pro práci lékařů, zdravotních sester a personálu, aby lékaři a sestry neodcházeli pracovat za vyšší mzdy do zahraničí.

Dostupnost kvalitní lékařské péče ve všech regionech – zejména dostatek zubních, dětských a praktických lékařů.

Vyvarování se odborných chyb z doby infekce Covid-19 a následných politických chyb z éry kovidizmu, které stály státní rozpočet přes bilion korun, drtivě dopadly na ekonomiku, poškodily psychické a fyzické zdraví lidí a zejména dětí, zasely nenávist a narušily sociální soudržnost společnosti.

Snížit totální závislost na dodávkách strategických léků ze zahraničí, zejména antibiotik. Proč jsme si nechali rozvrátit náš farmaceutický průmysl?

Podpora rehabilitační a preventivní medicíny – zastavení epidemie obezity, diabetu, a kardiovaskulárních a neurodegenerativních onemocnění.

Zlepšení tělesné a psychické kondice dětí a mládeže.

Senátní výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, lidská práva a petice

Činnost výboru bezprostředně souvisí posláním výboru pro zdravotnictví

Národy, které nerozvíjí Vědu, vzdělání a kulturu, se nevyhnutelně změní v kolonii.

Demokracie je založena na vzdělaných a informovaných občanech. Školy a univerzity, veřejnoprávní média nejsou místem pro politickou indoktrinaci, genderová dogmata a úpravu pohlaví v dětském věku. Potřebujeme kvalifikované pracovníky se zdravým rozumem do všech oblastí hospodářství, výzkumu, zdravotnictví a státní správy, nikoliv velkohubé salónní politology s levýma rukama a mdlým rozumem.

Náš jazyk je kulturní statek, který nám kultivovali a odkázali naši velcí spisovatelé, básníci, vědci a lingvisté. Je našim pojítkem s předky, mezi námi navzájem a našimi dětmi. Úpadek jazyka a kultury předznamenává úpadek celého národa.

Pouze lid je zdrojem moci a lidská práva nám zaručuje Ústava a Listina základních práv a svobod. Lidská práva nám nepropůjčuje a blahosklonně neuděluje vládnoucí moc.

Petice a referendum jsou demokratické nástroje pro pokojné prosazení vůle lidu v právním státě, pokud je konání vládnoucí moci v rozporu se zájmy a vůlí lidu. Nerespektování demokratických principů vládnoucí mocí a jejich pošlapávání je legitimním důvodem k pokojnému odvolání vlády a v krajním případě ke svržení vlády formou lidového odporu.

Stálá senátní komise pro média

Občané mají právo na pravdivé, úplné a objektivní informace, které jim umožňují správné rozhodování u voleb a v referendech. Toto právo jim zaručuje Ústava. Cenzura je rodnou sestrou každé totality a vláda, která ji zavádí, je nedemokratická a zločinná. Jsme svobodní občané suverénní země. Náš národ nebudou komandovat a urážet politruci, plukovníci a generálové, ať už se převlečou do jakéhokoliv mundůru.

Ohlasy a podpora

Prof. Turánek, jako nezávislý kandidát, nepřijímá a nepřijme podporu od žádné strany nebo hnutí, které je spojeno s korupčními skandály. Jeho otevřený postoj k problému „kovidizmu“ založený na odborné erudici a schopnosti vysvětlit srozumitelně i laické veřejnosti problémy spojené s genetickými vakcínami proti infekci Covid-19, mu vynesl respekt jak ve vědecké komunitě a mezi lékaři, tak zejména u veřejnosti, a to i přes snahy o jeho dehonestaci a umlčování cenzurou a samozvanými pseudoodborníky na vakcíny. Jeho přístup k řešení problémů je založen na vysoké odbornosti, transparentnosti a otevřeném dialogu napříč všemi politickými subjekty se zapojením veřejnosti. Prof. Turánek ví, že neideologické a pragmatické jednání a čestná spolupráce jsou nezbytnou podmínkou pro skutečné řešení problémů, kterých náš stát má vice než dost. Jen tento styl jednání může přinést potřebnou změnu do politického prostředí v ČR a vyvést zemi ze současné politické krize, kdy lež a nenávist je politiky rozsévána přes média do našeho života.

Jeho dalším cílem je přispět k vyřešení problému s dostavbou Jaderné elektrárny Dukovany, což vnímá jako klíčovou záležitost v regionu. Považuje jadernou energetiku za vhodnou cestu k energetické soběstačnosti naší země. JE Dukovany byla postavena z velké části přispěním českého strojírenského průmyslu a patří k nejbezpečnějším jaderným elektrárnám. Po změně režimu se stále jen jalově dohadují politické strany o výstavbě nových bloků a výsledkem je kde nic, tu nic.

Dukovanskou JE prof. Turánek vnímá jako klíčového High-Tech zaměstnavatele Třebíčského regionu. Ukazuje se, že výběrové řízení na dodavatele výstavby nových bloků JE Dukovany není bez problémů. Na základě diskuzí s odborníky na energetiku prof. Turánek soudí, že je možné, že Korejci nebudou moci zahájit stavební práce, protože Westinghouse jim nedá svolení na využití patentů nutných pro výstavbu. Nejnovější vývoj v kauze odsouvá výstavbu do nedohledna. Ideologizaci výstavby strategické energetické infrastruktury v provedení našich politiků považuje za zdroj problémů, který zavleče naši zemi do energetické nesoběstačnosti a předraží elektrickou energii. Důsledky poneseme všichni. Je to záměr?

MÁ TEDY SENÁT VÝZNAM?

Význam Senátu je dán kvalitou senátorů, které zvolíme my občané České republiky, kteří využijeme svého práva volit. Říká prof. Turánek. Senát je součástí Parlamentu České republiky a jeho funkce a postavení je určeno Ústavou České republiky. Senát nelze přehlasovat v otázce změny Ústavy, schvalování mezinárodních smluv ani při změně volebních pravidel. Naplnění poslání Senátu je v rukou senátorů. Proto je dle prof. Turánka potřeba, aby senátoři byli silnou osobností s jasnými názory a pevnými zásadami, nikoliv prosazovatelé vůle vládnoucích politických stran. Kvalifikací pro funkci senátora je dle prof. Turánka ODBORNOST, CHARAKTER, NEZÁVISLOST, ODVAHA, ODDANOST NÁRODU A VLASTI. Jen takoví senátoři naplní poslání senátu, ABY BYL POJISTKOU PROTI POLITICKÉ ZVŮLI.

Závěr

Prof. Jaroslav Turánek představuje v senátních volbách nepochybně kandidáta s jasnou vizí a vysokou odborností, který může přinést zásadní změny do politického prostoru. Vybírejte kandidáta, který má potenciál reálně měnit věci ve prospěch celé společnosti. Volte prof. Jaroslava Turánka do Senátu, podpoříte tak kandidáta, který chce měnit věci k lepšímu!

Prof. RNDr. Jaroslav Turánek, DSc., senátní obvod 53 Třebíč

Volte číslo 2 Symbolizuje pozitivní pojmy, jako jsou láska, empatie, spolupráce, pomoc druhým, harmonie, rovnováha, vytváření vztahů a ohleduplnost. https://www.facebook.com/turaneksenat/

https://www.facebook.com/profile.php?id=61563587623438

https://svycarska-demokracie.cz/turanek-senator/

Zadavatel: Švýcarská demokracie

Zpracovatel: Jaroslav Turánek