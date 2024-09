Ve volbách do Senátu, jejichž první kolo se uskuteční 20. - 21. září, kandiduje Jan Látka za ANO. Jak hodnotí kroky současné vlády? A proč se rozhodl znovu kandidovat na senátora na Domažlicku, Sušicku a Klatovsku?

Jan Látka | Foto: ANO 2011

Nástup pětikoaliční pravostředové vlády sledovala veřejnost s obrovským očekáváním. Kromě slušnosti a příkladné politické kultury od ní občané také očekávali zajištění prosperity státu. Politici slíbili, že budou škrtat některé výdaje, a dokonce snižovat daně, ale rozhodně je nezvyšovat. Bohužel, žádný program revitalizace země připravený neměli, jejich jediným cílem bylo svržení Andreje Babiše.

Pověstný konsolidační balíček je šit horkou jehlou a nemá s promyšlenou koncepcí nic společného. Všechny ekonomické parametry se od nástupu vlády premiéra Fialy zhoršily.

Při hodnocení práce vlády se otevřeně hovoří o nekompetenci, amatérismu, podsekávání ekonomiky, zvyšování daní a snižování životní úrovně. Problém této vlády je v tom, že si proti sobě postavila jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. I představitelé podnikatelské sféry jsou mimořádně nespokojeni. Vláda tak bojuje proti vlastním voličům. Ekonomické ukazatele mluví jasně. Veřejná nedůvěra ve vládu se odvíjí od životní úrovně. Vláda nedělá nic pro občany ani pro firmy, hájí spíše cizí zájmy. Daně se zvyšují, reálné mzdy klesají, vše se zdražilo. Důchodcům se snížila valorizace penzí a na rodiny nejvíc dopadne právě konsolidační balíček. Vláda osekala důchody, nechala rozjet inflaci do obrovských rozměrů, znehodnotila lidem úspory.

Proč máme jedny z nejdražších cen elektřiny v Evropě? Miliardy navíc zaplatili všichni občané ČR, živnostníci i zaměstnavatelé. V rámci šetření sebrala vláda na valorizacích důchodcům 19 mld. korun, aby mohla pořídit za stovky miliard americké útočné stíhačky. Vláda utrácí desítky milionů na marketingové kampaně a další miliony za externí poradce ministrů.

Co všechno vláda slíbila řešit? Především hlásala nezvyšování daní, řešení zadlužení, penzí, modernizaci školství, řešení málo dostupné zdravotní péče, bydlení, řešení migrace, řešení zrušení zákazu spalovacích motorů.

Jak tedy porušila své předvolební sliby? Zavedla zvýšení daní přímých i nepřímých, osekání valorizací penzí, prosazuje návrh pozdějšího odchodu do důchodu a za méně peněz, neřeší vysoké ceny energií, je lhostejná k ekonomické stagnaci, nezvládá inflaci, neřeší zrušení zákazu spalovacích motorů.

Tahounem vlády je ODS a té lze přičíst veškeré veletoče kolem všech daní. Při změně daní z nemovitostí je pak podporoval STAN, asi v rámci svého motta: „Staráme se lidi“, ovšem „jak o které,“ chtělo by se říci. Dále ministr za STAN – Vít Rakušan zpackal tzv. migrační pakt, a ještě o něm lhal, stejně tak lhal při vysvětlování událostí po střelbě na filosofické fakultě. Za rámeček si STAN nedá ani kausu „Dozimetr“, od které se zatím nedokázali odstřihnout.

Ministru Jurečkovi za KDU-ČSL bych dokázal odpustit jeho nevědomost a večírek po střelbě na fakultě, ne však už jeho lež milionům důchodců, když je seznámil v lednu s výší valorizace důchodů a za měsíc bylo všechno jinak. TOP 09 a Piráti pak hrají ve vládě, dle mého názoru, v celku bezvýznamnou roli a ani se nepokouší to změnit.

Na základě těchto skutečností, a protože se s vámi, občany našeho regionu, setkávám na desítkách různých akcí, rozhodl jsem se po diskusích s mnohými z vás a po nabídce hnutí ANO, znovu kandidovat do Senátu. Práci v Senátu vnímám jako službu lidem, a proto bych rád obyvatelům senátního obvodu Klatovy – Domažlice – Sušice znovu nabídl svoje zkušenosti.

Byl jsem celkem 24 let zastupitelem města Domažlice a z toho 8 let starostou města. Jsem již téměř dvacet let zastupitelem Plzeňského kraje. V letech 2006–2012 jsem byl poslancem Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V letech 2012-2018 jsem byl senátorem Senátu Parlamentu ČR. V pozici senátora jsem nejméně jednou, ale spíše vícekrát navštívil všech 147 měst a obcí bývalého senátního obvodu. Hovořil jsem se starosty i mnohými z vás. Jsem seznámen s problémy a jsem připraven pomáhat s jejich řešením.

Dostanu-li vaši důvěru, chci v Senátu prosazovat zájmy občanů, ne vládní pětikoalice.

Jan Látka – váš zkušený kandidát na senátora

Jan Látka, kandidát do SenátuZdroj: ANO 2011

