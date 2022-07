Nové byty a oživení města. Piráti mají plán a odhodlání změnit Přerov k lepšímu.

Kandidátka na primátorku Lenka Jüngling | Foto: Česká pirátská strana

Piráti v Přerově oficiálně zahájili kampaň do komunálních voleb. Jejich hlavním heslem je „ODVAHA ZMĚNIT PŘEROV”. Pirátská kandidátka na primátorku Lenka Jüngling je podnikatelka, lektorka a má bohaté pracovní zkušenosti ze zahraničí v nadnárodním korporátu. S manželem v Přerově otevřeli kavárnu Nebe Počká a nyní pořádají celou řadu kulturních akcí. Společně s ní vede kandidátku učitel a informatik Jaroslav Krejčí, logistik a člen krajské dopravní komise Vojtěch Nezval, zastupitel Olomouckého kraje David Hošek či právník a univerzitní pedagog Petr Dostalík.

Piráti představili pět hlavních programových priorit pro Přerov: dostupné bydlení pro všechny generace, parkovací dům a navýšení počtu parkovacích míst, bezpečnost, oživení centra města a více zeleně.

„Chceme zvednout kvalitu každodenního života. Dostupné bydlení, lepší parkování, větší bezpečnost, kvalitnější doprava a další služby. Místo stavění vzdušných zámků musíme začít řešit roky ignorované problémy města. Jdeme využít obrovský potenciál, který Přerov má, protože máme odvahu změnit Přerov!” řekla při zahájení pirátská kandidátka na primátorku Lenka Jüngling.

Piráti hodlají řešit Strojař, posílit městskou policii a zdigitalizovat úřad

Přerovští piráti chtějí pohnout s budovou strojaře a vybudovat zde multigenerační bydlení. Kritizují také způsob komunikace města s občany – mají v plánu pravidelná veřejná setkání v místních částech a na sídlištích.

„Chceme konečně dotáhnout debatu o Strojaři a postavit zde multigenerační bydlení, ať v rámci rekonstrukce nebo v úplně nové budově, která by na tomto místě mohla vzniknout. Zařídíme také, aby lidé nemuseli do čtyř let chodit na magistrát a vše si mohli vyřídit z pohodlí domova! Náš program je současně plán, jak zlepšit Přerov komplexně a hlavně s vizí. Přerov se naprosto zbytečně potýká s problémy, které by vůbec v tak velkém městě neměly být přítomny. My máme plán, jak vrátit Přerovu postavení dominanty v našem regionu. Naše město má na to být zase místem, kde budou chtít lidé žít, musíme však začít. A my s Piráty to tady dáme zase dokupy,“ shrnula plán Pirátů Lenka Jüngling.

Komunální volby se konají tento rok 23. a 24. září.

Zdroj: Česká pirátská strana