Zmrazíme všechny městské poplatky, odpady i voda budou stát stejně, dokud se krize nepřežene, představuje plán pro obyvatele Šumperka lídr Šumperáků, Karel Hošek.

Karel Hošek | Foto: Lucie Pešková

Za třicet let ubyla v Šumperku víc jak šestina obyvatel. Jaká je podle Vás cesta k zastavení úbytku počtu obyvatel města?

Hodně se změnilo. Nezaměstnanost, dopravní dostupnost a jiné dřívější neduhy našeho města už nejsou tak palčivé jako v minulosti. O tom svědčí rychlý rozmach všech okolních obcí. Ty nabízejí to jediné, co Šumperk nemá – bydlení.

Šumperk je krásné město, lidé tu chtějí bydlet, žít a pracovat. Problémem je zablokovaná bytová výstavba předchozím a stávajícím vedením našeho města. Roky se tu stavělo minimálně. Lék je tedy stále stejný: stavět, stavět a zase stavět. Je potřeba v Šumperku komplexně aktualizovat 12 let starý uzemní plán, který blokuje rozvoj Šumperka! Zároveň je nezbytné, aby se město konečně pustilo do výstavby městských bytů pro mladé rodiny a seniory. Nová výstavba městských bytů bude pojistkou proti dalšímu enormnímu růstu cen nájmů v Šumperku. Nájemné je už nyní na neúnosné výši.

Vhodných lokalit v Šumperku, které jsou v majetku města, je dost. Bohužel nikdo nenašel odvahu připravit projektovou dokumentaci, zajistit stavební povolení a případné finanční prostředky ze státního rozpočtu nebo EU. Samozřejmě město nenapraví nefungující trh samo, a proto je nezbytné spolupracovat s developery, aby město jejich projekty získalo kvalitní veřejný prostor, a kromě komerčních bytů také byty startovací či služební.

Karel Hošek je lídrem uskupení Šumperáci.Zdroj: Lucie Pešková

Lidi teď ale hlavně trápí vysoké náklady na energie a inflace, rostoucí náklady prakticky na vše. Může v tom město nějak pomoci?

Lidé hlavně nevědí, co je čeká. Chceme, aby občané alespoň ze strany města měli jistotu, že jim výdaje neporostou. Zmrazíme všechny poplatky, minimálně na dobu, než se krize přežene. Nebudeme zvyšovat poplatky za odpady, za psa ani daň z nemovitosti.

Minulé vedení zvedalo každý rok o stokorunu poplatek za odpad, pak se najednou zjistilo, že je odpadové hospodářství v přebytku. Navíc lidé v Šumperku příkladně třídí odpad, výše poplatku je má motivovat, a ne že čím víc třídí, tím víc jim radnice zvedne poplatek.

Do minulých voleb jsme šli s heslem „moravská voda do moravských rukou“. To se povedlo, svou vodu máme pod kontrolou a teď je ten čas, kdy toho můžeme využít. Lidi nyní potřebují slyšet, že vodné a stočné se nebude zvedat.

Vizi budoucnosti města ladili Šumperáci desítky hodin.Zdroj: Lucie Pešková

Dopravní zatížení města se stává neúnosným. Chybí parkoviště, dopravní infrastruktura je nedostatečná. Co s tím?

Musím přiznat, že žádný rychlý zázračný recept nemám. A pokud někdo tvrdí, že ano, nemyslí to upřímně. Přesto patří řešení dopravní situace ve městě mezi naše priority. Máme na kandidátce tým zkušených a pracovitých odborníků a máme plán. Je potřeba provést řadu režimových opatření a investic. Cestou není stavět parkovací domy a betonovat, ale je potřeba modernizovat linky MHD, aby více odpovídaly potřebám lidí, zavést krátkodobé parkování u veřejných budov, rozšířit rezidenční parkování i do dalších částí města. Zjednodušit a zpříjemnit dopravu na kole. Na sídlištích je nezbytné vybudovat stovky parkovacích míst ze zatravňovacích tvárnic.

Šumperk je nazýván Bránou Jeseníků. Co mu ještě chybí, aby tou bránou skutečně byl se vším všudy?

Šumperk není cílovou destinací pro turisty, tou jsou Jeseníky. Turista si k nám zajede na půl dne, maximálně na den v rámci dovolené v Jeseníkách. Ani na to však ve městě nejsme připraveni. Chybí tu turistické atraktivity i infrastruktura. Symbolický je už vjezd do Šumperka. Ohyzdné reklamy odhání turisty od návštěvy našeho krásného města. Městský turismus nezachrání plánovaný ztrátový projekt muzea v manufaktuře, ale kvalitní komerční služby, architektura a kulturní akce. Teď je to tak, že pověst města zachraňují malé moderní gastropodniky, a díky za ně. Máme v plánu zpřístupnit městské podzemí, zaktualizovat expozici čaroděnických procesů a víc pracovat s moderními trendy v turistickém ruchu. Zavedeme vlastní měnu – šumperský krejcar - jako marketingový turistický produkt.

Zadavatel/Zpracovatel: STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ