Jedna z největších českých softwarových společností Unicorn nabízí strukturovanou kariérní cestu, po níž se můžete systematicky rozvíjet. Jak díky individuálnímu přístupu a firemní kultuře dosáhnout svých profesních cílů?

Unicorn je přední softwarová společnost s více jak 2 500 profesionály na palubě. Někteří z nich jsou její součástí již celá desetiletí, pro mnohé byl Unicorn prvním krokem do profesionálního světa po dokončení studií. Unicorn dlouhodobě a systematicky vytváří komunitu, kde spolupracovníci nacházejí nejen pracovní zázemí, ale i prostor pro svůj profesní i osobní rozvoj.

Každá kariérní cesta je jedinečná, proto společnost věnuje péči tomu, aby každý našel svoji optimální dráhu. K tomu využívá inovativní model „Kariérní hory K2“, který je flexibilní a přizpůsobivý různým profesním aspiracím. Bez ohledu na to, zda se rozhodnete rozvíjet své dovednosti ve stávající roli, nebo směřovat k výzvám vyššího managementu, vždy máte k dispozici podporu nadřízeného, zkušeného týmu HR specialistů a „kmotra“, jenž vám pomůže nalézt správnou cestu ve vaší kariéře.

Průvodci kariérou

Kariérní růst a rozvoj spolupracovníků je v Unicornu důležitým aspektem. Proto má každý přiděleného svého vlastního mentora, tzv. kmotra, který je seniorním kolegou či kolegyní. Kmotři nejenže otevírají dveře novým příležitostem, ale také pomáhají odhalit skryté talenty. S jejich individuálním přístupem a bohatými zkušenostmi může každý, jak růst ve své současné roli, tak se stát lídrem v oboru.

Přední česká softwarová společnost

Unicorn poskytuje největší informační systémy a řešení ve 25 vývojových centrech v Česku a Evropě. Jejich řešení jsou nejen chytrá, ale zároveň zodpovědná k životnímu prostředí. Společnost má ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, elektromobility, obchodu i veřejné správy.

Společnost věnuje značnou pozornost vzdělávání, protože ví, že pravidelné a aktivní zdokonalování v rámci odvětví je nezbytné k udržení konkurenčního postavení a efektivní adaptaci na neustále se měnící technologický svět. Nabídkou různorodých vzdělávacích programů aktivně podporuje spolupracovníky v jejich snaze neustále zlepšovat své dovednosti a znalosti.

Více jak třicetiletá přítomnost na trhu a postavení mezi IT lídry činí společnost jedinečnou. Avšak to, co ji skutečně odlišuje od ostatních, je přesvědčení, že za každým úspěšným projektem jsou lidé, o které stojí za to pečovat.

„Věříme v potenciál a růst IT talentů, kteří do našich projektů přinášejí novou perspektivu a energii. Aktivně proto hledáme další nadšené kandidáty, kteří jsou připraveni rozvíjet své dovednosti. Neváhejte se připojit k našemu týmu a začněte svou kariéru v přátelském a podporujícím prostředí,“ říká Managing Director Petra Teplanová, jež má ve společnosti na starosti nábor. Podívejte se na aktuálně nabízené pracovní pozice a přidejte se ke společnosti, která formuje budoucnost v oblasti IT služeb.