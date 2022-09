Karlovarská střední škola v Ondřejské ulici je dlouhodobě a tradičně zaměřena na vzdělávání v oblasti gastronomie. Odvětví gastronomie a hotelnictví však v uplynulých dvou letech prošlo nelehkým obdobím. Zeptali jsme se proto ředitele školy pana Jiřího Neumanna na to, v jaké kondici je škola na vstupu do nového školního roku?

Foto: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Již uplynulý školní rok byl pro nás "po-covidově" stabilizačním. Probíhal bez mimořádných opatření, která by vyřadila hotelnictví a gastronomii z provozu a žáci mohli reálně praktikovat na svých pracovištích. Nicméně celé odvětví teprve nabíralo dech. V praktickém vyučování bylo třeba, aby si žáci rychle doplnili potřebné odborné kompetence a opět přivykli standardnímu průběhu vzdělávání. S novým školním rokem již máme reálné plány plně obnovit všechny odborné aktivity školy prováděné v rozsahu před covidovým obdobím, tedy kurzy, semináře, soutěže, zahraniční aktivity v oblasti gastronomie a kadeřnických služeb. S karlovarskou pobočkou Asociace kuchařů a cukrářů ČR opět chystáme další ročník tradiční gastronomické soutěže Lázeňský pohárek. Také teoretické vyučování prošlo potřebným adaptačním procesem na prezenční průběh vzdělávání. Na škole je tedy opět veselo, škola voní chutnými výrobky a je plná aktivit.

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Změnily se pro školu podmínky pro realizaci praktického vyučování?

Zázemí pro praktické vyučování zůstalo na špičkové úrovni v renomovaných hotelových společnostech a restauracích Karlových Varů a okolí. Dá se říci, že spolupracujeme dále s našimi dlouholetými partnery, přičemž s některými se spolupráce zúžila a v některých případech naopak značně rozšířila.

Podepsaly se uplynulé dva roky na zájmu žáků o vzdělávání v gastronomických oborech?

V posledních dvou letech jsme sice mírný pokles zájmu uchazečů zaznamenali, nicméně letošní velmi úspěšný nábor žáků do prvních ročníků dokládá, že se zájem žáků o gastronomické obory plně obnovil. A zájem žáků o obor Kadeřník je stále mimořádný.

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Jaká je v současné době možnost uplatnění absolventů školy v oboru?

V podstatě neomezená a velmi perspektivní. Gastronomie ztratila v covidovém období mnoho zkušených pracovníků. Nabídka práce je velmi široká a profese jako např. kuchař a cukrář mohou počítat s vynikajícími podmínkami a vysokým platovým ohodnocením.

Dá se říci, že období pandemie přineslo škole také něco pozitivního?

Určitě ano. Pedagogové školy získali hlubší kompetence v oblasti užívání IT prostředků ve výuce a široce se rozvinula metodická pestrost a strategie vzdělávacího procesu, a to i do praktického vyučování. Tento posun také rozvinul nové procesy a systémy komunikace uvnitř školy i ve vztahu k rodičům žáků a veřejnosti.

Zdroj: Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Učte se s námi chutě s chutí!

Vzdělávací nabídka školy

Čtyřletý obor ukončený maturitní zkouškou

● 65-41-L/01 Gastronomie a hotelnictví

Tříleté obory ukončené výučním listem

● 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka

● 65-51-H/01 Číšník, servírka

● 65-51-H/01 Číšník, barman, barista

● 29-54-H/01 Cukrář

● 69-51-H/01 Kadeřník

● 65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby

info@ssstravovani.cz

www.ssstravovani.cz