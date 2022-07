Do lázní můžete vyrazit za odpočinkem nebo zde pobýt z léčebných důvodů.

Reimond . podzim | Foto: Bohemia - lázně a. s.

Proč ale nespojit příjemné s užitečným? Pokud jste vy nebo vaši blízcí velmi pracovně vytížení, můžete se odreagovat v rámci tří nebo čtyřdenního pobytu s procedurami. Zbylý čas můžete využít k procházkám po lázeňských lesích. Je až neuvěřitelné, že karlovarské lesy nabízejí až 120 km procházek, kde můžete obdivovat krásu města z ptačí perspektivy z 9 vyhlídkových míst či rozhleden.

Karlovy Vary se chlubí svými termálními minerálními prameny. Jejich pitné kúry se doporučují při léčbě poruch trávicího traktu či pohybového ústrojí. Ruku na srdce, kdo z vás během roku nepociťuje nějaký problém? Rychle to spravíme tabletkou a jdeme dál. Karlovarské prameny jsou ale přírodním multivitaminem, který stačí využívat minimálně 14 dní a pocítíte úlevu téměř na celý rok. Nestojí to za to? Proč nevyzkoušet lázeňský pobyt, během kterého se zregenerujete dle léčebného programu sestaveného na míru vašemu zdravotnímu stavu, a zároveň budete poznávat Karlovarský kraj, který je nabitý památkami?

vanaZdroj: Bohemia - lázně a. s.

Tradice v lázeňství, které přetrvávají dodnes

Společnost Bohemia-lázně nabízí své služby klientům z celého světa již 30 let a neustále se drží pevných zásad tradičního lázeňství. Každému z klientů je lázeňský pobyt ušit na míru na základě jeho zdravotního stavu zkušeným lázeňským lékařem. Základem lázeňské péče je využívání přírodních termálních minerálních pramenů, a to jak k pitné kúře, tak i ke koupelím a jiným procedurám. Vynikající účinek mají také koupele a obklady z rašeliny.

Společnost Bohemia-lázně dbá na kvalitu poskytované léčebně rehabilitační péče a osobní přístup ke každému z klientů, pro které byl v posledních letech kompletně zrekonstruován celý balneoprovoz. Těšit se také mohou na moderní rehabilitační bazén.

Více informací o společnosti Bohemia-lázně a její nabídku pobytů v lázních najdete na www.bohemia-lazne.cz.