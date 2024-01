Prostor nové generaci dává Karlovarská krajská nemocnice. Na dvou odděleních se vyměnili primáři.

Foto: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Na dětském a gynekologicko-porodnickém oddělení v Karlových Varech nastala změna v podobě postu dosavadních primářů.

Gynekologii a porodnictví si lékař Tomáš Kubernát vybral kvůli pestrosti. V tomto oboru se kloubí nejen manuální dovednosti, jakými je operativa, vedení porodu, ale také diagnostika např. zvládnutí metody ultrazvukového zobrazení. Kromě toho ho naplňuje i pocit pomoci u zrodu nového života. „Postupem času se mi ovšem vyjevil fakt, že s péčí o těhotné se pojí také velká zodpovědnost a riziko, které nemá obdoby u ostatních specializací, o čemž svědčí jednoznačně největší počet stížností a soudních sporů vedených s porodníky a gynekology.“ I tato realita lékaře neodradila a velice rád svůj obor vykonává.

Má plnou důvěru. Vystřídal primáře

Volný čas věnuje sportu, a hlavně svým dvěma dcerám. Je si vědom, že na postu primáře oddělení bude mít času ještě méně, ale příležitosti nelituje. „Velmi si vážím důvěry vedení nemocnice, které mě do nové funkce jmenovalo. Primariát cítím jako velký závazek a chtěl bych navázat na práci dosavadního primáře Semerádta, který mi umožnil pracovně „vyrůst“ a dodával mi potřebnou důvěru,“ říká oddaně, pokorně a odhodlaně Tomáš Kubernát. Jeho cílem je personální stabilizace oddělení, zefektivnění, otevřené a férové jednání a co považuje za nejpodstatnější je to, aby jeho kolegové v něm měli potřebnou oporu. Kromě toho chce celý tým vzdělávat, sledovat a aplikovat moderní trendy a postupy, aby se pacientkám dostávala nejlepší možná péče.

MUDr. Jan Parma a vrchní sestra Alžběta NovotnáZdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Výměna přinese více než stabilizaci

Stejná změna se dotkla i dětského oddělení. Stávajícího primáře Jana Parmu vystřídal Zdeněk Vaněk, který k medicíně tíhnul od dětství. V průběhu let a vzdělávání v pediatrii inklinoval k intenzivní medicíně. Postupně se specializoval na nástavbový obor neonatologie, na péči o novorozence. Výměnou primářů dojde ke stabilizaci a doplnění pracovního týmu. „Pokud by se nám to s managementem nemocnice a podporou kraje společně podařilo, tak je možné se věnovat rozvoji dalších odborností, nejmodernějším trendům v oboru a poskytovat kvalitnější a komplexnější péči o dětské pacienty v našem regionu. Přístrojové a materiální vybavení máme na velmi dobré úrovni,“ říká Vaněk. Dětské oddělení v Karlových Varech je největším dětským oddělením v kraji. „Funkci primáře vnímám jako velkou výzvu, spoléhám na týmovou spolupráci. V celé řadě kroků bych rád navázal na práci mého předchůdce, primáře Jana Parmy, kterému bych chtěl poděkovat za jeho dosavadní práci a vedení oddělení,“ uzavírá Vaněk.

MUDr. Zdeněk Vaněk a vrchní sestra Alžběta NovotnáZdroj: Karlovarská krajská nemocnice a.s.

Z obou výměn vyplývá, že Karlovarská krajská nemocnice je otevřená novým možnostem, mladé krvi a je odhodlaná svou péči o pacienty povznést na vyšší úroveň.