Nový koncept zdravotnického Center, neboli „městečka“ - zařízení v lokalitě Nová Cihelna - se představuje pardubické veřejnosti. Mezinárodní investiční skupina, která zvažuje v Pardubicích investovat miliardy korun, se záměrem seznámila pardubické zastupitele. Jedinečnost záměru spočívá v jeho multifunkci: bude to nejen špičkové zdravotnické zařízení, ale i takzvané Simulační centrum - ultramoderní místo pro vzdělávání jak studentů, tak současných zdravotníků.

Prasynovec prvního českého aviatika Jana Kašpara, pan Edouard Perra, při odhalení pamětní desky v Pardubicích. | Foto: Miloš Spáčil

Zajímavý rozhovor nám poskytl vlastník pozemků v lokalitě Nová Cihelna a zástupce investora Edouard Perra. Není bez zajímavosti, že jeho předkem byl první český aviatik Jan Kašpar.

Pane Perro, v lokalitě Nové Cihelny hodláte investovat stovky milionů korun a vystavět nové zdravotnické zařízení. Co si pod tím můžeme představit?

Moderní světové zdravotnické centrum se specializací na fyzickou a duševní rehabilitaci. Ta může pacientům výrazně zkvalitnit život multidisciplinární léčbou se zaměřením na celostní longevity medicínu. Součástí areálu je i restaurace cílená na zdravou stravu se zahradou, vodní svět lázeňského typu a stáje.

Do Pardubic tedy přijdou lékaři a odborníci z celého světa?

Ano, je to tak. Přidanou hodnotou je simulační centrum, které zvýší kvalitu vzdělávání nejen pro své zaměstnance. Tento model vzdělávání je využíván především v Severní Americe, ale v Evropě je stále v plenkách. Díky spolupráci s přední kanadskou univerzitou přineseme do Pardubic vzácné know-how, za nímž budou jezdit zdravotníci nejen z celé České republiky, ale i z celé Evropské unie. Za unikátními worskhopy a certifikacemi.

To je velmi zajímavé. Takže přidanou hodnotou investice není jen supermoderní péče o pacienty, ale i vzdělávání a život pro odborníky, ať již jde o lékaře nebo personál.

Přesně. Navíc nabídneme nájemní bydlení pro zdravotníky a jejich rodiny a krátkodobé ubytování pro rodiny pacientů a studenty simulačního centra. Tedy celý eko-systém – od vzdělávání až po praxe a špičkovou klinickou péči.

Prasynovec Jana Kašpara, pan Edouard Perra, při předávání Ceny Jana Kašpara.Zdroj: Miloš Spáčil

Kolik zaměstnanců či spolupracovníků by tedy mělo do Pardubic přijít?

Projekt počítá s 300 novými pracovními místy. Převažovat mají odborníci z České republiky, působit tu budou ovšem i evropské a americké kapacity.

Jak chcete ale nové lékaře a personál sehnat? Problémy s tím má celé české zdravotnictví…

Právě jako lákadlo k náboru nových talentů využije Medical Center unikátní špičkovou kliniku, zaměstnanecké a studentské bydlení i výjimečné vzdělávací instituce. To vše pod jednou střechou této nové pavilónové části Pardubic.

Co tedy brání výstavbě nového zdravotnického zařízení?

Debata o změně územního plánu se zatím točí pouze kolem možné stavby multifunkční arény. Ale v území mohou investovat i jiní investoři, a ti zatím nevědí, jak se město k jejich akvizici zachová. My přinášíme projekt moderního zbrusu nového zdravotnického městečka. Zařízení, které může výrazně zvednout standardy péče v Pardubicích, v regionu a v celé České republice.

Kdy má město rozhodnout?

Základem celého projektu a spolupráce je transparentnost, a proto zástupci investora seznámili se svými kroky a záměry zastupitele Statutárního města Pardubice. Postupně jsme navštívili všechny zastupitelské kluby, které o schůzku projevily zájem, s cílem představit jim celý projekt a vysvětlit, že koordinátorem území by mělo být jednoznačně město Pardubice. Našimi investory jsou kanadské instituce a potřebujeme ukázat, že město Pardubice o tento výjimečný projekt skutečně stojí. Každý projekt má své obtíže, ale „kde je vůle, tam je cesta“. Čekáme v této fázi na projev dobré vůle.

Poslední otázka. Vašim předkem byl první český aviatik Jan Kašpar. Právě proto je projekt pojmenován po jednom z nejslavnějších Pardubáků?

Nejen to, že projekt nese jeho jméno, ale co je zajímavé, tak jeden z jeho nejbližších lidí byl jeho švagr, který byl mým pradědečkem a byl to doktor Jan Šedivec, který byl mezi prvními průkopníky radiologie v České republice. Naše rodina byla hodně provázena jak letectvím, tak i právě zdravotnictvím. Pro naši rodinu je důležité vytvořit projekt, který bude prospěšný pro obyvatele města a zároveň respektovat území Nové Cihelny. Máme zkušené projektanty ze společnosti QARTA Architektura, kteří mají zkušenosti s budováním nových čtvrtí ve velkých městech.