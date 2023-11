V Česku projdou ročně umělým přerušením těhotenství tisíce žen, další tisíce ztratí dítě v prvních týdnech těhotenství z přirozených příčin. Pro některé je tento zážitek jen krátkou epizodou, jiné se s ním vyrovnávají dlouhé měsíce nebo roky.

Ztráta v prvních týdnech těhotenství se týká desetitisíců žen ročně. Ty ji často prožívají jako osamělé bojovnice. | Foto: Canva

Ženám, které procházejí potížemi po potratu, nabízí bezplatnou psychologickou pomoc Poradna Na počátku.

Výroční dny jsou těžké

Katce bylo jasné, že si dítě nenechá. Vydělávala si brigádami, splácela dluhy, přespávala u kamarádů. Když uviděla dvě čárky na těhotenském testu, blesklo jí: „Teď ne. Teď to nedokážu.“ Nikdo z její rodiny ani partner tohle rozhodnutí ani na vteřinu nezpochybnil.

Dnes je Katka o čtyři roky starší, ale donedávna nenašla nikoho, s kým by mohla o své zkušenosti otevřeně mluvit. Myslela na ni nejdřív denně, pak jen párkrát do týdne. Teď po letech těžce prožívá především dny, kdy by její dítě slavilo narozeniny a taky období Vánoc.

Musím to zvládnout sama?

„Na to, jak se cítíte, se vás nikdo neptá, je to přece soukromá věc. Pokud se neobjeví zdravotní komplikace po zákroku, jdete prostě domů. Jakoby bylo všechno v pořádku,“ vypráví svou zkušenost. „Když jsem šla na sál, opakovala jsem si, že je to jen shluk buněk a stejně by možná samo brzy odešlo. Ale pak, když jsem se probudila z narkózy, všechny teorie se rozsypaly. Úlevu, že je to za mnou, vystřídal pocit rozbolavělosti a pak lítost,“ dodává.

Našla jsem pomoc, stačilo napsat

Katka hledala pomoc, kde se dalo. Ve svých myšlenkách se točila jako v kruhu. V prvních týdnech po zákroku nebyla schopná běžně fungovat. Svou ránu roky nosila v sobě neošetřenou. Na webu pak náhodou objevila kontakt na bezplatnou pomoc ženám se zkušeností potratu, Poradnu Na počátku. Napsala e-mail, kde se konečně mohla vypsat, svěřit se, čím si procházela. Psycholožka se brzy ozvala a nabídla termín setkání. Všechno se dalo vyřešit online. Konečně našla někoho, s kým o tom může mluvit, kdo ji nikam netlačí a pozorně jí naslouchá. Při sezení dostala příležitost svou ztrátu oplakat.

Poradna sídlí v Brně, online pomáhá po celé České republice.Zdroj: Na počátku